https://sputnikarabic.ae/20230120/غرامة-مالية-على-رئيس-وزراء-بريطانيا-بسبب-حزام-الأمان-1072531768.html

غرامة مالية على رئيس وزراء بريطانيا بسبب حزام الأمان

غرامة مالية على رئيس وزراء بريطانيا بسبب حزام الأمان

تلقى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، غرامة مالية، اليوم الجمعة، لعدم ارتدائه حزام الأمان داخل ‏سيارة متحركة، أثناء تصويره مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل... 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T21:20+0000

2023-01-20T21:20+0000

2023-01-20T21:20+0000

بريطانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/10/1070236070_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_b8471b5c1f9a26206f552e8877ac581f.jpg

وقالت شرطة لانكشاير في بيان لها، إنها أصدرت عرضا مشروطا لعقوبة ثابتة لرجل يبلغ من العمر 42 عاما من لندن، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وتعليقا على العقوبة، قال مكتب ريشي سوناك إنه "يوافق تماما أن هذا كان خطأ وقد اعتذر"، وأضاف أنه سيدفع الغرامة.وكان رئيس الوزراء البريطاني يتواجد في لانكشاير عندما تم تصوير الفيديو، أثناء قيامه برحلة عبر شمال إنجلترا، من أجل الترويج للجولة الأخيرة من "تسوية" الإنفاق الحكومي.ويُعاقب على عدم ارتداء حزام الأمان في بريطانيا بغرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا).ويجب سداد الغرامة المالية في غضون 28 يوما، أو أن يتم الطعن فيها.وهذه هي المرة الثانية التي يتلقى فيها ريشي سوناك إخطارا بغرامة مالية ثابتة أثناء وجوده في الحكومة البريطانية، بعد أن كانت المرة الأولى في نيسان/ أبريل 2022، عندما تم تغريمه إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون وزوجته كاري، لخرقهم قواعد الإغلاق الخاصة بـ(كوفيد-19) في بريطانيا، بحضورهما تجمع لعيد ميلاد في دوانينغ ستريت، في يونيو/ حزيران 2020.

https://sputnikarabic.ae/20230119/رئيس-وزراء-بريطانيا-يعتذر-عن-عدم-ارتداء-حزام-الأمان-في-سيارة-متحركة-1072486472.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, العالم