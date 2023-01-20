https://sputnikarabic.ae/20230120/بايدن-لست-نادما-على-سوء-التعامل-مع-الوثائق-السرية-داخل-منزلي-1072521688.html
بايدن: لست نادما على سوء التعامل مع الوثائق السرية داخل منزلي
بايدن: لست نادما على سوء التعامل مع الوثائق السرية داخل منزلي
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه "لا يشعر بالندم" على سوء التعامل مع السجلات السرية التي احتفظ بها منذ أن كان نائبا للرئيس الأسبق، باراك أوباما، وعُثر عليها... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T14:35+0000
2023-01-20T14:35+0000
2023-01-20T14:35+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال بايدن في مؤتمر صحفي بولاية كاليفورنيا، أمس الخميس، مبررا عدم ندمه: "لقد وجدنا حفنة من الوثائق التي تم حفظها في المكان الخطأ، وقمنا على الفور بتسليمها إلى وزارة العدل والمحفوظات [الوطنية]، ونحن نتعاون بشكل كامل ونتطلع إلى حل هذه المشكلة بسرعة"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وأردف بايدن للصحفيين: "أعتقد أنكم ستكتشفون أنه لا يوجد شيء في الوثائق، ولا أشعر بأي ندم".وأضاف بايدن في المؤتمر الصحفي أنه يتبع إرشادات ما أخبره محاموه أن يفعله في هذا الشأن.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعترفت الحكومة الأمريكية علنا بأنها أجرت تحقيقا في إساءة تعامل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الوثائق السرية، بعدما اكتشف محاموه وثائق حساسة في مكتبه ومكان إقامته.
https://sputnikarabic.ae/20230114/البيت-الأبيض-يبرر-عدم-تطرقه-إلى-وثائق-بايدن-السرية-منذ-لحظة-اكتشافها-1072266161.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن: لست نادما على سوء التعامل مع الوثائق السرية داخل منزلي
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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه "لا يشعر بالندم" على سوء التعامل مع السجلات السرية التي احتفظ بها منذ أن كان نائبا للرئيس الأسبق، باراك أوباما، وعُثر عليها مؤخرا داخل منزله ومرآب سيارته.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي بولاية كاليفورنيا، أمس الخميس، مبررا عدم ندمه: "لقد وجدنا حفنة من الوثائق التي تم حفظها في المكان الخطأ، وقمنا على الفور بتسليمها إلى وزارة العدل والمحفوظات [الوطنية]، ونحن نتعاون بشكل كامل ونتطلع إلى حل هذه المشكلة بسرعة"، وفقا لصحيفة
"واشنطن بوست" الأمريكية.
وأردف بايدن للصحفيين: "أعتقد أنكم ستكتشفون أنه لا يوجد شيء في الوثائق، ولا أشعر بأي ندم".
وأضاف بايدن في المؤتمر الصحفي أنه يتبع إرشادات ما أخبره محاموه أن يفعله في هذا الشأن.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعترفت الحكومة الأمريكية علنا بأنها أجرت تحقيقا في إساءة تعامل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الوثائق السرية، بعدما اكتشف محاموه وثائق حساسة في مكتبه ومكان إقامته.