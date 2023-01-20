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كوريا الجنوبية... إجلاء نحو 500 شخص بعد اندلاع حريق جنوبي سيئول
كوريا الجنوبية... إجلاء نحو 500 شخص بعد اندلاع حريق جنوبي سيئول
قامت السلطات الكورية الجنوبية بإجلاء حوالي 500 شخص من منازلهم، اليوم الجمعة، بعد اندلاع حريق في قرية كوريونغ، الواقعة جنوبي سيئول. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T08:30+0000
2023-01-20T08:32+0000
العالم
كوريا الجنوبية
عملية إجلاء
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وأفادت وكالة "يونهاب"، صباح اليوم الجمعة، باندلاع حريق في قرية كوريونغ، الواقعة في منطقة كانغنام، آخر الأحياء الفقيرة المتبقية في العاصمة سيئول ودمر ما لا يقل عن 60 منزلا.ونقلت الوكالة عن شين يونغ-هو، مسؤول في محطة إطفاء منطقة كانغنام، أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط قتلى أو جرحى جراء الحريق، مؤكدا أن الحريق اجتاح حوالي 2700 متر مربع من المنطقة، الذي تم إخماده بعد نشر أكثر من 900 رجل إطفاء.وأكد المسؤول الكوري الجنوبي أن المئات من رجال الشرطة والمسؤولين الحكوميين قد توافدوا إلى مكان الحريق من أجل المساعدة في الإطفاء والتعامل مع إجلاء المواطنين.بدوره دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول، إلى بذل أقصى الجهود في تعبئة جميع رجال الإطفاء بهدف ضمان عدم وقوع ضحايا، وهو ما أمر به أيضا وزير الداخلية لي سانغ-مين، الذي وجه بمنع وقوع أي أضرار ثانوية وحماية السكان الذين يعيشون في الجوار.ويشار إلى أنه يوجد حاليا حوالي 666 منزلا في قرية كوريونغ، ومعظم المباني مكونة من هياكل تم تشييدها بصورة مرتجلة من ألواح خشبية من الفينيل، وهيمباني عرضة للأعطال الكهربائية والحرائق، كونها مبنية بمواد قابلة للاشتعال. ويذكر أن القرية التي اندلع فيها الحريق قد شهدت ما لا يقل عن 16 حريقا منذ العام 2009 ، ما أسفر عن وفاة شخص من سكانها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
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العالم, كوريا الجنوبية, عملية إجلاء
العالم, كوريا الجنوبية, عملية إجلاء

كوريا الجنوبية... إجلاء نحو 500 شخص بعد اندلاع حريق جنوبي سيئول

08:30 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 08:32 GMT 20.01.2023)
© AFP 2023 / Jung Yeon-Jeحادث التدافع في منطقة إيتايون بالعاصمة سيئول، كوريا الجنوبية
حادث التدافع في منطقة إيتايون بالعاصمة سيئول، كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / Jung Yeon-Je
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قامت السلطات الكورية الجنوبية بإجلاء حوالي 500 شخص من منازلهم، اليوم الجمعة، بعد اندلاع حريق في قرية كوريونغ، الواقعة جنوبي سيئول.
وأفادت وكالة "يونهاب"، صباح اليوم الجمعة، باندلاع حريق في قرية كوريونغ، الواقعة في منطقة كانغنام، آخر الأحياء الفقيرة المتبقية في العاصمة سيئول ودمر ما لا يقل عن 60 منزلا.
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ونقلت الوكالة عن شين يونغ-هو، مسؤول في محطة إطفاء منطقة كانغنام، أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط قتلى أو جرحى جراء الحريق، مؤكدا أن الحريق اجتاح حوالي 2700 متر مربع من المنطقة، الذي تم إخماده بعد نشر أكثر من 900 رجل إطفاء.
وأكد المسؤول الكوري الجنوبي أن المئات من رجال الشرطة والمسؤولين الحكوميين قد توافدوا إلى مكان الحريق من أجل المساعدة في الإطفاء والتعامل مع إجلاء المواطنين.
بدوره دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول، إلى بذل أقصى الجهود في تعبئة جميع رجال الإطفاء بهدف ضمان عدم وقوع ضحايا، وهو ما أمر به أيضا وزير الداخلية لي سانغ-مين، الذي وجه بمنع وقوع أي أضرار ثانوية وحماية السكان الذين يعيشون في الجوار.
ويشار إلى أنه يوجد حاليا حوالي 666 منزلا في قرية كوريونغ، ومعظم المباني مكونة من هياكل تم تشييدها بصورة مرتجلة من ألواح خشبية من الفينيل، وهي
مباني عرضة للأعطال الكهربائية والحرائق، كونها مبنية بمواد قابلة للاشتعال. ويذكر أن القرية التي اندلع فيها الحريق قد شهدت ما لا يقل عن 16 حريقا منذ العام 2009 ، ما أسفر عن وفاة شخص من سكانها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
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