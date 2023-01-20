https://sputnikarabic.ae/20230120/غانتس-ناقشت-مع-جيك-سوليفان-التعاون-المشترك-لتكثيف-العمليات-ضد-إيران-1072502433.html

غانتس: ناقشت مع جيك سوليفان التعاون المشترك لتكثيف العمليات ضد إيران

غانتس: ناقشت مع جيك سوليفان التعاون المشترك لتكثيف العمليات ضد إيران

التقى بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، اليوم الجمعة، بجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلال زيارته لتل أبيب، هذه الأيام. 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T09:15+0000

2023-01-20T09:15+0000

2023-01-20T09:15+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

بنيامين نتنياهو

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ونشر غانتس تغريدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها عقده لقاء مع سوليفان، للتأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي.وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بأنه أخبر جيك سوليفان بأن التحالف بين الجانبين قائم على أساس القيم والمصالح المشتركة، وأن هذا التحالف سيظل ركيزة في الأمن القومي لإسرائيل والمنطقة.وأكد غانتس أنه ناقش مع سوليفان ضرورة تعميق التعاون الذي أقيم في السنوات الأخيرة بين الدولتين والخاص بتكثيف العمليات ضد إيران، وكذلك الخطوات المطلوبة للحفاظ على الاستقرار الأمني ​​على الساحة الفلسطينية.يذكر أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد التقى، أمس الخميس، بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في تل أبيب، والذي أكد خلال اللقاء على أن تحركات المسؤولين الفلسطينيين الدولية خلال الفترة الأخيرة تتطلب ردا من تل أبيب.وشدد نتنياهو على أنه يرى في الولايات المتحدة الأمريكية شريكا مخلصا في ملفات الأمن المشترك وتعزيز السلام، معربًا عن ثقته في تزايد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتعميقها.وأوضح مكتب نتنياهو أن الأخير ناقش مع سوليفان أهمية تعميق وتعزيز "اتفاقيات أبراهام" وتوسيع دائرة السلام، مع التركيز على تحقيق تقدم مع المملكة العربية السعودية.وبحث نتنياهو مع جيك سوليفان، الجهود المشتركة لوقف البرنامج النووي الإيراني وأنشطة إيران في المنطقة، موضحًا أن هناك التزاما من الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم امتلاك إيران أسلحة نووية.يشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية تعد الأولى لمسؤول أمريكي كبير بعد تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو مهامها.

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