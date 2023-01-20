https://sputnikarabic.ae/20230120/بوركينا-فاسو-تعلن-تحرير-أكثر-من-60-امرأة-وطفلا-مختطفين-1072532693.html
بوركينا فاسو تعلن تحرير أكثر من 60 امرأة وطفلا مختطفين
بوركينا فاسو تعلن تحرير أكثر من 60 امرأة وطفلا مختطفين
قالت هيئة الإذاعة الوطنية في بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، أنه تم تحرير عشرات الفتيات والنساء اللائي اختطفن في وقت سابق من هذا الشهر في بوركينا فاسو. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T23:51+0000
2023-01-20T23:51+0000
2023-01-20T23:51+0000
العالم
بوركينا فاسو
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وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية في بوركينا فاسو، أن الجيش قام بتحرير 62 امرأة مختطفة وأربعة أطفال.وخطف المسلحون النساء وأطفالهن يومي 12 و13 يناير خارج قريتين في منطقة أربيندا بإقليم سوم في منطقة الساحل أثناء سيرهم في الأدغال بحثاً عن الفاكهة وأوراق الشجر.كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ندد يوم الثلاثاء الماضي، باختطاف نحو 50 فتاة وامرأة في محيط أربيندا شمال الساحل في بوركينا فاسو، ودعا إلى عودتهم الآمنة على الفور.وحث غوتيريش السلطات المحلية على عدم إدخار أي جهد لتقديم المسؤولين عن الاختطاف للعدالة.تكافح بوركينا فاسو لمواجهة انتفاضة الجهاديين المتطرفين التي انتشرت في البلاد من مالي المجاورة في عام 2015، مما أثر على منطقة الساحل أكثر من غيرها.
https://sputnikarabic.ae/20230115/مسلحون-يختطفون-50-امرأة-في-بوركينا-فاسو-1072306879.html
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العالم, بوركينا فاسو
بوركينا فاسو تعلن تحرير أكثر من 60 امرأة وطفلا مختطفين
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قالت هيئة الإذاعة الوطنية في بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، أنه تم تحرير عشرات الفتيات والنساء اللائي اختطفن في وقت سابق من هذا الشهر في بوركينا فاسو.
وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية في بوركينا فاسو، أن الجيش قام بتحرير 62 امرأة
مختطفة وأربعة أطفال.
وخطف المسلحون النساء وأطفالهن يومي 12 و13 يناير خارج قريتين في منطقة أربيندا بإقليم سوم في منطقة الساحل أثناء سيرهم في الأدغال بحثاً عن الفاكهة وأوراق الشجر.
كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ندد يوم الثلاثاء الماضي، باختطاف نحو 50 فتاة وامرأة في محيط أربيندا شمال الساحل في بوركينا فاسو، ودعا إلى عودتهم الآمنة على الفور.
وحث غوتيريش السلطات المحلية على عدم إدخار أي جهد لتقديم المسؤولين عن الاختطاف للعدالة.
تكافح بوركينا فاسو لمواجهة انتفاضة الجهاديين المتطرفين التي انتشرت في البلاد من مالي المجاورة في عام 2015، مما أثر على منطقة الساحل أكثر من غيرها.