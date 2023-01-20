https://sputnikarabic.ae/20230120/غوغل-تسرح-12-ألف-موظف-حول-العالم-مع-تكثيف-تركيزها-على-الذكاء-الاصطناعي-1072525535.html

‏"غوغل" تسرح 12 ألف موظف حول العالم مع تكثيف تركيزها على "الذكاء الاصطناعي"

‏"غوغل" تسرح 12 ألف موظف حول العالم مع تكثيف تركيزها على "الذكاء الاصطناعي"

قامت "ألفابيت"، وهي الشركة الأم للشركة "غوغل" الأمريكية، اليوم الجمعة، بتسريح ما يقرب من 12 ألف وظيفة ‏لديها، ما يعادل 6% من قوتها العاملة عالميا.‏ 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T15:54+0000

2023-01-20T15:54+0000

2023-01-20T15:54+0000

مجتمع

شركة غوغل

منوعات

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وقال المدير التنفيذي لـ"ألفابيت"، سوندار بيتشاي، في رسالة بريد إليكتروني، أرسلها إلى الموظفين، إنه "يأسف بشدة" للعمال الذين سيتم التخلي عنهم، وأنه كان "قرارا صعبا لإعدادنا للمستقبل".وأضاف بيتشاي أنه يتحمل "المسؤولية الكاملة عن القرارات التي أدت بنا إلى هنا".وأكد سوندار بيتشاي أنه سيتم دفع رواتب الموظفين المسرحين خلال فترة الإخطار الكاملة، التي تبلغ 60 يوما كحد أدنى، كما ستقدم شركة "ألفابيت" حزم إنهاء الخدمة، والتي تبدأ من راتب 16 أسبوعا، بالإضافة إلى أسبوعين لكل عام عمل إضافي داخل "غوغل".وتابع أن الشركة ستدفع أيضا مكافآت العام الماضي 2022، ووقت الإجازة المتبقي، مع توفيرها 6 أشهر من الرعاية الصحية وخدمات التوظيف، و"دعم الهجرة للمتضررين".وكانت شركة "ألفابيت" شهدت انخفاضا في أرباحها خلال الربع الأخير بنسبة 27%، مقارنة بالعام السابق 2021، وتخطط للتركيز بقوة أكبر خلال الفترة المقبلة على تكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي"، قائلة إنها "تستعد لمشاركة بعض التجارب الجديدة تماما للمستخدمين والمطورين والشركات".وكانت شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل "مايكروسوفت" و"أمازون" و"ميتا" وغيرها أجرت تخفيضات حادة في عمالتها، بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.

https://sputnikarabic.ae/20230105/أمازون-تقرر-تسريح-عشرات-الآلاف-من-الموظفين--1071963727.html

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