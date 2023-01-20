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غرامة مالية على رئيس وزراء بريطانيا بسبب حزام الأمان
غرامة مالية على رئيس وزراء بريطانيا بسبب حزام الأمان
تلقى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، غرامة مالية، اليوم الجمعة، لعدم ارتدائه حزام الأمان داخل ‏سيارة متحركة، أثناء تصويره مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T21:20+0000
2023-01-20T21:20+0000
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وقالت شرطة لانكشاير في بيان لها، إنها أصدرت عرضا مشروطا لعقوبة ثابتة لرجل يبلغ من العمر 42 عاما من لندن، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وتعليقا على العقوبة، قال مكتب ريشي سوناك إنه "يوافق تماما أن هذا كان خطأ وقد اعتذر"، وأضاف أنه سيدفع الغرامة.وكان رئيس الوزراء البريطاني يتواجد في لانكشاير عندما تم تصوير الفيديو، أثناء قيامه برحلة عبر شمال إنجلترا، من أجل الترويج للجولة الأخيرة من "تسوية" الإنفاق الحكومي.ويُعاقب على عدم ارتداء حزام الأمان في بريطانيا بغرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا).ويجب سداد الغرامة المالية في غضون 28 يوما، أو أن يتم الطعن فيها.وهذه هي المرة الثانية التي يتلقى فيها ريشي سوناك إخطارا بغرامة مالية ثابتة أثناء وجوده في الحكومة البريطانية، بعد أن كانت المرة الأولى في نيسان/ أبريل 2022، عندما تم تغريمه إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون وزوجته كاري، لخرقهم قواعد الإغلاق الخاصة بـ(كوفيد-19) في بريطانيا، بحضورهما تجمع لعيد ميلاد في دوانينغ ستريت، في يونيو/ حزيران 2020.
https://sputnikarabic.ae/20230119/رئيس-وزراء-بريطانيا-يعتذر-عن-عدم-ارتداء-حزام-الأمان-في-سيارة-متحركة-1072486472.html
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بريطانيا, العالم

غرامة مالية على رئيس وزراء بريطانيا بسبب حزام الأمان

21:20 GMT 20.01.2023
© AP Photo / Leon Nealرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك
© AP Photo / Leon Neal
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تلقى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، غرامة مالية، اليوم الجمعة، لعدم ارتدائه حزام الأمان داخل ‏سيارة متحركة، أثناء تصويره مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.‏
وقالت شرطة لانكشاير في بيان لها، إنها أصدرت عرضا مشروطا لعقوبة ثابتة لرجل يبلغ من العمر 42 عاما من لندن، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وتعليقا على العقوبة، قال مكتب ريشي سوناك إنه "يوافق تماما أن هذا كان خطأ وقد اعتذر"، وأضاف أنه سيدفع الغرامة.
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
رئيس وزراء بريطانيا يعتذر عن عدم ارتداء حزام الأمان في سيارة متحركة
أمس, 19:29 GMT
وكان رئيس الوزراء البريطاني يتواجد في لانكشاير عندما تم تصوير الفيديو، أثناء قيامه برحلة عبر شمال إنجلترا، من أجل الترويج للجولة الأخيرة من "تسوية" الإنفاق الحكومي.
ويُعاقب على عدم ارتداء حزام الأمان في بريطانيا بغرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا).
ويجب سداد الغرامة المالية في غضون 28 يوما، أو أن يتم الطعن فيها.
وهذه هي المرة الثانية التي يتلقى فيها ريشي سوناك إخطارا بغرامة مالية ثابتة أثناء وجوده في الحكومة البريطانية، بعد أن كانت المرة الأولى في نيسان/ أبريل 2022، عندما تم تغريمه إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون وزوجته كاري، لخرقهم قواعد الإغلاق الخاصة بـ(كوفيد-19) في بريطانيا، بحضورهما تجمع لعيد ميلاد في دوانينغ ستريت، في يونيو/ حزيران 2020.
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