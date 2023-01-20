https://sputnikarabic.ae/20230120/قناة-أردنية-تكشف-حجم-احتياطي-المملكة-من-الذهب-1072510333.html
قناة أردنية تكشف حجم احتياطي المملكة من الذهب
قناة أردنية تكشف حجم احتياطي المملكة من الذهب
أكد البنك المركزي الأردني، اليوم الجمعة، ارتفاع احتياطي المملكة من الذهب خلال العام الماضي نحو 2.2 أونصة. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T12:25+0000
2023-01-20T12:25+0000
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وذكرت قناة المملكة، ظهر اليوم الجمعة، عن بيانات للبنك المركزي الأردني، أن قيمة حجم احتياطيات البنك من الذهب قد بلغت حتى نهاية العام 2022 ، حوالي 2.873 مليار دينار.وأوضحت القناة بموقعها الإلكتروني أن "احتياطي الذهب في المملكة هو عبارة عن الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي الأردني في أي بلد كمستودع للقيمة، بالإضافة إلى أنه ضمان لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة".وتلجأ البنوك المركزية حول العالم لشراء الذهب خلال التوترات السياسية، وذلك بشكل تاريخي، باعتباره ملجأ آمنا، مقارنة مع الاستثمار في أسواق العملات والسندات.واحتياطيات الذهب تستخدم في تسوية المعاملات الدولية، أحيانا، على أن يحسب هذا الاحتياطي من معدن الذهب في المملكة الأردنية إلى جانب الموجودات والودائع من العملات الأجنبية ضمن بند الاحتياطي الأجنبي للمملكة ككل.وفي شهر يوليو من العام الماضي، كشفت بيانات البنك المركزي الأردني عن ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية بما فيه من الذهب وحقوق السحب الخاصة، بنسبة 8%، في النصف الأول من العام 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ونقل موقع "عمون" عن بيانات البنك المركزي أن قيمة الاحتياطي بلغت نحو 16.778 مليار دولار (11.895 مليار دينار)، خلال الأشهر الستة الماضية، مقارنة بـ 15.529 مليون دولار (11.010 مليار دينار).ووفقا للبيانات، فقد ارتفعت قيمة احتياطي الذهب في البنك المركزي، بنسبة 13%، لتصل إلى 2.828 مليار دينار، من خلال 2.196 أونصة، التي بلغت 2.504 مليار دينار، من خلال 2.006 أونصة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.ويكفي احتياطي العملات الأجنبية، واردات المملكة، مدة تصل إلى 8.7 أشهر، مقارنة مع 8.3 أشهر، في النصف الأول من العام قبل الماضي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أسعار الذهب اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
أسعار الذهب اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
قناة أردنية تكشف حجم احتياطي المملكة من الذهب
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أكد البنك المركزي الأردني، اليوم الجمعة، ارتفاع احتياطي المملكة من الذهب خلال العام الماضي نحو 2.2 أونصة.
وذكرت قناة المملكة، ظهر اليوم الجمعة، عن بيانات للبنك المركزي الأردني، أن قيمة حجم احتياطيات البنك من الذهب قد بلغت حتى نهاية العام 2022 ، حوالي 2.873 مليار دينار.
وأوضحت القناة بموقعها الإلكتروني أن "احتياطي الذهب في المملكة هو عبارة عن الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي الأردني في أي بلد كمستودع للقيمة، بالإضافة إلى أنه ضمان لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة".
وتلجأ البنوك المركزية حول العالم لشراء الذهب
خلال التوترات السياسية، وذلك بشكل تاريخي، باعتباره ملجأ آمنا، مقارنة مع الاستثمار في أسواق العملات والسندات.
واحتياطيات الذهب تستخدم في تسوية المعاملات الدولية، أحيانا، على أن يحسب هذا الاحتياطي من معدن الذهب في المملكة الأردنية إلى جانب الموجودات والودائع من العملات الأجنبية ضمن بند الاحتياطي الأجنبي للمملكة ككل.
وفي شهر يوليو من العام الماضي، كشفت بيانات البنك المركزي الأردني عن ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية بما فيه من الذهب وحقوق السحب الخاصة، بنسبة 8%، في النصف الأول من العام 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ونقل موقع "عمون"
عن بيانات البنك المركزي أن قيمة الاحتياطي بلغت نحو 16.778 مليار دولار (11.895 مليار دينار)، خلال الأشهر الستة الماضية، مقارنة بـ 15.529 مليون دولار (11.010 مليار دينار).
ووفقا للبيانات، فقد ارتفعت قيمة احتياطي الذهب في البنك المركزي
، بنسبة 13%، لتصل إلى 2.828 مليار دينار، من خلال 2.196 أونصة، التي بلغت 2.504 مليار دينار، من خلال 2.006 أونصة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
ويكفي احتياطي العملات الأجنبية، واردات المملكة، مدة تصل إلى 8.7 أشهر، مقارنة مع 8.3 أشهر، في النصف الأول من العام قبل الماضي.