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https://sputnikarabic.ae/20230120/جدل-بين-ألمانيا-والولايات-المتحدة-بسبب-إرسال-دبابات-إلى-أوكرانيا-1072492572.html
جدل بين ألمانيا والولايات المتحدة بسبب إرسال دبابات إلى أوكرانيا
جدل بين ألمانيا والولايات المتحدة بسبب إرسال دبابات إلى أوكرانيا
تجادل ممثلو الولايات المتحدة وألمانيا بسبب إرسال دبابات إلى أوكرانيا. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T05:43+0000
2023-01-20T05:48+0000
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وجرت مفاوضات بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس. قدم الطرفان حججهما لماذا يجب تسليم الدبابات إلى كييف، حسب صحيفة "تايمز".يعتقد المسؤولون الأمريكيون بأن دبابات "ليوبارد" الألمانية أسهل في الاستخدام والخدمة وتستهلك وقودا أقل. هذه التقنية متاحة على نطاق واسع في أوروبا. بينما استمرت برلين في الإصرار على أن تكون واشنطن أول من ينقل الدبابات إلى أوكرانيا.وأضافت الصحيفة: "الخلاف بسبب الدبابات هو خلاف آخر بسبب الدعم الغربي لأوكرانيا".في وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. لكن السلطات لا ترى أي جدوى من نقل دبابات "أبرامز". لا تزال ألمانيا أيضًا تتجنب توريد "ليوبارد" لأوكرانيا.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم

جدل بين ألمانيا والولايات المتحدة بسبب إرسال دبابات إلى أوكرانيا

05:43 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 05:48 GMT 20.01.2023)
© AP Photo / Michael Sohnليوبارد 2
ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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تجادل ممثلو الولايات المتحدة وألمانيا بسبب إرسال دبابات إلى أوكرانيا.
وجرت مفاوضات بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس. قدم الطرفان حججهما لماذا يجب تسليم الدبابات إلى كييف، حسب صحيفة "تايمز".
يعتقد المسؤولون الأمريكيون بأن دبابات "ليوبارد" الألمانية أسهل في الاستخدام والخدمة وتستهلك وقودا أقل. هذه التقنية متاحة على نطاق واسع في أوروبا. بينما استمرت برلين في الإصرار على أن تكون واشنطن أول من ينقل الدبابات إلى أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة: "الخلاف بسبب الدبابات هو خلاف آخر بسبب الدعم الغربي لأوكرانيا".
في وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. لكن السلطات لا ترى أي جدوى من نقل دبابات "أبرامز". لا تزال ألمانيا أيضًا تتجنب توريد "ليوبارد" لأوكرانيا.
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