https://sputnikarabic.ae/20230120/بالتعاون-مع-الأمم-المتحدة-الكويت-تدشن-مشروعا-للتخلص-من-ضيف-البلاد-المزعج-1072519173.html
بالتعاون مع الأمم المتحدة... الكويت تدشن مشروعا للتخلص من "ضيف البلاد المزعج"
بالتعاون مع الأمم المتحدة... الكويت تدشن مشروعا للتخلص من "ضيف البلاد المزعج"
دشنت الكويت، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، خطة تفعيل منحة تمويل مشروع "التكیُّف والصمود" للعواصف الرملیة والترابیة العابرة للحدود... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T13:55+0000
2023-01-20T13:55+0000
2023-01-20T13:55+0000
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وذكرت صحيفة القبس، مساء اليوم الجمعة، أن المنحة الكويتية يقدمها صندوق التنمية الاقتصادية بقيمة 4 ملايين دينار من أجل التخلص ممن ما يطلق عليه "ضيف البلاد المزعج" الذي يزور الكويت بشكل سنوي، بمعدل 4 أشهر متصلة من العواصف الرملية والأتربة.وأفاد القائم بأعمال المدیر العام لمعهد الكویت للأبحاث العلمیة، مانع السدیراوي، بأن المشروع يهدف إلى معرفة المسببات المكونة للعواصف الرملیة والترابیة التي تواجهها بلاده، من مختلف النواحي المناخیة والجیولوجیة، والعمل على تقلیص حدوث العواصف الرملیة والترابیة.ومن بين أهداف المشروع الأخرى تحقيق مجموعة من أهداف التنمیة المستدامة وتدشين آلیات ومؤشرات القیاس للتخفیف من آثار العواصف، حيث أوضح مانع السدیراوي، أن تنفيذ المشروع سیتم في منطقتین جنوب الأراضي العراقیة مساحتیهما المجتمعة تبلغ 8212 كیلومترا مربعا.وقال السدیراوي:وأكد المسؤول الكويتي على أن العواصف الترابیة تسببت في إغلاق الموانئ والطرق وخسائر اقتصادیة كبیرة، فضلا عن الأضرار الصحیة والبیئیة، مشيرا إلى أن مشروع بلاده الجديد سيعمل على تخفیف الغبار العابر للحدود الكويتية.ويقوم المشروع الكويتي الجديدة على تصمیم بنیة تحتیة مبتكرة بهدف إعادة تأهیل المناطق الكويتية المتضررة من العواصف الرملیة والترابیة، مع التخفیف من آثارها الضارة، وذلك كله عبر الاعتماد على التثبیت بالنباتات الفطریة والأشجار.
https://sputnikarabic.ae/20230113/الكويت-هل-وصلت-الحكومة-ومجلس-الأمة-إلى-طريق-مسدود-بسبب-شراء-القروض؟--1072215775.html
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العالم العربي, الكويت, العراق
العالم العربي, الكويت, العراق
بالتعاون مع الأمم المتحدة... الكويت تدشن مشروعا للتخلص من "ضيف البلاد المزعج"
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دشنت الكويت، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، خطة تفعيل منحة تمويل مشروع "التكیُّف والصمود" للعواصف الرملیة والترابیة العابرة للحدود القادمة من العراق.
وذكرت صحيفة
القبس، مساء اليوم الجمعة، أن المنحة الكويتية يقدمها صندوق التنمية الاقتصادية بقيمة 4 ملايين دينار من أجل التخلص ممن ما يطلق عليه "ضيف البلاد المزعج" الذي يزور الكويت بشكل سنوي، بمعدل 4 أشهر متصلة من العواصف الرملية والأتربة.
وأفاد القائم بأعمال المدیر العام لمعهد الكویت للأبحاث العلمیة، مانع السدیراوي، بأن المشروع يهدف إلى معرفة المسببات المكونة للعواصف الرملیة والترابیة التي تواجهها بلاده، من مختلف النواحي المناخیة والجیولوجیة، والعمل على تقلیص حدوث العواصف الرملیة
والترابیة.
ومن بين أهداف المشروع الأخرى تحقيق مجموعة من أهداف التنمیة المستدامة وتدشين آلیات ومؤشرات القیاس للتخفیف من آثار العواصف، حيث أوضح مانع السدیراوي، أن تنفيذ المشروع سیتم في منطقتین جنوب الأراضي العراقیة مساحتیهما المجتمعة تبلغ 8212 كیلومترا مربعا.
إن الخسائر الناجمة عن العواصف الرملیة والغبار قدرت سنویا بـ190 ملیون دینار، والمشروع الذي سینفذ یستهدف مناطق محددة تقع على بعد 250 كلیومترا شمال الحدود الكویتیة.
وأكد المسؤول الكويتي
على أن العواصف الترابیة تسببت في إغلاق الموانئ والطرق وخسائر اقتصادیة كبیرة، فضلا عن الأضرار الصحیة والبیئیة، مشيرا إلى أن مشروع بلاده الجديد سيعمل على تخفیف الغبار العابر للحدود الكويتية.
ويقوم المشروع الكويتي الجديدة على تصمیم بنیة تحتیة مبتكرة بهدف إعادة تأهیل المناطق الكويتية المتضررة من العواصف الرملیة والترابیة، مع التخفیف من آثارها الضارة، وذلك كله عبر الاعتماد على التثبیت بالنباتات الفطریة والأشجار.