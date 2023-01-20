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https://sputnikarabic.ae/20230120/بلينكن-يبحث-مع-بوريل-دعم-أوكرانيا-ومواجهة-التحديات-الصينية-والإيرانية-1072490821.html
بلينكن يبحث مع بوريل دعم أوكرانيا ومواجهة التحديات الصينية والإيرانية
بلينكن يبحث مع بوريل دعم أوكرانيا ومواجهة التحديات الصينية والإيرانية
بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دعم أوكرانيا، فضلا عن... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T01:33+0000
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واشنطن- سبوتنيك. ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، ناقش الوزير والممثل السامي سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم الأمن والسيادة الأوكرانية، فضلا عن مواصلة التعاون لمواجهة التحديات التي تمثلها الصين وإيران.وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن إدارة بايدن وافقت على تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار لأوكرانيا، تتضمن مركبات برادلي القتالية وناقلات الجنود المدرعة من طراز سترايكر وغيرها من المعدات.وأوضح بيان البنتاغون أن "هذه المساعدات المقدرة بقيمة 2.5 مليار دولار، هو المرة الثلاثين التي تسحب فيها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لصالح أوكرانيا منذ أغسطس/ آب 2021".وأضاف البنتاغون أن المنحة العسكرية المذكورة تحتوي على مئات المركبات المدرعة، إلى جانب دعم حاسم للدفاع الجوي الأوكراني وقدرات مهمة أخرى".
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن يبحث مع بوريل دعم أوكرانيا ومواجهة التحديات الصينية والإيرانية

01:33 GMT 20.01.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دعم أوكرانيا، فضلا عن مواجهة التحديات التي تمثلها الصين وإيران.
واشنطن- سبوتنيك. ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، ناقش الوزير والممثل السامي سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم الأمن والسيادة الأوكرانية، فضلا عن مواصلة التعاون لمواجهة التحديات التي تمثلها الصين وإيران.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن إدارة بايدن وافقت على تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار لأوكرانيا، تتضمن مركبات برادلي القتالية وناقلات الجنود المدرعة من طراز سترايكر وغيرها من المعدات.
وأوضح بيان البنتاغون أن "هذه المساعدات المقدرة بقيمة 2.5 مليار دولار، هو المرة الثلاثين التي تسحب فيها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لصالح أوكرانيا منذ أغسطس/ آب 2021".
وأضاف البنتاغون أن المنحة العسكرية المذكورة تحتوي على مئات المركبات المدرعة، إلى جانب دعم حاسم للدفاع الجوي الأوكراني وقدرات مهمة أخرى".
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