https://sputnikarabic.ae/20230120/غياب-محمد-بن-سلمان-عن-قمة-أبو-ظبي-يثير-التساؤلات-والجدل-فما-السبب؟-1072524352.html

غياب محمد بن سلمان عن قمة أبو ظبي يثير التساؤلات والجدل... فما السبب؟

غياب محمد بن سلمان عن قمة أبو ظبي يثير التساؤلات والجدل... فما السبب؟

أثار غياب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن القمة الخليجية العربية العاجلة التي استضافتها أبو ظبي، يوم الأربعاء، تساؤلات وجدلا. 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T15:48+0000

2023-01-20T15:48+0000

2023-01-20T15:48+0000

العالم العربي

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

قطر

أخبار قطر اليوم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

ولي العهد محمد بن سلمان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1c/1070626773_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_41573804fa811a0003827d0cc38981e5.jpg

وشارك في القمة، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والملك حمد بن عيسى ملك البحرين، والشيخ تميم بن حمد أمير قطر، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن.وتباينت تكهنات مستخدمي مواقع التواصل، بين من رجح وجود خلافات بين السعودية وحليفتها الأولى الإمارات، ومن ادّعى أن السعودية غابت إثر تطورات في ملف جزيرتي تيران وصنافير، اللتين تعطّلت عملية تسليمهما من مصر إلى المملكة بحسب تقارير أمريكية.وهناك من حاول الربط بين غياب ابن سلمان وبين غياب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قبلها عن القمة العربية الصينية التي استضافتها المملكة، الشهر الماضي.والسعودية والإمارات هما جارتان وعلاقتهما التاريخية ودّية. وقد شهدت العلاقات بينهما في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود تطورًا ملحوظًا في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، بسبب أهدافهما المشتركة وقيادتهما لدول التحالف العربي في الحرب على اليمن.تعد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية هي الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تعد السعودية الشريك التجاري العربي الأول والثالث عالميًّا للإمارات، فيما تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بما يزيد على 34 مليار درهم.

السعودية

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, ولي العهد محمد بن سلمان