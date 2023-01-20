عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230120/دراسة-تكشف-عن-نبتة-صينية-مضادة-للأورام-الخبيثة-1072512966.html
دراسة تكشف عن نبتة صينية مضادة للأورام الخبيثة
دراسة تكشف عن نبتة صينية مضادة للأورام الخبيثة
اكتشف باحثون صينيون وبريطانيون أسرارا تطورية تمكن الأعشاب الطبية المعروفة باسم "باربد سكلكاب" (الشائكة الطاقية) من إنتاج مركبات مقاومة للسرطان. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T12:49+0000
2023-01-20T12:49+0000
مجتمع
الصحة
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102653/78/1026537867_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_2b6ed2296a807fc80cd0c9dc2653cf43.jpg
وقالت البروفيسورة كاثي مارتن أحد مؤلفي الدراسة لموقع "فيزيولوجي": "لقد وجدنا أن المستقلب الأولي له نشاط ضد الخلايا السرطانية ولكن ليس الخلايا غير السرطانية وهو أمر مهم بشكل خاص لمستقلب مضاد للسرطان، الآن نحن نتطلع إلى تطوير طرق تركيبية لإنتاج المزيد من مركب الرصاص".وأضافت: "الآن، مع معرفة الجينات التي تشكل المسار الكيميائي الحيوي وراء النشاط المضاد للسرطان، يقترب الباحثون من القدرة على تصنيع كميات أكبر من المركبات بسرعة أكبر وبشكل مستدام".وأظهر العمل السريري أن المستحضرات التي تعتمد عليها أثناء العلاج الكيميائي يمكن أن تقلل من خطر الأورام الخبيثة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102653/78/1026537867_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_cb71e6ba44ccac06dc6bb3b17d7ae971.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, علوم
الصحة, علوم

دراسة تكشف عن نبتة صينية مضادة للأورام الخبيثة

12:49 GMT 20.01.2023
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصورنبات
نبات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© Sputnik . Ruslan Krivobok
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اكتشف باحثون صينيون وبريطانيون أسرارا تطورية تمكن الأعشاب الطبية المعروفة باسم "باربد سكلكاب" (الشائكة الطاقية) من إنتاج مركبات مقاومة للسرطان.
وقالت البروفيسورة كاثي مارتن أحد مؤلفي الدراسة لموقع "فيزيولوجي": "لقد وجدنا أن المستقلب الأولي له نشاط ضد الخلايا السرطانية ولكن ليس الخلايا غير السرطانية وهو أمر مهم بشكل خاص لمستقلب مضاد للسرطان، الآن نحن نتطلع إلى تطوير طرق تركيبية لإنتاج المزيد من مركب الرصاص".
في الطب الصيني التقليدي، لعزل الكيمياء الطبية عن النبات، تُغلى الأعشاب في الماء لمدة ساعتين ثم يُجفف المستخلص لإنتاج مسحوق ويؤخذ على شكل مغلي (سائل مركز).
وأضافت: "الآن، مع معرفة الجينات التي تشكل المسار الكيميائي الحيوي وراء النشاط المضاد للسرطان، يقترب الباحثون من القدرة على تصنيع كميات أكبر من المركبات بسرعة أكبر وبشكل مستدام".
وتم استخدام النبتة لعدة قرون في الطب الصيني التقليدي لعلاج الحالات الطبية المختلفة.
وأظهر العمل السريري أن المستحضرات التي تعتمد عليها أثناء العلاج الكيميائي يمكن أن تقلل من خطر الأورام الخبيثة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала