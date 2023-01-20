https://sputnikarabic.ae/20230120/زيلينسكي-يقول-إنه-ناقش-صفقة-الحبوب-مع-أردوغان-1072532366.html

زيلينسكي يقول إنه ناقش صفقة الحبوب مع أردوغان

زيلينسكي يقول إنه ناقش صفقة الحبوب مع أردوغان

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير ، إنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل موانئ أخرى في أوكرانيا. 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T23:00+0000

2023-01-20T23:00+0000

2023-01-20T23:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رجب طيب أردوغان

زيلينسكي

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068834017_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c82ea84c1be4443735a28b22398dc371.jpg

وأجرى زيلينسكي محادثات هاتفية مع أردوغان يوم الجمعة لمناقشة مجموعة من القضايا، بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية.كما شكر الرئيس الأوكراني أنقرة على تنظيم اجتماع لأمناء المظالم لأوكرانيا وتركيا وروسيا في أنقرة في وقت سابق من هذا الشهر.قال المبعوث الأمريكي الخاص للأمن الغذائي العالمي، كاري فاولر، يوم الخميس، إنه كان هناك تباطؤ في شحنات الحبوب من أوكرانيا بموجب اتفاق الأمم المتحدة.وأشار فاولر إلى أنه بعد إطلاق مبادرة الحبوب في البحر الأسود في صيف عام 2022، ستغادر حوالي 10 سفن محملة بالحبوب أوكرانيا كل يوم، لكن هذا العدد انخفض الآن إلى اثنتين أو ثلاث.في 22 يوليو/تموز ، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا اتفاقية بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني للسفن التي تصدر الأغذية والأسمدة من موانئ البحر الأسود، بما في ذلك موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني الأوكرانية، وسط العملية العسكرية الخاصة، حيث تم تمديد صفقة الحبوب في نوفمبر.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا إن معظم السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لا تصل إلى أفقر دول العالم وانتهى بها الأمر في أوروبا. وأعرب بوتين عن مخاوفه من عدم دخول منتجات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية على النحو المنصوص عليه في صفقة الحبوب.في 16 يناير/ كانون الثاني، ناقش أردوغان وبوتين عبر الهاتف الخطوات الهاتفية بشأن مشروع تحويل الحبوب الروسية إلى دقيق في تركيا وإرسالها إلى الدول المحتاجة.

https://sputnikarabic.ae/20230115/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تجهز-استفزاز-جديد-لتشويه-سمعة-روسيا-وزيادة-شحنات-الأسلحة-الغربية-1072287681.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رجب طيب أردوغان, زيلينسكي, العالم, أخبار أوكرانيا