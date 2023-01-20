https://sputnikarabic.ae/20230120/لافروف-يكشف-للجنة-الصليب-الأحمر-عن-انتهاكات-نظام-كييف-بحق-الجنود-الروس-1072528052.html
لافروف يكشف للجنة الصليب الأحمر عن انتهاكات نظام كييف بحق الجنود الروس
لافروف يكشف للجنة الصليب الأحمر عن انتهاكات نظام كييف بحق الجنود الروس
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر آفاق عمل اللجنة في جمهوريات دونباس. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T17:07+0000
2023-01-20T17:07+0000
2023-01-20T17:07+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وقال لافروف إن "موسكو تتوقع من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنشيط زيارات الروس المحتجزين في أوكرانيا ومراقبة حسن احترام حقوقهم".وصرحت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، في وقت سابق من اليوم الجمعة أنها التقت برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، وطلبت منها العمل على تكثيف زيارة الأسرى الروس في أوكرانيا.وقالت موسكالكوفا عبر "تليغرام" إنها توجهت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطلبت تكثيف زيارة الجنود الروس المحتجزين في أوكرانيا، ولا سيما الجرحى منهم".وأضافت موسكالكوفا أن الجانبين ناقشا ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني "خاصة فيما يتعلق بأسرى الحرب وتعزيز سبل الوصول إليهم".
https://sputnikarabic.ae/20230114/مفوضة-حقوق-الإنسان-الروسية-تدعو-إلى-مطالبة-كييف-بالامتناع-عن-تعذيب-الأسرى-الروس-1072286178.html
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روسيا, سيرغي لافروف
لافروف يكشف للجنة الصليب الأحمر عن انتهاكات نظام كييف بحق الجنود الروس
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ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر آفاق عمل اللجنة في جمهوريات دونباس.
وقال لافروف إن "موسكو تتوقع من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنشيط زيارات الروس المحتجزين في أوكرانيا ومراقبة حسن احترام حقوقهم".
وركّز لافروف أثناء الاجتماع مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على قضايا التعذيب والجرائم الأخرى التي ارتكبتها كييف ضد عناصر الجيش الروسي.
وصرحت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، في وقت سابق من اليوم الجمعة أنها التقت برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، وطلبت منها العمل على تكثيف زيارة الأسرى الروس في أوكرانيا.
وقالت موسكالكوفا عبر "تليغرام" إنها توجهت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطلبت تكثيف زيارة الجنود الروس المحتجزين في أوكرانيا، ولا سيما الجرحى منهم".
وأضافت موسكالكوفا
أن الجانبين ناقشا ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني "خاصة فيما يتعلق بأسرى الحرب وتعزيز سبل الوصول إليهم".