https://sputnikarabic.ae/20230120/المجر-توقف-الدفعة-السابعة-من-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1072491760.html
المجر توقف الدفعة السابعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
المجر توقف الدفعة السابعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
أوقفت المجر الدفعة السابعة من المساعدات من الاتحاد الأوروبي لتسليح أوكرانيا، حسب ما أفادت به محطة إذاعة RMF FM. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T04:45+0000
2023-01-20T04:45+0000
2023-01-20T04:45+0000
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وتشمل المساعدات 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي. وبحسب تقارير إعلامية، تعتزم دول الاتحاد الأوروبي الضغط على المجر يوم الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية. يثير عدم رغبة البلاد في الموافقة على الدفعة غضب الدبلوماسيين الأوروبيين، ويجري النظر في خطة للموافقة عليها دون مشاركة بودابست.وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: "لا يجب على دولة صغيرة موالية لروسيا، لديها استثناءات من جميع العقوبات، أن تملي موقف الاتحاد الأوروبي بأكمله".وافقت دول الاتحاد الأوروبي سابقًا على استخدام أموال صندوق السلام الأوروبي الخارج عن الميزانية لدفع جزء من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. تقدر قيمة الصندوق الآن بـ 5.6 مليار يورو. وقد تم زيادتها هذا العام بمقدار ملياري يورو أخرى، ويمكن أن تنمو في المستقبل إلى ما يقرب من 11 مليار يورو.
المجر
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, المجر
أخبار أوكرانيا, العالم, المجر
المجر توقف الدفعة السابعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
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أوقفت المجر الدفعة السابعة من المساعدات من الاتحاد الأوروبي لتسليح أوكرانيا، حسب ما أفادت به محطة إذاعة RMF FM.
وتشمل المساعدات 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي. وبحسب تقارير إعلامية، تعتزم دول الاتحاد الأوروبي الضغط على المجر
يوم الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية. يثير عدم رغبة البلاد في الموافقة على الدفعة غضب الدبلوماسيين الأوروبيين، ويجري النظر في خطة للموافقة عليها دون مشاركة بودابست.
وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: "لا يجب على دولة صغيرة موالية لروسيا، لديها استثناءات من جميع العقوبات، أن تملي موقف الاتحاد الأوروبي بأكمله".
وافقت دول الاتحاد الأوروبي سابقًا على استخدام أموال صندوق السلام الأوروبي الخارج عن الميزانية لدفع جزء من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. تقدر قيمة الصندوق الآن بـ 5.6 مليار يورو. وقد تم زيادتها هذا العام بمقدار ملياري يورو أخرى، ويمكن أن تنمو في المستقبل إلى ما يقرب من 11 مليار يورو.