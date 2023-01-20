https://sputnikarabic.ae/20230120/زيلينسكي-يحث-الغرب-على-الإسراع-بمساعدة-كييف-ويصف-الوقت-بأنه-سلاح-روسيا-1072504432.html
زيلينسكي يحث الغرب على الإسراع بمساعدة كييف ويصف الوقت بأنه "سلاح روسيا"
زيلينسكي يحث الغرب على الإسراع بمساعدة كييف ويصف الوقت بأنه "سلاح روسيا"
دعا فلاديمير زيلينسكي الشركاء الغربيين إلى الإسراع في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أن الوقت هو "سلاح روسيا". 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T10:15+0000
2023-01-20T10:15+0000
2023-01-20T10:16+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
فلاديمير زيلينسكي
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قال زيلينسكي قبل بدء اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، وتم بثه بموقع البنتاغون على الإنترنت: ""يظل الوقت سلاح روسيا. نحن بحاجة إلى الإسراع. يجب أن يصبح الوقت سلاحنا المشترك، تمامًا مثل الدفاع الجوي والمدفعية وناقلات الجند المدرعة والدبابات".في وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن أمله في أنه عقب اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، سيتم اتخاذ قرارات بشأن توريد الأسلحة الثقيلة إلى كييف.قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم ، إن توريد الناتو لأسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا لن يغير شيئًا جوهريًا لكن سيضيف مشاكل لكييف.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا, العالم, فلاديمير زيلينسكي
زيلينسكي يحث الغرب على الإسراع بمساعدة كييف ويصف الوقت بأنه "سلاح روسيا"
10:15 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 10:16 GMT 20.01.2023) تابعنا عبر
دعا فلاديمير زيلينسكي الشركاء الغربيين إلى الإسراع في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أن الوقت هو "سلاح روسيا".
قال زيلينسكي قبل بدء اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، وتم بثه بموقع البنتاغون على الإنترنت: ""يظل الوقت سلاح روسيا. نحن بحاجة إلى الإسراع. يجب أن يصبح الوقت سلاحنا المشترك، تمامًا مثل الدفاع الجوي والمدفعية وناقلات الجند المدرعة والدبابات".
في وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن أمله في أنه عقب اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، سيتم اتخاذ قرارات بشأن توريد الأسلحة الثقيلة إلى كييف.
قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم ، إن توريد الناتو لأسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا لن يغير شيئًا جوهريًا لكن سيضيف مشاكل لكييف.