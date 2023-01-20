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القوات الروسية تسقط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8"
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230120/القوات-الروسية-تسقط-مروحيتين-أوركرانيتين-من-طراز-مي-8-1072509043.html
القوات الروسية تسقط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8"
القوات الروسية تسقط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط مروحيتين عسكريتين أوكرانيتين من طراز "مي-8". 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T11:18+0000
2023-01-20T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية بالقرب من بلدة بوساد بوكروفسكوي بمنطقة خيرسون طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في الجو".
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تسقط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8"

11:18 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 11:26 GMT 20.01.2023)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور"مقاتلة "ميغ-35" - معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
مقاتلة ميغ-35 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط مروحيتين عسكريتين أوكرانيتين من طراز "مي-8".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية بالقرب من بلدة بوساد بوكروفسكوي بمنطقة خيرسون طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في الجو".
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:18 GMT
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