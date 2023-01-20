https://sputnikarabic.ae/20230120/روسيا-تطالب-الصليب-الأحمر-بتكثيف-زيارة-الأسرى-الروس-في-أوكرانيا-1072491213.html
روسيا تطالب الصليب الأحمر بتكثيف زيارة الأسرى الروس في أوكرانيا
روسيا تطالب الصليب الأحمر بتكثيف زيارة الأسرى الروس في أوكرانيا
قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، إنها التقت برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، وطلبت منها العمل على تكثيف... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T02:06+0000
2023-01-20T02:06+0000
2023-01-20T02:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سبوتنيك. وقالت موسكالكوفاعبر "تليغرام" إنها توجهت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطلبت تكثيف زيارة الجنود الروس المحتجزين في أوكرانيا، ولا سيما الجرحى منهم".وأشارت المسؤولة الروسية إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، اتفقنا على العمل على تقديم المساعدة للمدنيين في عمليات الإجلاء، ولم شمل العائلات، والبحث عن المفقودين، كما لفتت انتباه اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التعاون".من جانبها، أشارت ميريانا سبولياريتش إيغر أيضا إلى أهمية العمل في القضايا الإنسانية وأكدت عزمها على زيادة تطوير التعاون.وفي وقت سابق، قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 35 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأطلقت خلال ذلك219 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.وأوضح البيان أن القصف شمل ذلك إطلاق النيران 23 مرة على اتجاه دونيتسك من مدافع عيار 155 ملم و 152 ملم، وعلى اتجاه غورلوفكا- 6 مرات بقذائف مدفعية من عيار 152 مم، وعلى اتجاه ياسينوفاتايا - 3 مرات بقذائف مدفعية من عيار 155، وعلى اتجاه فولونافخا - 3 مرات بقذائف من عيار 155 ملم ، وخلال كل هذا القصف، أطلق العدو 219 قطعة ذخيرة".
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار العالم الآن, روسيا
روسيا تطالب الصليب الأحمر بتكثيف زيارة الأسرى الروس في أوكرانيا
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قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، إنها التقت برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، وطلبت منها العمل على تكثيف زيارة الأسرى الروس في أوكرانيا.
سبوتنيك. وقالت موسكالكوفاعبر "تليغرام" إنها توجهت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطلبت تكثيف زيارة الجنود الروس المحتجزين في أوكرانيا، ولا سيما الجرحى منهم".
وأضافت موسكالكوفا أن الجانبين ناقشا ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني "خاصة فيما يتعلق بأسرى الحرب وتعزيز سبل الوصول إليهم".
وأشارت المسؤولة الروسية إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، اتفقنا على العمل على تقديم المساعدة للمدنيين في عمليات الإجلاء، ولم شمل العائلات، والبحث عن المفقودين، كما لفتت انتباه اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التعاون".
من جانبها، أشارت ميريانا سبولياريتش إيغر أيضا إلى أهمية العمل في القضايا الإنسانية وأكدت عزمها على زيادة تطوير التعاون.
وفي وقت سابق، قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية
في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 35 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأطلقت خلال ذلك219 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.
وأوضح البيان أن القصف شمل ذلك إطلاق النيران 23 مرة على اتجاه دونيتسك من مدافع عيار 155 ملم و 152 ملم، وعلى اتجاه غورلوفكا- 6 مرات بقذائف مدفعية من عيار 152 مم، وعلى اتجاه ياسينوفاتايا - 3 مرات بقذائف مدفعية من عيار 155، وعلى اتجاه فولونافخا - 3 مرات بقذائف من عيار 155 ملم ، وخلال كل هذا القصف، أطلق العدو 219 قطعة ذخيرة".