https://sputnikarabic.ae/20230120/كرواتيا-تتهم-الاتحاد-الأوروبي-بتمزيق-الكتلة-وتدمير-الدول-الأعضاء-1072525983.html
كرواتيا تتهم الاتحاد الأوروبي "بتمزيق الكتلة وتدمير الدول الأعضاء"
كرواتيا تتهم الاتحاد الأوروبي "بتمزيق الكتلة وتدمير الدول الأعضاء"
قال رئيس كرواتيا، اليوم الجمعة، إن جهود الاتحاد الأوروبي لدعم المعايير الديمقراطية في الدول الأعضاء تهدد "بتمزيق الكتلة"، منتقدا معاقبة المجر ماليا بسبب... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T16:29+0000
2023-01-20T16:29+0000
2023-01-20T16:29+0000
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وأدلى الرئيس زوران ميلانوفيتش بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المجرية بودابست عقب محادثاته مع نظيره المجري كاتالين نوفاك.وردد ميلانوفيتش انتقادات مجرية متكررة للاتحاد الأوروبي، قائلا إن الكتلة تتجاوز سلطاتها على الدول الأعضاء، وإن هذه السيطرة المفرطة قد عجلت "بريكست" ودفعت المملكة المتحدة للخروج.وأضاف أنه لا ينبغي أن يصبح الاتحاد الأوروبي "الولايات المتحدة الأوروبية"، مضيفا أن إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد المجر - تجميد مليارات اليورو من التمويل لبودابست بسبب مخاوف تتعلق بالفساد وسيادة القانون - تهدد بتدمير 27 دولة من أعضاء الكتلة.وقال إن "هذا النوع من النهج (بين الاتحاد الأوروبي والمجر) مزعج للغاية"، محذرا من أن المجر هي المستهدفة اليوم، وغدا دولة أكبر ستحتاج إلى "تلقينها الدرس".فاز ميلانوفيتش بالانتخابات الرئاسية في كرواتيا في أواخر عام 2019، وانتقد السياسات الغربية تجاه البلقان وروسيا، وعارض علنا انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"، وتدريب القوات الأوكرانية في كرواتيا.
https://sputnikarabic.ae/20230120/رد-مغربي-شديد-اللهجة-على-محاولات-أوروبا-التدخل-في-أعمال-السيادة-1072525313.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
كرواتيا تتهم الاتحاد الأوروبي "بتمزيق الكتلة وتدمير الدول الأعضاء"
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قال رئيس كرواتيا، اليوم الجمعة، إن جهود الاتحاد الأوروبي لدعم المعايير الديمقراطية في الدول الأعضاء تهدد "بتمزيق الكتلة"، منتقدا معاقبة المجر ماليا بسبب انتهاكاتها المزعومة لمعايير سيادة القانون.
وأدلى الرئيس زوران ميلانوفيتش بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المجرية بودابست عقب محادثاته مع نظيره المجري كاتالين نوفاك.
وردد ميلانوفيتش انتقادات مجرية متكررة
للاتحاد الأوروبي، قائلا إن الكتلة تتجاوز سلطاتها على الدول الأعضاء، وإن هذه السيطرة المفرطة قد عجلت "بريكست" ودفعت المملكة المتحدة للخروج.
وأضاف أنه لا ينبغي أن يصبح الاتحاد الأوروبي "الولايات المتحدة الأوروبية"، مضيفا أن إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد المجر
- تجميد مليارات اليورو من التمويل لبودابست بسبب مخاوف تتعلق بالفساد وسيادة القانون - تهدد بتدمير 27 دولة من أعضاء الكتلة.
وقال إن "هذا النوع من النهج (بين الاتحاد الأوروبي والمجر) مزعج للغاية"، محذرا من أن المجر هي المستهدفة اليوم، وغدا دولة أكبر ستحتاج إلى "تلقينها الدرس".
فاز ميلانوفيتش بالانتخابات الرئاسية في كرواتيا في أواخر عام 2019، وانتقد السياسات الغربية تجاه البلقان وروسيا
، وعارض علنا انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"، وتدريب القوات الأوكرانية في كرواتيا.