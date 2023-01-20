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https://sputnikarabic.ae/20230120/طراز-من-سيارات-تويوتا-يصبح-طريدة-مفضلة-للصوص-في-اليابان-1072505332.html
طراز من سيارات "تويوتا" يصبح طريدة مفضلة للصوص في اليابان
طراز من سيارات "تويوتا" يصبح طريدة مفضلة للصوص في اليابان
أصبحت سيارة "تويوتا بريوس" طريدة مفضلة للصوص في اليابان بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعادن النادرة. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T10:31+0000
2023-01-20T10:31+0000
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تم تسجيل ارتفاع بمعدلات تعرض هذا الطراز من سيارات "تويوتا" للسرقة حيث شهد عام 2022، تسجيل 173 واقعة سرقة لأجهزة كاتم الصوت في محافظة تشيبا اليابانية، أي أكثر من 16 ضعفا من حوادث السرقة التي تم تسجيلها في 2021، بحسب ما نشرت وكالة "بلومبرغ".هذا وكانت الشركة قد أعلنت في العام الماضي اعتزامها التوسع في إنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية في اليابان والولايات المتحدة عبر ضخ استثمارات تصل إلى 5.3 مليار دولار.وقال متحدث باسم الشركة إن جزءا من الأموال يأتي ضمن ميزانية ضخمة تقدر بتريليوني دولار لتطوير وإنتاج بطاريات السيارات التي أعلن عنها عملاق صناعة السيارات في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب "فرانس برس".
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طراز من سيارات "تويوتا" يصبح طريدة مفضلة للصوص في اليابان

10:31 GMT 20.01.2023
© AFP 2023 / SALVATORE DI NOLFIتويوتا ياريس
تويوتا ياريس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / SALVATORE DI NOLFI
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أصبحت سيارة "تويوتا بريوس" طريدة مفضلة للصوص في اليابان بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعادن النادرة.
تم تسجيل ارتفاع بمعدلات تعرض هذا الطراز من سيارات "تويوتا" للسرقة حيث شهد عام 2022، تسجيل 173 واقعة سرقة لأجهزة كاتم الصوت في محافظة تشيبا اليابانية، أي أكثر من 16 ضعفا من حوادث السرقة التي تم تسجيلها في 2021، بحسب ما نشرت وكالة "بلومبرغ".

ويعود استهداف هذا الطراز من السيارات "الهجينة" (مزودة بمحركين كهربائي واحتراق داخلي) لإحتوائها على البلاتين والبالاديوم، اللذان شهدت أسعارهما قفزة عالمية، بعد الأحداث في أوكرانيا، لأن 40% من الإمدادات العالمية للمعدنين النادرين كانت تأتي من روسيا.

هذا وكانت الشركة قد أعلنت في العام الماضي اعتزامها التوسع في إنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية في اليابان والولايات المتحدة عبر ضخ استثمارات تصل إلى 5.3 مليار دولار.
وقال متحدث باسم الشركة إن جزءا من الأموال يأتي ضمن ميزانية ضخمة تقدر بتريليوني دولار لتطوير وإنتاج بطاريات السيارات التي أعلن عنها عملاق صناعة السيارات في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب "فرانس برس".
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