https://sputnikarabic.ae/20230120/غرامة-مالية-على-رئيس-وزراء-بريطانيا-بسبب-حزام-الأمان-1072531768.html
غرامة مالية على رئيس وزراء بريطانيا بسبب حزام الأمان
غرامة مالية على رئيس وزراء بريطانيا بسبب حزام الأمان
تلقى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، غرامة مالية، اليوم الجمعة، لعدم ارتدائه حزام الأمان داخل سيارة متحركة، أثناء تصويره مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T21:20+0000
2023-01-20T21:20+0000
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بريطانيا
العالم
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وقالت شرطة لانكشاير في بيان لها، إنها أصدرت عرضا مشروطا لعقوبة ثابتة لرجل يبلغ من العمر 42 عاما من لندن، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وتعليقا على العقوبة، قال مكتب ريشي سوناك إنه "يوافق تماما أن هذا كان خطأ وقد اعتذر"، وأضاف أنه سيدفع الغرامة.وكان رئيس الوزراء البريطاني يتواجد في لانكشاير عندما تم تصوير الفيديو، أثناء قيامه برحلة عبر شمال إنجلترا، من أجل الترويج للجولة الأخيرة من "تسوية" الإنفاق الحكومي.ويُعاقب على عدم ارتداء حزام الأمان في بريطانيا بغرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا).ويجب سداد الغرامة المالية في غضون 28 يوما، أو أن يتم الطعن فيها.وهذه هي المرة الثانية التي يتلقى فيها ريشي سوناك إخطارا بغرامة مالية ثابتة أثناء وجوده في الحكومة البريطانية، بعد أن كانت المرة الأولى في نيسان/ أبريل 2022، عندما تم تغريمه إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون وزوجته كاري، لخرقهم قواعد الإغلاق الخاصة بـ(كوفيد-19) في بريطانيا، بحضورهما تجمع لعيد ميلاد في دوانينغ ستريت، في يونيو/ حزيران 2020.
https://sputnikarabic.ae/20230119/رئيس-وزراء-بريطانيا-يعتذر-عن-عدم-ارتداء-حزام-الأمان-في-سيارة-متحركة-1072486472.html
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بريطانيا, العالم
غرامة مالية على رئيس وزراء بريطانيا بسبب حزام الأمان
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تلقى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، غرامة مالية، اليوم الجمعة، لعدم ارتدائه حزام الأمان داخل سيارة متحركة، أثناء تصويره مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت شرطة لانكشاير في بيان لها، إنها أصدرت عرضا مشروطا لعقوبة ثابتة لرجل يبلغ من العمر 42 عاما من لندن، وفقا لهيئة
الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وتعليقا على العقوبة، قال مكتب ريشي سوناك إنه "يوافق تماما أن هذا كان خطأ وقد اعتذر"، وأضاف أنه سيدفع الغرامة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني يتواجد في لانكشاير عندما تم تصوير الفيديو، أثناء قيامه برحلة عبر شمال إنجلترا، من أجل الترويج للجولة الأخيرة من "تسوية" الإنفاق الحكومي.
ويُعاقب على عدم ارتداء حزام الأمان في بريطانيا بغرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا).
ويجب سداد الغرامة المالية في غضون 28 يوما، أو أن يتم الطعن فيها.
وهذه هي المرة الثانية التي يتلقى فيها ريشي سوناك إخطارا بغرامة مالية ثابتة أثناء وجوده في الحكومة البريطانية، بعد أن كانت المرة الأولى في نيسان/ أبريل 2022، عندما تم تغريمه إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون وزوجته كاري، لخرقهم قواعد الإغلاق الخاصة بـ(كوفيد-19) في بريطانيا، بحضورهما تجمع لعيد ميلاد في دوانينغ ستريت، في يونيو/ حزيران 2020.