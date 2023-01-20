https://sputnikarabic.ae/20230120/العلماء-الروس-يخططون-لدراسة-كويكب-أبوفيس-الذي-قد-يشكل-تهديدا-للأرض-1072498289.html

العلماء الروس يخططون لدراسة كويكب "أبوفيس" الذي قد يشكل تهديدا للأرض

العلماء الروس يخططون لدراسة كويكب "أبوفيس" الذي قد يشكل تهديدا للأرض

يعتزم فريق من العلماء الروس دراسة كويكب "أبوفيس" الذي يحتمل أن يكون خطيرا. 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T08:11+0000

2023-01-20T08:11+0000

2023-01-20T08:17+0000

مجتمع

روسيا

فضاء

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اقترح فريق مشترك من علماء معهد أبحاث الفضاء (IKI) التابع لأكاديمية العلوم الروسية وجامعة سامارا، أنه بعد الانتهاء من البرنامج العلمي للمرصد الروسي - الألماني Spektr-RG في عام 2029، سيتم إرسال المرصد إلى الكويكب الذي يحتمل أن يكون خطيرا لدراسته بشكل مفصل.هذا وكان المركز الفيدرالي للعلوم والتكنولوجيا العالية الروسي، قد أفاد العام الماضي بأنه في 13 أبريل 2029، سوف يحلق الكويكب "أبوفيس" على مسافة قصيرة من الأرض تصل لـ 38.4 ألف كم فقط، وهو ما يعادل ارتفاع مدار الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة إلى الأرض (حوالي 36 ألف كم).في الوقت نفسه، أشارت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" إلى أن احتمال اصطدام الكويكب بالأرض "قليل جدًا جدًا" ، لكن اقترابه الخطير من الأرض سيحدث حقا في 5 أبريل 2095.

https://sputnikarabic.ae/20220923/علماء-يكتشفون-قطرة-ماء-على-كويكب-يبعد-300-مليون-كيلومتر-عن-الأرض-1068152020.html

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