https://sputnikarabic.ae/20230120/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-دي-20-بالقرب-من-مقاطعة-خيرسون--1072508541.html
القوات الروسية تدمر مدفع هاوتزر "دي-20" بالقرب من خيرسون
القوات الروسية تدمر مدفع هاوتزر "دي-20" بالقرب من خيرسون
أعلن ممثل خدمات الطوارئ في المنطقة، أمس الخميس، أن القوات المسلحة الروسية شنت قصفا مدفعيا على أحد مواقع لواء المدفعية "406" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T11:15+0000
2023-01-20T11:15+0000
2023-01-20T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار إلى أن "نتيجة هذا القصف المدفعي تم تدمير طاقم المدفعية بما في ذلك مدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152ملم، وقتل 3 جنود وإصابة اثنين بجروح خطيرة".
https://sputnikarabic.ae/20230120/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تقصف-ثلاث-مدن-في-مقاطعة-خيرسون-1072495285.html
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مدفع هاوتزر "دي-20" بالقرب من خيرسون
11:15 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 11:20 GMT 20.01.2023) تابعنا عبر
أعلن ممثل خدمات الطوارئ في المنطقة، أمس الخميس، أن القوات المسلحة الروسية شنت قصفا مدفعيا على أحد مواقع لواء المدفعية "406" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار إلى أن "نتيجة هذا القصف المدفعي تم تدمير طاقم المدفعية بما في ذلك مدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152ملم، وقتل 3 جنود وإصابة اثنين بجروح خطيرة".
وأكد ممثل خدمات الطوارئ أن "هذا الطاقم نفذ أوامر إجرامية للقيادة الأوكرانية بقصف البنية التحتية لمدينة جولايا بريستان".