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القوات الروسية تحرر بلدة كليشيفكا بالقرب من أرتيموفسك
- سبوتنيك عربي, 1920
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https://sputnikarabic.ae/20230120/دب-قطبي-يتمعن-في-كاسحة-الجليد-الروسية-أورال-فيديو-1072501240.html
دب قطبي يتمعن في كاسحة الجليد الروسية "أورال"... فيديو
دب قطبي يتمعن في كاسحة الجليد الروسية "أورال"... فيديو
جاء دب قطبي لإلقاء نظرة على كاسحة الجليد النووية "أورال"، التي توقفت في منطقة كيب زيلانيا في أرخبيل نوفايا زيمليا. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T08:29+0000
2023-01-20T08:30+0000
مجتمع
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تم تحميل مقطع الفيديو للدب القطبي مع طاقم السفينة على قناة "تلغرام" في 20 يناير/كانون الثاني.يُظهر الفيديو كيف يقترب الدب من كاسحة الجليد الضخمة ويقف على رجليه الخلفيتين باهتمام من أجل إلقاء نظرة فاحصة على المركبة غير العادية.وكتب البحارة على الفيديو: "كان الطاقم ينتظر اقتراب سفينة "بولار كينغ" ، وكان مالك القطب الشمالي يتمعن في كاسحة الجليد".صوّر الفيديو المساعد الثالث لقبطان كاسحة الجليد "أورال"، يان روجين.
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منوعات
منوعات

دب قطبي يتمعن في كاسحة الجليد الروسية "أورال"... فيديو

08:29 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 08:30 GMT 20.01.2023)
© Sputnik . Vera Kostamoدب أبيض في القطب الشمالي
دب أبيض في القطب الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© Sputnik . Vera Kostamo
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جاء دب قطبي لإلقاء نظرة على كاسحة الجليد النووية "أورال"، التي توقفت في منطقة كيب زيلانيا في أرخبيل نوفايا زيمليا.
تم تحميل مقطع الفيديو للدب القطبي مع طاقم السفينة على قناة "تلغرام" في 20 يناير/كانون الثاني.
يُظهر الفيديو كيف يقترب الدب من كاسحة الجليد الضخمة ويقف على رجليه الخلفيتين باهتمام من أجل إلقاء نظرة فاحصة على المركبة غير العادية.
وكتب البحارة على الفيديو: "كان الطاقم ينتظر اقتراب سفينة "بولار كينغ" ، وكان مالك القطب الشمالي يتمعن في كاسحة الجليد".
صوّر الفيديو المساعد الثالث لقبطان كاسحة الجليد "أورال"، يان روجين.
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