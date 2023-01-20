https://sputnikarabic.ae/20230120/الكرملين-إمداد-أوكرانيا-بأسلحة-لشن-هجمات-على-أراض-روسية-أمر-خطير-1072520972.html

الكرملين: إمداد أوكرانيا بأسلحة لشن هجمات على أراض روسية أمر خطير

الكرملين: إمداد أوكرانيا بأسلحة لشن هجمات على أراض روسية أمر خطير

الكرملين يقول إن إمداد أوكرانيا بأسلحة لشن هجمات على أراض روسية أمر شديد الخطورة، وبريطانيا والدنمارك والسويد يزودون أوكرانيا بأسلحة متطورة بعد تردد لشهور. 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T14:29+0000

2023-01-20T14:29+0000

2023-01-20T14:29+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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الكرملين: إمداد أوكرانيا بأسلحة لشن هجمات على أراض روسية أمر خطير.. إيران تبذل جهودا كبيرة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا الكرملين: إمداد أوكرانيا بأسلحة لشن هجمات على أراض روسية أمر خطير.. إيران تبذل جهودا كبيرة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

إيران تقول إنها تبذل جهودا كبيرة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا أملا في السلام، ووزير الخارجية السعودي يؤكد أن إقامة دولة فلسطينية شرط المملكة، لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، والحرية والتغيير في السودان ترفض المشاركة في ورشة آفاق التحول الديمقراطي التي طرحتها الحكومة المصرية.الكرملين يقول إن إمداد أوكرانيا بأسلحة لشن هجمات على أراض روسية أمر شديد الخطورةوبريطانيا والدنمارك والسويد يزودون أوكرانيا بأسلحة متطورة بعد تردد لشهور.قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن توريد الأسلحة إلى كييف لشن ضربات على أراض روسية أمر خطر للغاية، مشيرا إلى أن مثل هذه الإمدادات ستنقل الصراعَ إلى مستوى جديد.من جهته، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن القوى النووية لا تهزم في النزاعات الكبرى التي يتوقف عليها مصيرها.يأتي ذلك بعد أن قررت الدنمارك أن تمنح أوكرانيا 19 مدفع قيصر بعيدة المدى فرنسية الصنع، علما أن بعضها لم تتسلمه كوبنهاغن بعد، بينما قررت السويد تزويد أوكرانيا بمدافع "آرتشر" طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة.من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن بلاده تعتزم إرسال 600 صاروخ بريمستون إلى أوكرانيا.وأوضح أن المستوى الثالث أو خط الدفاع الثالث هو ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والرابع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أنهم اتخذوا القرار في حلف الناتو أنه لا مجال للسلام ولا للمفاوضات وأنهم ذاهبون للحرب حتى آخر مدى ممكن، مع العلم أنه لا يوجد آفاق للسلام أو مجال للمفاوضات وأن روسيا مازالت ماضية في مواجهة هؤلاء وماضية في طريقها والدفاع عن أمنها القومي".إيران تقول إنها تبذل جهودا كبيرة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا أملا في السلامقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده بذلت جهودا كبيرة للوساطة بين أوكرانيا وروسيا، معربًا عن أمله للوصول لمرحلة السلام في أقرب وقت ممكن.جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية للوزير الإيراني، خلال زيارته تركيا، وأوضح عبد اللهيان أن طهران بذلت جهودا كثيرة للوساطة بين أوكرانيا وروسيا خلال هذه الفترة، سواء على المستوى الوزاري أو الرئاسي.كما أكد أن طهران موقفها واضح منذ بداية الأزمة، لافتًا إلى أن الأعمال الاستفزازية لحلف الناتو وبعض الدول الأوروبية هي السبب الرئيسي لبدء الأعمال القتالية في أوكرانيا.وأوضح أن هناك العديد من الوسطاء ومنهم إيران والتي تتميز بعلاقات جيدة مع روسيا وكان لديها علاقات جيدة مع أوكرانيا ولكن بسبب الضغط الأمريكي والإسرائيلي على أوكرانيا خفضت الأخيرة علاقاتها مع إيران ولكن مازال هناك علاقات بين إيران وأوكرانيا تستطيع إيران من خلالها التوسط بين روسيا وأوكرانيا للوصول إلى حل بشكل دبلوماسي.حتى الآن الجهود المبذولة من قبل إيران تعتبر عرض للوساطة ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الجانبين الروسي والأوكراني ولكن إذا وافق الجانبان لإيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية بالتأكيد ستكون إيران مستعدة لاستضافة الجانبين في طهران لنقل الرسائل بين الجانبين.وزير الخارجية السعودي يؤكد أن إقامة دولة فلسطينية شرط المملكة لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيلأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطا مسبقا للمملكة، لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.وقال الأمير فيصل بن فرحان إن "السعودية قالت باستمرار إنها تعتقد أن التطبيع مع إسرائيل هو شيء يصب في مصلحة المنطقة إلى حد كبير.. ومع ذلك، فإن التطبيع الحقيقي والاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال إعطاء الأمل للفلسطينيين، من خلال منح الفلسطينيين الكرامة وهذا يتطلب منح الفلسطينيين دولة، وهذه هي الأولوية".وكانت الإمارات والبحرين قد طبعتا العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 بموجب اتفاقية بوساطة الولايات المتحدة، والمعروفة باسم اتفاقيات أبراهام. ومنذ ذلك الحين، تتطلع إسرائيل إلى التوسع في هذا الاختراق مع الدول العربية الأخرى وعلى رأسها السعودية .وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى توسيع دائرة التطبيع لتشمل السعودية باعتبارها دولة دينية وقائدة في العالمين العربي والإسلامي، وإذا طبعت مع إسرائيل فإن القضية الفلسطينية تصبح في دائرة النسيان.الحرية والتغيير في السودان ترفض المشاركة في ورشة آفاق التحول الديمقراطي التي طرحتها الحكومة المصريةأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان رفضها المشاركة في ورشة آفاق التحول الديمقراطي والتي طرحتها الحكومة المصرية مطلع الشهر المقبل. وقالت في بيان إن المقترح المصري بمثابة منبر لما سماها القوى المضادة للثورة والتي تسعي لتقويض المسار الديمقراطي.وطالب أكبر تجمع معارض في السودان مصر بإجراء مراجعات عميقة من موقفها من الأوضاع السياسية في البلاد، منوهة أن الأمر يحتاج إلى مناقشات على المستوى الرسمي والشعبي.وكانت القاهرة قد اعتبرت انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان تطورا هاما وإيجابيا. لكنها تقدمت في ذات الوقت بمبادرة سياسية تحت عنوان "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع" .ووافقت قوى الحرية والتغيير مجموعة الكتلة الديموقراطية والرافضة للاتفاق الإطاري المقترحات المصرية وأبدت رغبتها في التعامل معها.وأوضح أن المجلس المركزي يخشى من أن الكتلة الديموقراطية الانضمام للاتفاق وهو ما يضيق الفرص التي ترمي إليها الحرية والتغيير – بحسب المجلس المركزي – في تحقيق الأهداف التي رمى لها الاتفاق، وواجه انتقادات من قوى سياسية من بينها الكتلة الديموقراطية.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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