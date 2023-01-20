تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:48 GMT 20.01.2023
05:34 GMT 20.01.2023
الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة2.5 مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، عن دفعة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار تشمل مئات المركبات المدرعة ودعما للدفاع الجوي لكنها لا تضم دبابات ثقيلة من طراز أبرامز.
وقال البنتاغون، في بيان، إنه تم إقرار حزمة المساعدات لـ"تلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا".
كما أوضحت الوزارة أن الدفعة الجديدة تشمل 59 مركبة قتالية من طراز برادلي، و90 عربة مشاة مدرعة من طراز سترايكر.
وقال البنتاغون، في بيان، إنه تم إقرار حزمة المساعدات لـ"تلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا".
كما أوضحت الوزارة أن الدفعة الجديدة تشمل 59 مركبة قتالية من طراز برادلي، و90 عربة مشاة مدرعة من طراز سترايكر.
05:33 GMT 20.01.2023
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، زار كييف نهاية الأسبوع الماضي سرا، لإطلاع فلاديمير زيلينسكي، على توقعاته بشأن خطط روسيا العسكرية في الأسابيع والأشهر القادمة.
05:32 GMT 20.01.2023
05:32 GMT 20.01.2023
05:32 GMT 20.01.2023
05:32 GMT 20.01.2023
قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، إنها التقت برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، وطلبت منها العمل على تكثيف زيارة الأسرى الروس في أوكرانيا.
05:31 GMT 20.01.2023
بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دعم أوكرانيا، فضلا عن مواجهة التحديات التي تمثلها الصين وإيران.
05:30 GMT 20.01.2023
قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إنه سيتم، اليوم الجمعة، البت في مسألة توريد الدبابات الألمانية الصنع لأوكرانيا من قبل دول ثالثة.