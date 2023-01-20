https://sputnikarabic.ae/20230120/تونس-رئيسة-الحكومة-تؤكد-أهمية-التكامل-الاقتصادي-في-أفريقيا-1072501857.html
تونس... رئيسة الحكومة تؤكد أهمية التكامل الاقتصادي في أفريقيا
تونس... رئيسة الحكومة تؤكد أهمية التكامل الاقتصادي في أفريقيا
شددت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، على أهمية التكامل الاقتصادي في أفريقيا. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T08:55+0000
2023-01-20T08:55+0000
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كما أكدت بودن، على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد بمدينة دافوس السويسرية، استغلال ما تزخر به أفريقيا، من إمكانيات لتحقيق النمو، بحسب وكالة الأنباء التونسية.وأشارت رئيسة الحكومة التونسية، إلى ضرورة تجسيد منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية ودفع التعاون جنوب - جنوب وكذلك تنمية الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.والتقت بودن برئيس الحكومة الأردنية بشر هاني الخصاونة، واستعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، واتفقا على انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية.كما ترأست رئيسة الحكومة التونسية جلسة حول "إنجاز القرن لأفريقيا" بحضور عدد من المسؤولين والأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة ويني بينيما ورئيس الكونفدرالية السويسرية ورئيس القسم الفيدرالي للداخلية ألان بيرسي.
https://sputnikarabic.ae/20221215/من-قمة-عربية-صينية-إلى-أمريكية-أفريقية-هل-تتخطى-تونس-شركاءها-الغربيين-باتجاه-الشرق-وأفريقيا؟-1071230295.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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تونس... رئيسة الحكومة تؤكد أهمية التكامل الاقتصادي في أفريقيا
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شددت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، على أهمية التكامل الاقتصادي في أفريقيا.
كما أكدت بودن، على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد بمدينة دافوس السويسرية، استغلال ما تزخر به أفريقيا، من إمكانيات لتحقيق النمو، بحسب وكالة
الأنباء التونسية.
15 ديسمبر 2022, 12:22 GMT
وأشارت رئيسة الحكومة التونسية
، إلى ضرورة تجسيد منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية ودفع التعاون جنوب - جنوب وكذلك تنمية الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.
والتقت بودن برئيس الحكومة الأردنية بشر هاني الخصاونة، واستعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، واتفقا على انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية.
كما ترأست رئيسة الحكومة التونسية جلسة حول "إنجاز القرن لأفريقيا" بحضور عدد من المسؤولين والأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة ويني بينيما ورئيس الكونفدرالية السويسرية ورئيس القسم الفيدرالي للداخلية ألان بيرسي.