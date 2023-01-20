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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230120/صحيفة-مدير-سي-آي-إيه-زار-كييف-سرا-لإطلاع-زيلينسكي-توقعاته-بشأن-خطط-روسيا-1072491862.html
صحيفة: مدير "سي آي إيه" زار كييف سرا لإطلاع زيلينسكي على توقعاته بشأن خطط روسيا
صحيفة: مدير "سي آي إيه" زار كييف سرا لإطلاع زيلينسكي على توقعاته بشأن خطط روسيا
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، زار كييف نهاية الأسبوع... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T04:48+0000
2023-01-20T05:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وأضافت المصادر أن زيلينسكي وكبار مسؤولي استخباراته بحثوا خلال الاجتماع مع بيرنز، المدة التي يمكن أن تتوقع أوكرانيا خلالها استمرار المساعدة الأمريكية بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب".وكشفت المصادر للصحيفة عن أن زيلينسكي ومساعدوه خرجوا من الاجتماع بانطباع بأن دعم إدارة بايدن لكييف لا يزال قويا، وأن مبلغ 45 مليار دولار من التمويل الطارئ لأوكرانيا الذي أقره الكونغرس في ديسمبر/ كانون الأول 2022، سيستمر على الأقل حتى يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب 2023.في سياق متصل، صرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن إدارة بايدن وافقت على تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار لأوكرانيا، تتضمن مركبات "برادلي" القتالية وناقلات الجنود المدرعة من طراز "سترايكر" وغيرها من المعدات.وأوضح بيان البنتاغون أن "هذه المساعدات المقدرة بقيمة 2.5 مليار دولار، هو المرة الثلاثين التي تسحب فيها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لصالح أوكرانيا منذ أغسطس/ آب 2021".وأضاف البنتاغون أن المنحة العسكرية المذكورة تحتوي على مئات المركبات المدرعة، إلى جانب دعم حاسم للدفاع الجوي الأوكراني وقدرات مهمة أخرى".وأشار البيان إلى أن الحزمة تشمل 59 مركبة برادلي و 90 مركبة سترايكر بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المدفعية والذخائر المضادة للدروع والأسلحة الصغيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

صحيفة: مدير "سي آي إيه" زار كييف سرا لإطلاع زيلينسكي على توقعاته بشأن خطط روسيا

04:48 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 05:06 GMT 20.01.2023)
© Sputnik . Виталий Белоусов / الانتقال إلى بنك الصورمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© Sputnik . Виталий Белоусов
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نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، زار كييف نهاية الأسبوع الماضي سرا، لإطلاع فلاديمير زيلينسكي، على توقعاته بشأن خطط روسيا العسكرية في الأسابيع والأشهر القادمة.
موسكو - سبوتنيك. وأضافت المصادر أن زيلينسكي وكبار مسؤولي استخباراته بحثوا خلال الاجتماع مع بيرنز، المدة التي يمكن أن تتوقع أوكرانيا خلالها استمرار المساعدة الأمريكية بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب".
وكشفت المصادر للصحيفة عن أن زيلينسكي ومساعدوه خرجوا من الاجتماع بانطباع بأن دعم إدارة بايدن لكييف لا يزال قويا، وأن مبلغ 45 مليار دولار من التمويل الطارئ لأوكرانيا الذي أقره الكونغرس في ديسمبر/ كانون الأول 2022، سيستمر على الأقل حتى يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب 2023.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
18 يناير, 13:35 GMT
في سياق متصل، صرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن إدارة بايدن وافقت على تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار لأوكرانيا، تتضمن مركبات "برادلي" القتالية وناقلات الجنود المدرعة من طراز "سترايكر" وغيرها من المعدات.
وأوضح بيان البنتاغون أن "هذه المساعدات المقدرة بقيمة 2.5 مليار دولار، هو المرة الثلاثين التي تسحب فيها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لصالح أوكرانيا منذ أغسطس/ آب 2021".
وأضاف البنتاغون أن المنحة العسكرية المذكورة تحتوي على مئات المركبات المدرعة، إلى جانب دعم حاسم للدفاع الجوي الأوكراني وقدرات مهمة أخرى".
وأشار البيان إلى أن الحزمة تشمل 59 مركبة برادلي و 90 مركبة سترايكر بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المدفعية والذخائر المضادة للدروع والأسلحة الصغيرة.
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:10 GMT
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