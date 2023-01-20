https://sputnikarabic.ae/20230120/القوات-الروسية-تسقط-مروحيتين-أوركرانيتين-من-طراز-مي-8-1072509043.html
القوات الروسية تسقط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8"
القوات الروسية تسقط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط مروحيتين عسكريتين أوكرانيتين من طراز "مي-8". 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T11:18+0000
2023-01-20T11:18+0000
2023-01-20T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية بالقرب من بلدة بوساد بوكروفسكوي بمنطقة خيرسون طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في الجو".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تسقط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8"
11:18 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 11:26 GMT 20.01.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط مروحيتين عسكريتين أوكرانيتين من طراز "مي-8".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية بالقرب من بلدة بوساد بوكروفسكوي بمنطقة خيرسون طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في الجو".