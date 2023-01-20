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تونس... رئيسة الحكومة تؤكد أهمية التكامل الاقتصادي في أفريقيا
تونس... رئيسة الحكومة تؤكد أهمية التكامل الاقتصادي في أفريقيا
شددت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، على أهمية التكامل الاقتصادي في أفريقيا. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T08:55+0000
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كما أكدت بودن، على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد بمدينة دافوس السويسرية، استغلال ما تزخر به أفريقيا، من إمكانيات لتحقيق النمو، بحسب وكالة الأنباء التونسية.وأشارت رئيسة الحكومة التونسية، إلى ضرورة تجسيد منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية ودفع التعاون جنوب - جنوب وكذلك تنمية الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.والتقت بودن برئيس الحكومة الأردنية بشر هاني الخصاونة، واستعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، واتفقا على انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية.كما ترأست رئيسة الحكومة التونسية جلسة حول "إنجاز القرن لأفريقيا" بحضور عدد من المسؤولين والأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة ويني بينيما ورئيس الكونفدرالية السويسرية ورئيس القسم الفيدرالي للداخلية ألان بيرسي.
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أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

تونس... رئيسة الحكومة تؤكد أهمية التكامل الاقتصادي في أفريقيا

08:55 GMT 20.01.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINرئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن
رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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شددت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، على أهمية التكامل الاقتصادي في أفريقيا.
كما أكدت بودن، على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد بمدينة دافوس السويسرية، استغلال ما تزخر به أفريقيا، من إمكانيات لتحقيق النمو، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
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وأشارت رئيسة الحكومة التونسية، إلى ضرورة تجسيد منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية ودفع التعاون جنوب - جنوب وكذلك تنمية الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.
والتقت بودن برئيس الحكومة الأردنية بشر هاني الخصاونة، واستعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، واتفقا على انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية.
كما ترأست رئيسة الحكومة التونسية جلسة حول "إنجاز القرن لأفريقيا" بحضور عدد من المسؤولين والأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة ويني بينيما ورئيس الكونفدرالية السويسرية ورئيس القسم الفيدرالي للداخلية ألان بيرسي.
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