https://sputnikarabic.ae/20230120/ستولتنبرغ--يكشف-عن-شح-مخزونات-أسلحة-الناتو-1072527361.html
ستولتنبرغ يكشف عن شح مخزونات أسلحة "الناتو"
ستولتنبرغ يكشف عن شح مخزونات أسلحة "الناتو"
صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في اجتماع لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين العسكرية الأمريكية في ألمانيا، أنه يتعين على دول الناتو... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T16:58+0000
2023-01-20T16:58+0000
2023-01-20T17:09+0000
الناتو
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0e/1056165932_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_a546d53f98432d808bcbac83bcb7239d.jpg
و قالت الخدمة الصحفية لحلف شمال الأطلسي في بيان اليوم الجمعة: "قال الأمين العام إنه يجب على حلفاء الناتو تسريع إنتاج الأسلحة والذخيرة، وإعادة تجميع المخزونات بسرعة".في الوقت نفسه، دعا ستولتنبرغ أيضًا إلى زيادة إمدادات الأسلحة إلى كييف خوفًا من "هجمات جديدة" مفترضة من قبل روسيا.هذا واشتكى ممثلو عدد من الدول الغربية، في وقت سابق، من نفاد مخزون الأسلحة والذخيرة، جراء تسليم كييف شحنات ضخمة من الأسلحة.في وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس عن أمله في أنه عقب اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، سيتم اتخاذ قرارات بشأن توريد الأسلحة الثقيلة إلى كييف.قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم، إن توريد الناتو لأسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا لن يغير شيئًا جوهريًا لكن سيضيف مشاكل لكييف.وصرحت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من اليوم الجمعة بأن "حزب الحرب" المسعور في كييف هو من يحدد النغمة، بعد أن فقد إحساسه بالواقع"، مضيفة أن في مثل هذه الظروف، تصبح المفاوضات مع أوكرانيا غير واردة.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "لقد لفتنا الانتباه إلى عدد من التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأوكرانيين حول موضوع المفاوضات مع روسيا. السكرتير الصحفي لرئيس أوكرانيا نيكيفوروف أشار إلى أن كييف يمكن أن تنظر بجدية بالغة في مسألة المفاوضات مع روسيا إذا كانت تستند إلى مبادئ القانون الدولي. ومن بينها ذكر تقريبا جميع نقاط "صيغة السلام" سيئة السمعة التي طرحها زيلينسكي، والتي تتضمن مطالب بمحاسبة روسيا ومعاقبتهم".
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0e/1056165932_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3289bd001c565469c16edd23e10171d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, العالم, رصد عسكري
الناتو, العالم, رصد عسكري
ستولتنبرغ يكشف عن شح مخزونات أسلحة "الناتو"
16:58 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 17:09 GMT 20.01.2023) تابعنا عبر
صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في اجتماع لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين العسكرية الأمريكية في ألمانيا، أنه يتعين على دول الناتو تجديد مخزونات الأسلحة والذخيرة في أسرع وقت ممكن، وسيتم طرح القضية في اجتماع لوزراء الدفاع في فبراير/ شباط.
و قالت الخدمة الصحفية لحلف شمال الأطلسي في بيان اليوم الجمعة: "قال الأمين العام إنه يجب على حلفاء الناتو تسريع إنتاج الأسلحة والذخيرة، وإعادة تجميع المخزونات بسرعة".
وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلف يعمل عن كثب مع الصناعة الدفاعية لتلبية هذه الاحتياجات، وستكون المشتريات بندًا مهمًا على جدول أعمال الاجتماع وزراء دفاع الناتو، الذي سيعقد في فبراير.
في الوقت نفسه، دعا ستولتنبرغ أيضًا إلى زيادة إمدادات الأسلحة إلى كييف خوفًا من "هجمات جديدة" مفترضة من قبل روسيا.
هذا واشتكى ممثلو عدد من الدول الغربية، في وقت سابق، من نفاد مخزون الأسلحة والذخيرة، جراء تسليم كييف شحنات ضخمة من الأسلحة.
في وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف الناتو
ينس عن أمله في أنه عقب اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، سيتم اتخاذ قرارات بشأن توريد الأسلحة الثقيلة إلى كييف.
قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم، إن توريد الناتو لأسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا لن يغير شيئًا جوهريًا لكن سيضيف مشاكل لكييف.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من اليوم الجمعة بأن "حزب الحرب" المسعور في كييف هو من يحدد النغمة، بعد أن فقد إحساسه بالواقع"، مضيفة أن في مثل هذه الظروف، تصبح المفاوضات مع أوكرانيا غير واردة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
: "لقد لفتنا الانتباه إلى عدد من التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأوكرانيين حول موضوع المفاوضات مع روسيا. السكرتير الصحفي لرئيس أوكرانيا نيكيفوروف أشار إلى أن كييف يمكن أن تنظر بجدية بالغة في مسألة المفاوضات مع روسيا إذا كانت تستند إلى مبادئ القانون الدولي. ومن بينها ذكر تقريبا جميع نقاط "صيغة السلام" سيئة السمعة التي طرحها زيلينسكي، والتي تتضمن مطالب بمحاسبة روسيا ومعاقبتهم".