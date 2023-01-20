https://sputnikarabic.ae/20230120/دبابة-روسية-تقصف-موقعا-أوكرانيا-على-بعد-300-متر-فيديو-1072517864.html
دبابة روسية تقصف موقعا أوكرانيا على بعد 300 متر... فيديو
دبابة روسية تقصف موقعا أوكرانيا على بعد 300 متر... فيديو
بدأ استخدام الدبابات الروسية "تي-90إم" (بروريف) بنشاط لتدمير نقاط إطلاق النار على خط الدفاع الأوكراني بنيران مباشرة. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T13:01+0000
2023-01-20T13:01+0000
2023-01-20T13:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تسمح أحدث أنظمة الحماية وتوجيه الأسلحة لـ "تي-90إم" بإطلاق النار بحرية من مسافة 300 متر.يوضح مقطع فيديو نُشر بمواقع التواصل الاجتماعي أن الدبابات الروسية تقصف مواقع العدو على مسافات تتراوح بين 300 و400 متر.تظهر اللقطات أن الدبابة مزودة بمجموعة حماية. إنها تسمح بتقليل احتمالية اكتشاف الدبابة بواسطة صواريخ موجهة بالأشعة تحت الحمراء عدة مرات. يتم تقليل احتمال رؤية المركبة القتالية بما يصل إلى ست مرات أو أكثر في جميع نطاقات الرادار.بالإضافة إلى كل شيء، تم تجهيز "تي-90إم" بنظام الحماية الديناميكية "ريليكت" ومجموعات الحماية النشطة "أفغانيت".كما تم تزويد الدبابة بنظام رقمي جديد للتحكم في النيران مع تتبع تلقائي للهدف، بالإضافة إلى مدفع محسن "2أ46إم-5" بالإضافة إلى زيادة القدرة على المقاومة.ارتفع مستوى تفهم الطاقم للوضع بشكل حاد بعد التحديث: تكتشف الدبابات الآن العدو في وقت مبكر ويمكنها تحديد الهدف للمدفعية والطائرات المسيرة وقاذفات القنابل اليدوية.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070383467_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_f4f874c553d169da237607667aae8257.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابة روسية تقصف موقعا أوكرانيا على بعد 300 متر... فيديو
13:01 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 13:03 GMT 20.01.2023) تابعنا عبر
بدأ استخدام الدبابات الروسية "تي-90إم" (بروريف) بنشاط لتدمير نقاط إطلاق النار على خط الدفاع الأوكراني بنيران مباشرة.
تسمح أحدث أنظمة الحماية وتوجيه الأسلحة لـ "تي-90إم" بإطلاق النار بحرية من مسافة 300 متر.
يوضح مقطع فيديو نُشر بمواقع التواصل الاجتماعي أن الدبابات الروسية تقصف مواقع العدو على مسافات تتراوح بين 300 و400 متر.
تظهر اللقطات أن الدبابة مزودة بمجموعة حماية. إنها تسمح بتقليل احتمالية اكتشاف الدبابة بواسطة صواريخ موجهة بالأشعة تحت الحمراء عدة مرات. يتم تقليل احتمال رؤية المركبة القتالية بما يصل إلى ست مرات أو أكثر في جميع نطاقات الرادار.
بالإضافة إلى كل شيء، تم تجهيز "تي-90إم" بنظام الحماية الديناميكية "ريليكت" ومجموعات الحماية النشطة "أفغانيت".
كما تم تزويد الدبابة بنظام رقمي جديد للتحكم في النيران مع تتبع تلقائي للهدف، بالإضافة إلى مدفع محسن "2أ46إم-5" بالإضافة إلى زيادة القدرة على المقاومة.
ارتفع مستوى تفهم الطاقم للوضع بشكل حاد بعد التحديث: تكتشف الدبابات الآن العدو في وقت مبكر ويمكنها تحديد الهدف للمدفعية والطائرات المسيرة وقاذفات القنابل اليدوية.