عربي
https://sputnikarabic.ae/20230120/تواصل-الاعتصام-المفتوح-في-البرلمان-اللبناني-حتى-انتخاب-رئيس-للجمهورية-فيديو-1072530269.html
تواصل الاعتصام المفتوح في البرلمان اللبناني حتى انتخاب رئيس للجمهورية... فيديو
تواصل الاعتصام المفتوح في البرلمان اللبناني حتى انتخاب رئيس للجمهورية... فيديو
يستمر الاعتصام المفتوح الذي بدأه النائبان ملحم خلف ونجاة عون لليوم الثاني على التوالي داخل القاعة العامة للبرلمان اللبناني وذلك للمطالبة بجلسات متتالية لانتخاب... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T19:29+0000
2023-01-20T19:29+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072466512_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c4fdd5c673d122baed5fc6549ea9b0c.jpg
وارتفع عدد النواب الذين سيبيتون اليوم داخل البرلمان اليوم الجمعة إلى 4، وذلك بعد انضمام النائبين فراس حمدان وحليمة قعقور إلى جانب زملائهم.وقال النائب فراس حمدان لـ"سبوتنيك": "مجلس النواب اليوم هو هيئة ناخبة حكما، ويجب أن يكون هناك جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، ونحن نمارس اليوم مسؤوليتنا الدستورية والوطنية والسياسية من خلال وجودنا في القاعة العامة لمجلس النواب".وفي رد على سؤال حول إذا كانت خطوة انتخاب رئيس للبلاد هي بداية للحل في لبنان قال إن "الرئيس هو رمز وحدة البلاد، وهو قوة دفع عبر تشكيل الحكومة وتكليف رئيس للوزراء، وتحويل مجلس النواب من هيئة ناخبة لهيئة تشريعية، وبالتالي هذا مدخل أساسي لجميع الإصلاحات التي يجب أن تحدث داخل البرلمان، من ضمنها الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف والخطة لإنقاذ الاقتصاد، ومن ضمنها حماية حقوق صغار ومتوسطي المودعين وغيرها من الملفات التي تعني الشعب اللبناني".وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لرئيس البرلمان لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها تبقى شكلية بعد تعذر الاتفاق على شخصية جامعة، وسط إعلان بري عزوفه عن دعوته لجمع القوى السياسية كافة على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وتسهيل انتخاب رئيس جديد.
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072466512_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20bb9d45d9c616c53847c284989b651a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان

تواصل الاعتصام المفتوح في البرلمان اللبناني حتى انتخاب رئيس للجمهورية... فيديو

19:29 GMT 20.01.2023
© AFP 2023 / IBRAHIM AMROلبنان - البرلمان اللبناني
لبنان - البرلمان اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / IBRAHIM AMRO
تابعنا عبرTelegram
يستمر الاعتصام المفتوح الذي بدأه النائبان ملحم خلف ونجاة عون لليوم الثاني على التوالي داخل القاعة العامة للبرلمان اللبناني وذلك للمطالبة بجلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.
وارتفع عدد النواب الذين سيبيتون اليوم داخل البرلمان اليوم الجمعة إلى 4، وذلك بعد انضمام النائبين فراس حمدان وحليمة قعقور إلى جانب زملائهم.
وقال النائب فراس حمدان لـ"سبوتنيك": "مجلس النواب اليوم هو هيئة ناخبة حكما، ويجب أن يكون هناك جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، ونحن نمارس اليوم مسؤوليتنا الدستورية والوطنية والسياسية من خلال وجودنا في القاعة العامة لمجلس النواب".

الشعبوي اليوم هو من لا يتواجد في البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية، وهذه خفّة وعدم مسؤولية تجاه الشغور الرئاسي الذي نعيشه اليوم في ظل الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة الوطنية، وفي ظل ما نتعرض له من موت جماعي.

وفي رد على سؤال حول إذا كانت خطوة انتخاب رئيس للبلاد هي بداية للحل في لبنان قال إن "الرئيس هو رمز وحدة البلاد، وهو قوة دفع عبر تشكيل الحكومة وتكليف رئيس للوزراء، وتحويل مجلس النواب من هيئة ناخبة لهيئة تشريعية، وبالتالي هذا مدخل أساسي لجميع الإصلاحات التي يجب أن تحدث داخل البرلمان، من ضمنها الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف والخطة لإنقاذ الاقتصاد، ومن ضمنها حماية حقوق صغار ومتوسطي المودعين وغيرها من الملفات التي تعني الشعب اللبناني".
وضع لبنان على سكة الإصلاح الحقيقي والجدي لا يمكن تحقيقها إلا بوجود رئيس جمهورية.

وفشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد في الجلسة التي عقدها يوم أمس الخميس، بعد 10 جلسات سابقة انتهت إلى نفس النتيجة.

ويزداد المشهد السياسي تعقيدا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.

وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لرئيس البرلمان لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها تبقى شكلية بعد تعذر الاتفاق على شخصية جامعة، وسط إعلان بري عزوفه عن دعوته لجمع القوى السياسية كافة على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وتسهيل انتخاب رئيس جديد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала