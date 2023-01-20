https://sputnikarabic.ae/20230120/عناصر-من-قسد-يحاصرون-قرية-في-ريف-الحسكة-بعد-تعرضهم-للضرب-1072530592.html

عناصر من "قسد" يحاصرون قرية في ريف الحسكة بعد تعرضهم للضرب

عناصر من "قسد" يحاصرون قرية في ريف الحسكة بعد تعرضهم للضرب

أطبق مسلحون موالون للجيش الأمريكي من تنظيم "قسد" الحصار على إحدى قرى ريف محافظة الحسكة، وذلك بعد تعرض عدد من الشبان لمجموعة منهم بمحيط قريتهم، في حين قتل عدد... 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T20:01+0000

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تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

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وأفادت مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن ما يسمى "بقوات الأسايش"، الذراع الأمني لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، أطبقت اليوم الجمعة، حصارا تاما على قرية "باوع" جنوب مدينة القامشلي في المحافظة الشمالي الشرقي لمطالبة سكان القرية بتسليم عدد من الشبان الذين قاموا بضرب عدد من عناصر الحاجز العسكري التابع لها يوم أمس الخميس.مقتل قياديين من "قسد"وفي هذا السياق، أكدت مصادر محلية في ريف الحسكة لــ"سبوتنيك" أن "المدعو حمد خليفان الذيبو من سكان قرية الكريفاتي، وهو أحد عناصر قوات "الأسايش" قتل بإطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين، يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، يستقلون سيارة من نوع "فان" على الطريق الواصل بين صوامع تل علو والجوادية شمالي شرقي الحسكة".وقتل أحد المسلحين من قوات "قسد" متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس الخميس، بقصف مسيرة تركية على مدخل مدينة الرميلان النفطية في ريف القامشلي شمال شرقي محافظة الحسكة.وأكدت المصادر أن القصف التركي استهدف نقطة تابعة لـ "قسد" ضمن ما يسمى المدينة السكنية لمديرية حقول نفط الحسكة بالجبسة والتي تضم قاعدة للجيش الأمريكي.وبهذا الاستهداف الجديد يرتفع إلى 8 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في شمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل وإصابة مجموعة كبيرة من مسلحي "قسد".

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