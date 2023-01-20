غانتس: ناقشت مع جيك سوليفان التعاون المشترك لتكثيف العمليات ضد إيران
© AFP 2023 / JACK GUEZ وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس
© AFP 2023 / JACK GUEZ
التقى بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، اليوم الجمعة، بجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلال زيارته لتل أبيب، هذه الأيام.
ونشر غانتس تغريدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها عقده لقاء مع سوليفان، للتأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي.
وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بأنه أخبر جيك سوليفان بأن التحالف بين الجانبين قائم على أساس القيم والمصالح المشتركة، وأن هذا التحالف سيظل ركيزة في الأمن القومي لإسرائيل والمنطقة.
נפגשתי הבוקר בירושלים עם היועץ לביטחון לאומי של ארה״ב, ג׳ייק סאליבן.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) January 20, 2023
דנו בצורך להעמיק את שיתופי הפעולה האזוריים שנבנו בשנים האחרונות בין המדינות, להעצים את הפעולות מול איראן, וכן בצעדים הנדרשים כדי לשמור על היציבות הביטחונית בזירה הפלסטינית. pic.twitter.com/uSn1Lwx6fj
وأكد غانتس أنه ناقش مع سوليفان ضرورة تعميق التعاون الذي أقيم في السنوات الأخيرة بين الدولتين والخاص بتكثيف العمليات ضد إيران، وكذلك الخطوات المطلوبة للحفاظ على الاستقرار الأمني على الساحة الفلسطينية.
يذكر أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد التقى، أمس الخميس، بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في تل أبيب، والذي أكد خلال اللقاء على أن تحركات المسؤولين الفلسطينيين الدولية خلال الفترة الأخيرة تتطلب ردا من تل أبيب.
وشدد نتنياهو على أنه يرى في الولايات المتحدة الأمريكية شريكا مخلصا في ملفات الأمن المشترك وتعزيز السلام، معربًا عن ثقته في تزايد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتعميقها.
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בלשכתו עם היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב ג'ייק סאליבן. "אנחנו רואים בכם שותפים נאמנים בעניינים של ביטחון משותף, וכמובן קידום השלום", אמר נתניהו בדבריו. בין היתר, השניים דנו בהתמודדות משותפת לעצירת תכנית הגרעין האיראנית ופעילותה של איראן באזור@ndvori— החדשות - N12 (@N12News) January 19, 2023
وأوضح مكتب نتنياهو أن الأخير ناقش مع سوليفان أهمية تعميق وتعزيز "اتفاقيات أبراهام" وتوسيع دائرة السلام، مع التركيز على تحقيق تقدم مع المملكة العربية السعودية.
وبحث نتنياهو مع جيك سوليفان، الجهود المشتركة لوقف البرنامج النووي الإيراني وأنشطة إيران في المنطقة، موضحًا أن هناك التزاما من الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم امتلاك إيران أسلحة نووية.
يشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية تعد الأولى لمسؤول أمريكي كبير بعد تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو مهامها.