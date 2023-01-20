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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1072492277.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T05:33+0000
2023-01-20T05:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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أخبار أوكرانيا, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:33 GMT 20.01.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
05:48 GMT 20.01.2023
ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
جدل بين ألمانيا والولايات المتحدة بسبب إرسال دبابات إلى أوكرانيا
05:43 GMT
05:34 GMT 20.01.2023
الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة2.5 مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، عن دفعة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار تشمل مئات المركبات المدرعة ودعما للدفاع الجوي لكنها لا تضم دبابات ثقيلة من طراز أبرامز.

وقال البنتاغون، في بيان، إنه تم إقرار حزمة المساعدات لـ"تلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا".

كما أوضحت الوزارة أن الدفعة الجديدة تشمل 59 مركبة قتالية من طراز برادلي، و90 عربة مشاة مدرعة من طراز سترايكر.
05:33 GMT 20.01.2023
صحيفة: مدير "سي آي إيه" زار كييف سرا لإطلاع زيلينسكي على توقعاته بشأن خطط روسيا
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، زار كييف نهاية الأسبوع الماضي سرا، لإطلاع فلاديمير زيلينسكي، على توقعاته بشأن خطط روسيا العسكرية في الأسابيع والأشهر القادمة.
05:32 GMT 20.01.2023
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
المجر توقف الدفعة السابعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
04:45 GMT
05:32 GMT 20.01.2023
رئيس المجلس الأوروبي و رئيسة المفوضية الأوروبية شارل ميشيل وأورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس المجلس الأوروبي: أصبح من الصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا
03:42 GMT
05:32 GMT 20.01.2023
نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
أنطونوف: الولايات المتحدة وحلفاؤها يشنون "حرب هجينة شاملة" على روسيا
03:10 GMT
05:32 GMT 20.01.2023
روسيا تطالب الصليب الأحمر بتكثيف زيارة الأسرى الروس في أوكرانيا
قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، إنها التقت برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، وطلبت منها العمل على تكثيف زيارة الأسرى الروس في أوكرانيا.
05:31 GMT 20.01.2023
بلينكن يبحث مع بوريل دعم أوكرانيا ومواجهة التحديات الصينية والإيرانية
بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دعم أوكرانيا، فضلا عن مواجهة التحديات التي تمثلها الصين وإيران.
05:30 GMT 20.01.2023
ألمانيا بصدد حسم قرارها بشأن إمداد أوكرانيا بدبابات من صنعها
قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إنه سيتم، اليوم الجمعة، البت في مسألة توريد الدبابات الألمانية الصنع لأوكرانيا من قبل دول ثالثة.
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