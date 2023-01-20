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https://sputnikarabic.ae/20230120/الكشف-عن-جماعة-إجرامية-متورطة-في-الاتجار-بالبشر-في-إسبانيا-1072528533.html
الكشف عن جماعة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر في إسبانيا
الكشف عن جماعة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر في إسبانيا
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الجمعة، عن كشفها النقاب عن جماعة إجرامية متورطة في ‏الاتجار بالبشر، واستغلال المهاجرين غير الشرعيين في الأعمال الزراعية.‏ 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T17:51+0000
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مدريد - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الشرطة، أن "ضباط الشرطة الوطنية تمكنوا من تحرير 5 من ضحايا الاتجار بالبشر، واعتقلوا 8 مجرمين، وكان خمسة من هؤلاء الثمانية تم سجنهم كأعضاء مشتبه بهم في منظمة إجرامية في مقاطعة إشبيلية".وبحسب الشرطة، كان معظم الضحايا من المهاجرين غير الشرعيين، الذين كانوا يعانون من وضع اقتصادي ضعيف.وأشارت الشرطة الإسبانية في بيانها إلى أن أحد ضحايا عصابة الاتجار بالبشر، كان يعاني من إعاقة عقلية، نُقل إلى المستشفى بعد أن دهسه جرار أثناء عمله، وعثر عليه المجرمين وهددوه بالتزام الصمت.
https://sputnikarabic.ae/20221117/مجلس-النواب-الأمريكي-يعتزم-التحقيق-مع-بايدن-لتورطه-في-صفقات-تجارية-والاتجار-بالبشر-1070284744.html
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الكشف عن جماعة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر في إسبانيا

17:51 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 17:55 GMT 20.01.2023)
© AP Photo / Francisco Secoالشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
الشرطة الإسبانية
© AP Photo / Francisco Seco
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أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الجمعة، عن كشفها النقاب عن جماعة إجرامية متورطة في ‏الاتجار بالبشر، واستغلال المهاجرين غير الشرعيين في الأعمال الزراعية.‏
مدريد - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الشرطة، أن "ضباط الشرطة الوطنية تمكنوا من تحرير 5 من ضحايا الاتجار بالبشر، واعتقلوا 8 مجرمين، وكان خمسة من هؤلاء الثمانية تم سجنهم كأعضاء مشتبه بهم في منظمة إجرامية في مقاطعة إشبيلية".
وبحسب الشرطة، كان معظم الضحايا من المهاجرين غير الشرعيين، الذين كانوا يعانون من وضع اقتصادي ضعيف.
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وأشارت الشرطة الإسبانية في بيانها إلى أن أحد ضحايا عصابة الاتجار بالبشر، كان يعاني من إعاقة عقلية، نُقل إلى المستشفى بعد أن دهسه جرار أثناء عمله، وعثر عليه المجرمين وهددوه بالتزام الصمت.
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