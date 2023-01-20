تواصل الاعتصام المفتوح في البرلمان اللبناني حتى انتخاب رئيس للجمهورية... فيديو

وفشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد في الجلسة التي عقدها يوم أمس الخميس، بعد 10 جلسات سابقة انتهت إلى نفس النتيجة.

ويزداد المشهد السياسي تعقيدا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.