https://sputnikarabic.ae/20230120/زلزال-بقوة-68-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-الأرجنتين-1072532176.html
زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر يضرب الأرجنتين
زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر يضرب الأرجنتين
ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر الأرجنتين ليل/الجمعة السبت. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T22:33+0000
2023-01-20T22:33+0000
2023-01-20T22:33+0000
الأرجنتين
العالم
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وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، ضرب الزلزال في الساعة (22:09 بتوقيت غرينتش) عند ملتقى دائرة عرض (26.721 جنوبا) وخط طول (63.039 غربا).وأشارت هيئة المسح إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 610.7 كيلومتر.
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الأرجنتين, العالم
زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر يضرب الأرجنتين
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ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر الأرجنتين ليل/الجمعة السبت.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، ضرب الزلزال في الساعة (22:09 بتوقيت غرينتش) عند ملتقى دائرة عرض (26.721 جنوبا) وخط طول (63.039 غربا).
وأشارت هيئة المسح إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 610.7 كيلومتر.