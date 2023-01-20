https://sputnikarabic.ae/20230120/علماء-روس-يطورون-طريقة-لاستخراج-النفط-من-أعماق-كبيرة-1072523107.html
علماء روس يطورون طريقة لاستخراج النفط من أعماق كبيرة
علماء روس يطورون طريقة لاستخراج النفط من أعماق كبيرة
توصل علماء روس إلى تقنية تسمح باستخراج النفط من أعماق كبيرة، وقد تم بالفعل اختبار هذه الطريقة بشكل عملي. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T14:52+0000
2023-01-20T14:52+0000
2023-01-20T14:52+0000
روسيا
اقتصاد
علوم
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وبحسب ما نقلت وزارة العلوم والتعليم الروسية لوكالة "سبوتنيك"، فقد تمكن علماء من جامعة "قازان الفيدرالية KFU" إلى تطوير هذه الطريقة، في الوقت الذي تعتبر فيه احتياطات النفط الثقيل مكونا هاما لقاعدة الموارد في صناعة النفط الروسية.وتسمح هذه الطريقة بزيادة استخراج النفط وتقليل البصمة الكربونية ( الغازات الدفيئة الناتجة عن الانبعاثات الصناعية)، حيث يؤدي ذلك تحت تأثير المحفزات إلى انخفاض في المكونات الجزيئية العالية.قال أليكسي فاخين، الباحث في مختبر الأبحاث التابع للجامعة، إن تعريض هذه المحفزات للموجات الميكروية سيرفع من درجات الحرارة ليتم تحويل مكونات الزيت ( النفط) غير الهيدروكربونية عالية الجزيئية (الراتنجات، والأسفلت، والمواد الشبيهة بالكوك)، مما يضمن زيادة حركة الزيت وسط مكمن مسامي وزيادة في استخلاص الزيت.ووفقا له، فإن الطريقة المتطورة تجعل من الممكن استخراج الزيت عالي اللزوجة من عمق أكبر من ذي قبل، هذا ويوصي العلماء باستخدام جزيئات أكسيد الحديد الأسود غير المكلفة.وأضاف أنه حتى الآن، تم الانتهاء من أربع حقن من المحفزات في عدد من المواقع بطلب من عدد من شركات النفط الرائدة، ويجري إعداد حقنة خامسة في المستقبل القريب في كوبا.
https://sputnikarabic.ae/20200413/لوك-أويل-اتفاق-أوبك--سيقلل-استثمارات-الشركات-الروسية-في-استخراج-النفط-في-روسيا--1045154834.html
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روسيا, اقتصاد, علوم
علماء روس يطورون طريقة لاستخراج النفط من أعماق كبيرة
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توصل علماء روس إلى تقنية تسمح باستخراج النفط من أعماق كبيرة، وقد تم بالفعل اختبار هذه الطريقة بشكل عملي.
وبحسب ما نقلت وزارة العلوم والتعليم الروسية لوكالة "سبوتنيك"، فقد تمكن علماء من جامعة "قازان الفيدرالية KFU" إلى تطوير هذه الطريقة، في الوقت الذي تعتبر فيه احتياطات النفط الثقيل مكونا هاما لقاعدة الموارد في صناعة النفط الروسية.
وتعتمد طريقة العلماء الروس على استخدام محفزات في موقع التنقيب تحتوي على معدن مع استخدام موجات ميكروية (موجات كهرومغناطيسية ذات طول موجة قصير) عند استخراج النفط.
وتسمح هذه الطريقة بزيادة استخراج النفط وتقليل البصمة الكربونية ( الغازات الدفيئة الناتجة عن الانبعاثات الصناعية)، حيث يؤدي ذلك تحت تأثير المحفزات إلى انخفاض في المكونات الجزيئية العالية.
قال أليكسي فاخين، الباحث في مختبر الأبحاث التابع للجامعة، إن تعريض هذه المحفزات للموجات الميكروية سيرفع من درجات الحرارة ليتم تحويل مكونات الزيت ( النفط) غير الهيدروكربونية عالية الجزيئية (الراتنجات، والأسفلت، والمواد الشبيهة بالكوك)، مما يضمن زيادة حركة الزيت وسط مكمن مسامي وزيادة في استخلاص الزيت.
ووفقا له، فإن الطريقة المتطورة تجعل من الممكن استخراج الزيت
عالي اللزوجة من عمق أكبر من ذي قبل، هذا ويوصي العلماء باستخدام جزيئات أكسيد الحديد الأسود غير المكلفة.
وأضاف أنه حتى الآن، تم الانتهاء من أربع حقن من المحفزات في عدد من المواقع بطلب من عدد من شركات النفط الرائدة، ويجري إعداد حقنة خامسة في المستقبل القريب في كوبا.