https://sputnikarabic.ae/20230120/علماء-روس-يطورون-طريقة-لاستخراج-النفط-من-أعماق-كبيرة-1072523107.html

علماء روس يطورون طريقة لاستخراج النفط من أعماق كبيرة

علماء روس يطورون طريقة لاستخراج النفط من أعماق كبيرة

توصل علماء روس إلى تقنية تسمح باستخراج النفط من أعماق كبيرة، وقد تم بالفعل اختبار هذه الطريقة بشكل عملي. 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T14:52+0000

2023-01-20T14:52+0000

2023-01-20T14:52+0000

روسيا

اقتصاد

علوم

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وبحسب ما نقلت وزارة العلوم والتعليم الروسية لوكالة "سبوتنيك"، فقد تمكن علماء من جامعة "قازان الفيدرالية KFU" إلى تطوير هذه الطريقة، في الوقت الذي تعتبر فيه احتياطات النفط الثقيل مكونا هاما لقاعدة الموارد في صناعة النفط الروسية.وتسمح هذه الطريقة بزيادة استخراج النفط وتقليل البصمة الكربونية ( الغازات الدفيئة الناتجة عن الانبعاثات الصناعية)، حيث يؤدي ذلك تحت تأثير المحفزات إلى انخفاض في المكونات الجزيئية العالية.قال أليكسي فاخين، الباحث في مختبر الأبحاث التابع للجامعة، إن تعريض هذه المحفزات للموجات الميكروية سيرفع من درجات الحرارة ليتم تحويل مكونات الزيت ( النفط) غير الهيدروكربونية عالية الجزيئية (الراتنجات، والأسفلت، والمواد الشبيهة بالكوك)، مما يضمن زيادة حركة الزيت وسط مكمن مسامي وزيادة في استخلاص الزيت.ووفقا له، فإن الطريقة المتطورة تجعل من الممكن استخراج الزيت عالي اللزوجة من عمق أكبر من ذي قبل، هذا ويوصي العلماء باستخدام جزيئات أكسيد الحديد الأسود غير المكلفة.وأضاف أنه حتى الآن، تم الانتهاء من أربع حقن من المحفزات في عدد من المواقع بطلب من عدد من شركات النفط الرائدة، ويجري إعداد حقنة خامسة في المستقبل القريب في كوبا.

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