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القوات الروسية تسقط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8"
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230120/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-دي-20-بالقرب-من-مقاطعة-خيرسون--1072508541.html
القوات الروسية تدمر مدفع هاوتزر "دي-20" بالقرب من خيرسون
القوات الروسية تدمر مدفع هاوتزر "دي-20" بالقرب من خيرسون
أعلن ممثل خدمات الطوارئ في المنطقة، أمس الخميس، أن القوات المسلحة الروسية شنت قصفا مدفعيا على أحد مواقع لواء المدفعية "406" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T11:15+0000
2023-01-20T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار إلى أن "نتيجة هذا القصف المدفعي تم تدمير طاقم المدفعية بما في ذلك مدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152ملم، وقتل 3 جنود وإصابة اثنين بجروح خطيرة".
https://sputnikarabic.ae/20230120/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تقصف-ثلاث-مدن-في-مقاطعة-خيرسون-1072495285.html
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تدمر مدفع هاوتزر "دي-20" بالقرب من خيرسون

11:15 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 11:20 GMT 20.01.2023)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر "دي - 20"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© Sputnik . Stringer
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أعلن ممثل خدمات الطوارئ في المنطقة، أمس الخميس، أن القوات المسلحة الروسية شنت قصفا مدفعيا على أحد مواقع لواء المدفعية "406" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
جندي روسي يقوم بدورية بينما صبي يلعب كرة القدم على ضفة نهر في خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف ثلاث مدن في مقاطعة خيرسون
07:54 GMT
وأشار إلى أن "نتيجة هذا القصف المدفعي تم تدمير طاقم المدفعية بما في ذلك مدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152ملم، وقتل 3 جنود وإصابة اثنين بجروح خطيرة".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
18 يناير, 13:35 GMT

وأكد ممثل خدمات الطوارئ أن "هذا الطاقم نفذ أوامر إجرامية للقيادة الأوكرانية بقصف البنية التحتية لمدينة جولايا بريستان".

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