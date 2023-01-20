عربي
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230120/روسيا-تطالب-الصليب-الأحمر-بتكثيف-زيارة-الأسرى-الروس-في-أوكرانيا-1072491213.html
روسيا تطالب الصليب الأحمر بتكثيف زيارة الأسرى الروس في أوكرانيا
روسيا تطالب الصليب الأحمر بتكثيف زيارة الأسرى الروس في أوكرانيا
قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، إنها التقت برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، وطلبت منها العمل على تكثيف... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T02:06+0000
2023-01-20T02:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار العالم الآن
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102133/23/1021332302_0:216:3495:2182_1920x0_80_0_0_d6c74e1ea1f660c4d01480556138eea7.jpg
سبوتنيك. وقالت موسكالكوفاعبر "تليغرام" إنها توجهت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطلبت تكثيف زيارة الجنود الروس المحتجزين في أوكرانيا، ولا سيما الجرحى منهم".وأشارت المسؤولة الروسية إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، اتفقنا على العمل على تقديم المساعدة للمدنيين في عمليات الإجلاء، ولم شمل العائلات، والبحث عن المفقودين، كما لفتت انتباه اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التعاون".من جانبها، أشارت ميريانا سبولياريتش إيغر أيضا إلى أهمية العمل في القضايا الإنسانية وأكدت عزمها على زيادة تطوير التعاون.وفي وقت سابق، قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 35 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأطلقت خلال ذلك219 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.وأوضح البيان أن القصف شمل ذلك إطلاق النيران 23 مرة على اتجاه دونيتسك من مدافع عيار 155 ملم و 152 ملم، وعلى اتجاه غورلوفكا- 6 مرات بقذائف مدفعية من عيار 152 مم، وعلى اتجاه ياسينوفاتايا - 3 مرات بقذائف مدفعية من عيار 155، وعلى اتجاه فولونافخا - 3 مرات بقذائف من عيار 155 ملم ، وخلال كل هذا القصف، أطلق العدو 219 قطعة ذخيرة".
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102133/23/1021332302_150:0:3346:2397_1920x0_80_0_0_f4c830132606ef87de8ad2d63dfd8901.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, روسيا
أخبار العالم الآن, روسيا

روسيا تطالب الصليب الأحمر بتكثيف زيارة الأسرى الروس في أوكرانيا

02:06 GMT 20.01.2023
© AFP 2023 / Rahmat Gulمنظمة الصليب الأحمر الدولي
منظمة الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / Rahmat Gul
تابعنا عبرTelegram
قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، إنها التقت برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، وطلبت منها العمل على تكثيف زيارة الأسرى الروس في أوكرانيا.
سبوتنيك. وقالت موسكالكوفاعبر "تليغرام" إنها توجهت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطلبت تكثيف زيارة الجنود الروس المحتجزين في أوكرانيا، ولا سيما الجرحى منهم".
وأضافت موسكالكوفا أن الجانبين ناقشا ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني "خاصة فيما يتعلق بأسرى الحرب وتعزيز سبل الوصول إليهم".
وأشارت المسؤولة الروسية إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، اتفقنا على العمل على تقديم المساعدة للمدنيين في عمليات الإجلاء، ولم شمل العائلات، والبحث عن المفقودين، كما لفتت انتباه اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التعاون".
من جانبها، أشارت ميريانا سبولياريتش إيغر أيضا إلى أهمية العمل في القضايا الإنسانية وأكدت عزمها على زيادة تطوير التعاون.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
18 يناير, 13:35 GMT
وفي وقت سابق، قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 35 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأطلقت خلال ذلك219 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.
وأوضح البيان أن القصف شمل ذلك إطلاق النيران 23 مرة على اتجاه دونيتسك من مدافع عيار 155 ملم و 152 ملم، وعلى اتجاه غورلوفكا- 6 مرات بقذائف مدفعية من عيار 152 مم، وعلى اتجاه ياسينوفاتايا - 3 مرات بقذائف مدفعية من عيار 155، وعلى اتجاه فولونافخا - 3 مرات بقذائف من عيار 155 ملم ، وخلال كل هذا القصف، أطلق العدو 219 قطعة ذخيرة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала