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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230120/زيلينسكي-يقول-إنه-ناقش-صفقة-الحبوب-مع-أردوغان-1072532366.html
زيلينسكي يقول إنه ناقش صفقة الحبوب مع أردوغان
زيلينسكي يقول إنه ناقش صفقة الحبوب مع أردوغان
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير ، إنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل موانئ أخرى في أوكرانيا. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T23:00+0000
2023-01-20T23:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رجب طيب أردوغان
زيلينسكي
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأجرى زيلينسكي محادثات هاتفية مع أردوغان يوم الجمعة لمناقشة مجموعة من القضايا، بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية.كما شكر الرئيس الأوكراني أنقرة على تنظيم اجتماع لأمناء المظالم لأوكرانيا وتركيا وروسيا في أنقرة في وقت سابق من هذا الشهر.قال المبعوث الأمريكي الخاص للأمن الغذائي العالمي، كاري فاولر، يوم الخميس، إنه كان هناك تباطؤ في شحنات الحبوب من أوكرانيا بموجب اتفاق الأمم المتحدة.وأشار فاولر إلى أنه بعد إطلاق مبادرة الحبوب في البحر الأسود في صيف عام 2022، ستغادر حوالي 10 سفن محملة بالحبوب أوكرانيا كل يوم، لكن هذا العدد انخفض الآن إلى اثنتين أو ثلاث.في 22 يوليو/تموز ، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا اتفاقية بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني للسفن التي تصدر الأغذية والأسمدة من موانئ البحر الأسود، بما في ذلك موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني الأوكرانية، وسط العملية العسكرية الخاصة، حيث تم تمديد صفقة الحبوب في نوفمبر.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا إن معظم السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لا تصل إلى أفقر دول العالم وانتهى بها الأمر في أوروبا. وأعرب بوتين عن مخاوفه من عدم دخول منتجات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية على النحو المنصوص عليه في صفقة الحبوب.في 16 يناير/ كانون الثاني، ناقش أردوغان وبوتين عبر الهاتف الخطوات الهاتفية بشأن مشروع تحويل الحبوب الروسية إلى دقيق في تركيا وإرسالها إلى الدول المحتاجة.
https://sputnikarabic.ae/20230115/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تجهز-استفزاز-جديد-لتشويه-سمعة-روسيا-وزيادة-شحنات-الأسلحة-الغربية-1072287681.html
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رجب طيب أردوغان, زيلينسكي, العالم, أخبار أوكرانيا
رجب طيب أردوغان, زيلينسكي, العالم, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يقول إنه ناقش صفقة الحبوب مع أردوغان

23:00 GMT 20.01.2023
© AFP 2023 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
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قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير ، إنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل موانئ أخرى في أوكرانيا.
وأجرى زيلينسكي محادثات هاتفية مع أردوغان يوم الجمعة لمناقشة مجموعة من القضايا، بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية.
وقال زيلينسكي على قناته على تليغرام بعد المحادثات، "نظرنا في الحاجة إلى مواصلة مبادرة الحبوب وإمكانية توسيع جغرافيتها إلى أجزاء أخرى من أوكرانيا. ودعمنا المزيد من الإجراءات للمبادرة الإنسانية الأوكرانية.
كما شكر الرئيس الأوكراني أنقرة على تنظيم اجتماع لأمناء المظالم لأوكرانيا وتركيا وروسيا في أنقرة في وقت سابق من هذا الشهر.
قال المبعوث الأمريكي الخاص للأمن الغذائي العالمي، كاري فاولر، يوم الخميس، إنه كان هناك تباطؤ في شحنات الحبوب من أوكرانيا بموجب اتفاق الأمم المتحدة.
وأشار فاولر إلى أنه بعد إطلاق مبادرة الحبوب في البحر الأسود في صيف عام 2022، ستغادر حوالي 10 سفن محملة بالحبوب أوكرانيا كل يوم، لكن هذا العدد انخفض الآن إلى اثنتين أو ثلاث.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: أوكرانيا تجهز استفزازا جديدا لتشويه سمعة روسيا وزيادة شحنات الأسلحة الغربية
15 يناير, 00:08 GMT
في 22 يوليو/تموز ، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا اتفاقية بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني للسفن التي تصدر الأغذية والأسمدة من موانئ البحر الأسود، بما في ذلك موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني الأوكرانية، وسط العملية العسكرية الخاصة، حيث تم تمديد صفقة الحبوب في نوفمبر.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا إن معظم السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لا تصل إلى أفقر دول العالم وانتهى بها الأمر في أوروبا. وأعرب بوتين عن مخاوفه من عدم دخول منتجات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية على النحو المنصوص عليه في صفقة الحبوب.
في 16 يناير/ كانون الثاني، ناقش أردوغان وبوتين عبر الهاتف الخطوات الهاتفية بشأن مشروع تحويل الحبوب الروسية إلى دقيق في تركيا وإرسالها إلى الدول المحتاجة.
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