https://sputnikarabic.ae/20230120/بيسكوف-حول-الدعم-الغربي-لأوكرانيا-لن-يغيروا-أي-شيء-فقط-يزيدون-المشاكل-لأوكرانيا-1072503568.html
بيسكوف حول الدعم الغربي لأوكرانيا: لن يغير أي شيء.. فقط يزيد المشاكل لأوكرانيا
بيسكوف حول الدعم الغربي لأوكرانيا: لن يغير أي شيء.. فقط يزيد المشاكل لأوكرانيا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه لا يمكن المبالغة في أهمية تسليم الناتو لأسلحة الثقيلة إلى كييف، مؤكدا أنها لن تغير شيئا جوهريا، لكنهم... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T10:00+0000
2023-01-20T10:00+0000
2023-01-20T10:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مساعدات عسكرية أمريكية
الناتو
أخبار أوكرانيا
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وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة "ستكون العواقب أكثر سوءا بالتأكيد. قلنا مرارا إن مثل هذه الإمدادات لن تكون قادرة على تغيير أي شيء بشكل أساسي - ستضيف مشاكل لأوكرانيا وللشعب الأوكراني".وتابع "أهمية مثل هذه الصادرات لا ينبغي المبالغة فيها من حيث القدرة على تغيير شيء ما"، والخبراء "يدركون جيدا جميع المشكلات التي تصاحب مثل هذه الشحنات".في وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن أمله في أنه عقب اجتماع مجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، سيتم اتخاذ قرارات بشأن إمداد كييف بالأسلحة الثقيلة.
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, مساعدات عسكرية أمريكية, الناتو, أخبار أوكرانيا
روسيا, مساعدات عسكرية أمريكية, الناتو, أخبار أوكرانيا
بيسكوف حول الدعم الغربي لأوكرانيا: لن يغير أي شيء.. فقط يزيد المشاكل لأوكرانيا
10:00 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 10:10 GMT 20.01.2023) تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه لا يمكن المبالغة في أهمية تسليم الناتو لأسلحة الثقيلة إلى كييف، مؤكدا أنها لن تغير شيئا جوهريا، لكنهم سيزيدون فقط المشاكل إلى أوكرانيا.
وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة "ستكون العواقب أكثر سوءا بالتأكيد. قلنا مرارا إن مثل هذه الإمدادات لن تكون قادرة على تغيير أي شيء بشكل أساسي - ستضيف مشاكل لأوكرانيا وللشعب الأوكراني".
وتابع "أهمية مثل هذه الصادرات لا ينبغي المبالغة فيها من حيث القدرة على تغيير شيء ما"، والخبراء "يدركون جيدا جميع المشكلات التي تصاحب مثل هذه الشحنات".
"كل هذه الدبابات تحتاج إلى صيانة وإصلاح وما إلى ذلك وهكذا دواليك، لذا فإن هذا سيضيف مشاكل لأوكرانيا، ولن يغير أي شيء من حيث تقدم الجانب الروسي في تحقيق أهدافه".
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
في وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن أمله في أنه عقب اجتماع مجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، سيتم اتخاذ قرارات بشأن إمداد كييف بالأسلحة الثقيلة.