https://sputnikarabic.ae/20230120/قائد-عسكري-إيراني-أعداؤنا-نفذوا-أكثر-من-17-ألف-عملية-اغتيال-في-البلاد-1072493012.html

قائد عسكري إيراني: أعداؤنا نفذوا أكثر من 17 ألف عملية اغتيال في البلاد

قائد عسكري إيراني: أعداؤنا نفذوا أكثر من 17 ألف عملية اغتيال في البلاد

قال نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، اليوم الجمعة، إن رد بلاده على خطأ الأعداء سيكون صاعقا ويجعلهم يشعرون بالندم... 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T06:52+0000

2023-01-20T06:52+0000

2023-01-20T07:18+0000

إيران

العالم

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وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات الأدميرال سياري جاءت في كلمة له خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى مدينة بيشوا جنوب طهران، مؤكدا أن كل عمل يقوم به أعداء بلاده في الوقت الحاضر يرجع إلى ضغينة للسنوات التي سبقت الثورة الإيرانية.وأوضح القائد العسكري الإيراني أن أعداء بلاده قاموا بتجربة تكتيكات مختلفة خاصة خلق خلافات دينية وعرقية داخل إيران، مضيفا أن أعداء بلاده نفذوا أكثر من 17 ألف عملية اغتيال في إيران "لكنهم لم ينجحوا في الهيمنة على البلاد"، على حد قوله.وأشار الأدميرال حبيب الله سياري إلى أن الشعب الإيراني قد هوجم بالعقوبات والهجمة الثقافية والحروب الناعمة، بغرض الهيمنة على الشباب والشعب حتى يتمكنوا من السيطرة على العقول بالأدوات، سعيا لكسر ظهر الثورة الإيرانية، لافتا إلى أن كل مؤامرات الأعداء تعود الى أنهم لا يريدون لبلاده أن تصبح قوية ولا تكون لها مكانة عالية في مختلف المجالات بما في ذلك على الساحة الدولية.وشدد القائد العسكري الإيراني على أن إيران قوية وشامخة رغم جهود الأعداء الكثيرة، قائلا:جاءت تصريحات الأدميرال حبيب الله سياري تعليقا على تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.جاء ذلك على خلفية ما وصفه القرار بأنه "قمع وحشي" للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.فيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، قالت أسرة الفتاة إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهمت أسرة أميني الشرطة بتعذيبها، ثم عادت ونفت ما صرحت به وأكدت أن الفتاة قد أجرت عملية جراحية سابقا وتعاني من مشكلات صحية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الأمن والمتظاهرين.وأدانت عدة دول "أعمال القمع" التي قامت بها قوات الأمن الإيراني ضد المتظاهرين، بينما أكد قادة إيران أن هناك مؤامرة مدفوعة من الغرب لإثارة فتنة في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230119/القوات-المسلحة-الإيرانية-تحذر-الاتحاد-الأوروبي-من-عواقب-تصنيف-الحرس-الثوري-منظمة-إرهابية-1072469263.html

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