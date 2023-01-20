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https://sputnikarabic.ae/20230120/عناصر-من-قسد-يحاصرون-قرية-في-ريف-الحسكة-بعد-تعرضهم-للضرب-1072530592.html
عناصر من "قسد" يحاصرون قرية في ريف الحسكة بعد تعرضهم للضرب
عناصر من "قسد" يحاصرون قرية في ريف الحسكة بعد تعرضهم للضرب
أطبق مسلحون موالون للجيش الأمريكي من تنظيم "قسد" الحصار على إحدى قرى ريف محافظة الحسكة، وذلك بعد تعرض عدد من الشبان لمجموعة منهم بمحيط قريتهم، في حين قتل عدد... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T20:01+0000
2023-01-20T20:01+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
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وأفادت مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن ما يسمى "بقوات الأسايش"، الذراع الأمني لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، أطبقت اليوم الجمعة، حصارا تاما على قرية "باوع" جنوب مدينة القامشلي في المحافظة الشمالي الشرقي لمطالبة سكان القرية بتسليم عدد من الشبان الذين قاموا بضرب عدد من عناصر الحاجز العسكري التابع لها يوم أمس الخميس.مقتل قياديين من "قسد"وفي هذا السياق، أكدت مصادر محلية في ريف الحسكة لــ"سبوتنيك" أن "المدعو حمد خليفان الذيبو من سكان قرية الكريفاتي، وهو أحد عناصر قوات "الأسايش" قتل بإطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين، يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، يستقلون سيارة من نوع "فان" على الطريق الواصل بين صوامع تل علو والجوادية شمالي شرقي الحسكة".وقتل أحد المسلحين من قوات "قسد" متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس الخميس، بقصف مسيرة تركية على مدخل مدينة الرميلان النفطية في ريف القامشلي شمال شرقي محافظة الحسكة.وأكدت المصادر أن القصف التركي استهدف نقطة تابعة لـ "قسد" ضمن ما يسمى المدينة السكنية لمديرية حقول نفط الحسكة بالجبسة والتي تضم قاعدة للجيش الأمريكي.وبهذا الاستهداف الجديد يرتفع إلى 8 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في شمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل وإصابة مجموعة كبيرة من مسلحي "قسد".
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

عناصر من "قسد" يحاصرون قرية في ريف الحسكة بعد تعرضهم للضرب

20:01 GMT 20.01.2023
© Sputnik . Atia Al atiaتدريبات للجيش الأمريكي و"قسد" بزعم "محاربة خلايا داعش" في المنطقة الحدودية السورية - التركية
تدريبات للجيش الأمريكي وقسد بزعم محاربة خلايا داعش في المنطقة الحدودية السورية - التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© Sputnik . Atia Al atia
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أطبق مسلحون موالون للجيش الأمريكي من تنظيم "قسد" الحصار على إحدى قرى ريف محافظة الحسكة، وذلك بعد تعرض عدد من الشبان لمجموعة منهم بمحيط قريتهم، في حين قتل عدد من مسلحي التنظيم بسلسلة هجمات شرقي سوريا.
وأفادت مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن ما يسمى "بقوات الأسايش"، الذراع الأمني لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، أطبقت اليوم الجمعة، حصارا تاما على قرية "باوع" جنوب مدينة القامشلي في المحافظة الشمالي الشرقي لمطالبة سكان القرية بتسليم عدد من الشبان الذين قاموا بضرب عدد من عناصر الحاجز العسكري التابع لها يوم أمس الخميس.

وتابعت المصادر أن قوات "قسد" تمنع حركة الدخول والخروج من القرية منذ مساء الخميس، ومازالت مستمرة بذلك، رغم تأكيد سكان القرية بأن الشبان الذين قاموا بضرب وإهانة عناصر "الأسايش" قد غادروا القرية إلى جهة مجهولة.

مقتل قياديين من "قسد"
وفي هذا السياق، أكدت مصادر محلية في ريف الحسكة لــ"سبوتنيك" أن "المدعو حمد خليفان الذيبو من سكان قرية الكريفاتي، وهو أحد عناصر قوات "الأسايش" قتل بإطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين، يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، يستقلون سيارة من نوع "فان" على الطريق الواصل بين صوامع تل علو والجوادية شمالي شرقي الحسكة".
احتقان في الرقة بعد مقتل سيدة حامل وابنتها طعنا بالسكاكين على يد مسلحي قسد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
احتقان في الرقة بعد مقتل سيدة حامل وابنتها طعنا بالسكاكين على يد مسلحي "قسد"
18 يناير, 17:08 GMT

وتابعت المصادر أن مسلحين مجهولين هاجموا حاجزاً لقوات "الأسايش" في قرية الطاحونة التي تقع على بعد 5 كم جنوب بلدة الجوادية في ريف المحافظة الشمالي الشرقي بالأسلحة الرشاشة مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية في صفوفهم.

وقتل أحد المسلحين من قوات "قسد" متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس الخميس، بقصف مسيرة تركية على مدخل مدينة الرميلان النفطية في ريف القامشلي شمال شرقي محافظة الحسكة.
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الجيش الأمريكي يسلح "قسد" بصواريخ "تاو" ومضادات طائرات
5 يناير, 12:52 GMT
وأكدت المصادر أن القصف التركي استهدف نقطة تابعة لـ "قسد" ضمن ما يسمى المدينة السكنية لمديرية حقول نفط الحسكة بالجبسة والتي تضم قاعدة للجيش الأمريكي.
واسفر القصف التركي عن مقتل مجموعة من قياديي "قسد" الذين لم يعرف عددهم بالضبط.
وبهذا الاستهداف الجديد يرتفع إلى 8 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في شمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل وإصابة مجموعة كبيرة من مسلحي "قسد".
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