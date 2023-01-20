https://sputnikarabic.ae/20230120/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تقصف-ثلاث-مدن-في-مقاطعة-خيرسون-1072495285.html
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف ثلاث مدن في مقاطعة خيرسون
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف ثلاث مدن في مقاطعة خيرسون
أعلن ممثل خدمات الطوارئ في المنطقة أن القوات الأوكرانية قصفت منشآت للبنية التحتية المدنية في ثلاث مدن بمقاطعة خيرسون الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T07:54+0000
2023-01-20T07:54+0000
2023-01-20T07:54+0000
روسيا
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وقال: "بعد ظهر أمس، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 17 قذيفة من نيران المدفعية على مدينة كازتشتي لاغيرا. أطلقت خمس قذائف على مدينة كاخوفكا، نتيجة لذلك دمر منزل مدني، وفي الساعة 23:45، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على مدينة غولايا بريستان، وأطلقت عشر قذائف".يجري تحديد البيانات المتعلقة بالضحايا والأضرار المادية.أصبحت مقاطعة خيرسون كيانا روسيا بعد استفتاء أجري هناك في سبتمبر/ أيلول 2022. في الوقت نفسه، لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف أراضي المقاطعة.يخضع الجزء الواقع على الضفة اليمنى من مقاطعة خيرسون، بما في ذلك مدينة خيرسون، لسيطرة القوات الأوكرانية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف ثلاث مدن في مقاطعة خيرسون
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أعلن ممثل خدمات الطوارئ في المنطقة أن القوات الأوكرانية قصفت منشآت للبنية التحتية المدنية في ثلاث مدن بمقاطعة خيرسون الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
وقال: "بعد ظهر أمس، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 17 قذيفة من نيران المدفعية على مدينة كازتشتي لاغيرا. أطلقت خمس قذائف على مدينة كاخوفكا، نتيجة لذلك دمر منزل مدني، وفي الساعة 23:45، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على مدينة غولايا بريستان، وأطلقت عشر قذائف".
يجري تحديد البيانات المتعلقة بالضحايا والأضرار المادية.
أصبحت مقاطعة خيرسون كيانا روسيا بعد استفتاء أجري هناك في سبتمبر/ أيلول 2022. في الوقت نفسه، لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف أراضي المقاطعة.
يخضع الجزء الواقع على الضفة اليمنى من مقاطعة خيرسون، بما في ذلك مدينة خيرسون، لسيطرة القوات الأوكرانية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.