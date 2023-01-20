https://sputnikarabic.ae/20230120/بدء-التحقيق-في-فبراير-حول-صلة-ماكرون-بشركة-أوبر-الأمريكية-وصفقته-السرية-معها-1072530432.html

بدء التحقيق في فبراير حول صلة ماكرون بشركة "أوبر" الأمريكية و"صفقته السرية" معها

بدء التحقيق في فبراير حول صلة ماكرون بشركة "أوبر" الأمريكية و"صفقته السرية" معها

تبدأ لجنة تحقيق تابعة للجنة التشريعية للجمعية الوطنية الفرنسية في عملها خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، بشأن ‏علاقات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المزعومة مع... 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T19:47+0000

2023-01-20T19:47+0000

2023-01-20T19:47+0000

إيمانويل ماكرون

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وجاء في بيان عن اللجنة، أذاعته القناة التلفزيونية الرسمية للجمعية الوطنية الفرنسية "LCP"، اليوم الجمعة، أن "لجنة التحقيق في قضية ملفات "أوبر"، بمبادرة من حزب "La France Insoumise" (فرنسا الأبية) وافقت عليها اللجنة التشريعية للجمعية الوطنية الفرنسية".واستخدم الفصيل البرلماني لحزب "La France Insoumise" اليساري حقه في تشكيل لجنة للتحقيق في علاقات ماكرون مع "أوبر"، وتم رفض القرار في البداية لإنشاء مثل هذه اللجنة، ولكن هذه المرة، أيدت جميع الفصائل البرلمانية إنشاء لجنة التحقيق، على حد قول الحزب.وسيتم الإعلان عن لجنة التحقيق رسميا في 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، خلال اجتماع لرؤساء فصائل مجلس الأمة، على أن يبدأ عملها في فبراير، وسيرأسها النائب عن حزب النهضة الرئاسي، بنجامين حداد.وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن معلومات تثبت وجود روابط بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وشركة "أوبر" الأمريكية.وفي عام 2015، وعد ماكرون، الذي شغل آنذاك منصب وزير الاقتصاد الفرنسي، بمساعدة "أوبر" في رفع التعليق عن خدماتها، والذي فرضته شرطة مرسيليا.وكشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن أحد أعضاء جماعة الضغط في شركة "أوبر" اتصل بماكرون، وتعهد من ناحيته بالنظر في المشكلة بشكل شخصي، وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "أوبر" وماكرون أبرما "صفقة سرية" في ذلك الوقت.

https://sputnikarabic.ae/20220917/أوبر-لم-نعثر-على-أي-دليل-حول-سرقة-بيانات-المستخدمين-1067858060.html

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