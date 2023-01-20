https://sputnikarabic.ae/20230120/المؤرخة-الروسية-كاترينا-بوغينسكايا-العلاقات-الروسية-السورية-غير-قابلة-للانفصام-صور-1072523394.html

المؤرخة الروسية كاترينا بوغينسكايا: العلاقات الروسية السورية "غير قابلة للانفصام"... صور

المؤرخة الروسية كاترينا بوغينسكايا: العلاقات الروسية السورية "غير قابلة للانفصام"... صور

يتربع المتحف الوطني في وسط العاصمة السورية دمشق على عرش الحضارة الإنسانية، ويحمل ما تيسر له من شواهد على حقب تاريخية، ممتداً بمحتوياته عبر آلاف السنين، ليجد... 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T15:25+0000

2023-01-20T15:25+0000

2023-01-20T15:25+0000

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وتعكف المؤرخة الفنية الروسية، الدكتورة كاترينا بوغينسكايا، المسؤولة عن الملف الثقافي الروسي المتخصص بالآثار على ربط الثقافة السورية- الروسية من خلال تشكيل وفود من الجالية الروسية في سوريا لزيارة المواقع الأثرية.وتقول بوغينسكايا في حديث خاص لـ "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "يعتبر المتحف الوطني في دمشق عماد المتاحف السورية، وواحداً من أهم المتاحف العالمية لاحتوائه على الكثير من القطع الأثرية التي تروي قصة حياة الإنسان على هذه الأرض على مر العصور، وتوضح التسلسل الزمني لأحداث آلاف السنين من تاريخ سوريا".وبينت المؤرخة الروسية أن "السنوات الماضية، برهنت على مدى صلابة الموقف الروسي حيال الأزمة في سوريا وتصميمها على مواصلة تقديم الدعم اللامحدود لها".وأشارت بوغينسكايا إلى أن "الوفد الروسي الذي يزور المتحف اليوم، يشكل دلالة واضحة على الرؤية الروسية تجاه الروابط الاستراتيجية التي تربط روسيا وسورية في علاقات "غير قابلة للانفصام".وأضافت المؤرخة الروسية: "نحن نتواصل من داخل الأراضي السورية مع الإعلام الروسي والأجنبي لنقل الحقائق من أرض الواقع".وأكدت بوغينسكايا أن "ما حصل في مدينة تدمر من أعمال إرهابية تم ارتكابها بحق الحضارة والإنسان والمعالم التاريخية التي ليس لها مثيل في العالم".وختمت الدكتورة والمؤرخة الروسية حديثها لـ "سبوتنيك" بالكشف عن أن "لديها برنامج جديد خلال الفترة القادمة خاص بالأطفال من خلال تشكيل زيارات متكررة لهم وايصال الأفكار التاريخية عن طريق تمثيل شخصيات دينية أو سياسية أو تاريخية في عهود القديمة لسورية مثل الملكة عشتار وزنوبيا والألهة اليونانية وذلك لترسيخ الملومات التاريخية والأثرية لدى الأطفال إضافة لتأليف كتا خاص لهم باللغتين العربية والروسية".وفي عام 1974 أحدث في المتحف قاعة تخص آثار عصور ما قبل التاريخ وجناح خاص بالمعارض المؤقتة مؤلف من ثلاث قاعات ولكن تم إلغاؤه عام 2004 فيما تم إحداث قسم لعرض مقتنيات فترة “نيولوتيك” العصر الحجري الحديث وخصصت القاعة السابعة لفترة "الباليوتيك" العصر الحجري القديم.وأصبح المتحف الوطني بدمشق اليوم مؤلفاً من خمسة أقسام: قسم الآثار الخاصة بعصور ما قبل التاريخ وقسم الآثار الشرقية السورية القديمة وقسم الآثار الكلاسيكية وقسم الآثار العربية الاسلامية وقسم الفن الحديث، وقد صنفت الآثار في المتحف بشكل علمي موضوعي حسب التسلسل الزمني أولاً ومن ثم تم اعتماد في كل قسم مبدأ ثانوي إما حسب الموقع أو حسب المادة أو حسب الموضوع أو حسب النوع.ونالت الحرب على سوريا من الأوابد التاريخية في البلاد، إذ دمّرت الجماعات المتشددة الكثير من المواقع الأثرية الهامة، فيما نهب المهربون مئات المواقع الأخرى في مواقع سيطرة الجماعات المسلحة، وتحاول الحكومة السورية اليوم استرداد معظم القطع الأثرية المسجَّلة لديها.

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