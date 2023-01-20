https://sputnikarabic.ae/20230120/تدريبات-تكتيكية-مشتركة-للطيران-الروسي-والبيلاروسي--1072502584.html
تدريبات تكتيكية مشتركة للطيران الروسي والبيلاروسي
تدريبات تكتيكية مشتركة للطيران الروسي والبيلاروسي
أكدت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الجمعة، أنه "تم إجراء تدريبات طيران تكتيكية لوحدات القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية في بيلاروسيا". 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T09:23+0000
2023-01-20T09:23+0000
2023-01-20T09:23+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104442/57/1044425739_0:172:3028:1875_1920x0_80_0_0_f93a24832725b6428b4dc40d8fd82b91.jpg
وذكرت الوزارة أن "وحدات الطيران الروسية والبيلاروسية تقوم بتدريبات عسكرية مشتركة لعدو وهمي بسلاح الطيران وتقوم بهزيمة مراكز القيادة".ونشرت الوزارة بيانا بقناتها في تلغرام، أشارت فيه إلى أن "الطائرات تقوم بتدريب قتالي في ميدان "روزانسكي" في منطقة "برييست"، حيث يجري الطيران عمليات عسكرية وهمية يقوم من خلالها بقصف نقاط التحكم التابعة للعدو، ومجموعة من المعدات والقوى العاملة للعدو المشروط، بينما يتم توفيرغطاء جوي لمجموعات الهجوم والقاذفات الهجومية".وذكرت الوزارة أنه "كجزء من تمرين طيران تكتيكي مشترك للقوات الروسية والبيلاروسية، تواصل وحدات الطيران تنفيذ المهام للغرض المقصود من جميع المطارات التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الروسية والبيلاروسية".
https://sputnikarabic.ae/20230111/روسيا-وبيلاروسيا-تعززان-الدفاع-الجوي-لدى-قوات-الاتحاد-1072153127.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104442/57/1044425739_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_5ba823866538d572f84045006453928f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
تدريبات تكتيكية مشتركة للطيران الروسي والبيلاروسي
تابعنا عبر
أكدت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الجمعة، أنه "تم إجراء تدريبات طيران تكتيكية لوحدات القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية في بيلاروسيا".
وذكرت الوزارة أن "وحدات الطيران الروسية والبيلاروسية تقوم بتدريبات عسكرية مشتركة لعدو وهمي بسلاح الطيران وتقوم بهزيمة مراكز القيادة".
وبينت الوزارة أن "الهدف الرئيسي من هذه التدريبات هو زيادة قابلية التشغيل البيئي في الأداء المشترك لمهام التدريب القتالية".
ونشرت الوزارة بيانا بقناتها في تلغرام، أشارت فيه إلى أن "الطائرات تقوم بتدريب قتالي في ميدان "روزانسكي" في منطقة "برييست"، حيث يجري الطيران عمليات عسكرية وهمية يقوم من خلالها بقصف نقاط التحكم التابعة للعدو، ومجموعة من المعدات والقوى العاملة للعدو المشروط، بينما يتم توفيرغطاء جوي لمجموعات الهجوم والقاذفات الهجومية".
ونوهت الوزارة إلى أنه "من مطار ماتشوليشي بالقرب من مينسك، تقوم طائرة "أ50" بمهام إجراء الاستطلاع الجوي والسيطرة عل أطقم المقاتلات المتعددة الأغراض"
وذكرت الوزارة أنه "كجزء من تمرين طيران تكتيكي مشترك للقوات الروسية والبيلاروسية، تواصل وحدات الطيران تنفيذ المهام للغرض المقصود من جميع المطارات التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الروسية والبيلاروسية".