https://sputnikarabic.ae/20230120/لبنان-يفقد-حق-التصويت-في-الأمم-المتحدة-بسبب-الديون-1072518643.html

لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة بسبب الديون

لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة بسبب الديون

أعلنت الأمم المتحدة، أن لبنان فقد حقه بالتصويت في المنظمة الدولية وذلك بسبب تأخره عن سداد مستحقات قديمة. 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T13:28+0000

2023-01-20T13:28+0000

2023-01-20T13:28+0000

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وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، جاء ذلك في رسالة صادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تم توزيعها أمس الخميس.وذكرت الصحيفة أن 9 دول أعضاء خضعت مؤخرا لأحكام المادة 19، وهي: لبنان، وفنزويلا، وجنوب السودان، ودومينيكا، وغابون، وغينيا الاستوائية، وجزر القمر، وسان تومي وبرينسيبي، والصومال.وأوضحت أنه تم حرمان الدول الـ 6 الأولى من التصويت، بينما سمحت الجمعية العامة للدول الـ 3 الأخيرة بالتصويت حتى نهاية الدورة 77.وبحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة؛ لا يكون للعضو الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة، حق التصويت في الجمعية العامة، إذا كانت قيمة المتأخر عليه تساوي قيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو تزيد عنها.ووفقا لقرار صادر في أكتوبر/تشرين الأول 2022، يمكن الاستثناء والإبقاء على حق الدولة العضو بالتصويت في الأمم المتحدة، إذا اقتنعت بأن التأخر في السداد ناشئ عن أسباب خارجة عن إرادة الدولة، وأسهمت في عجزها عن الدفع.واليوم الجمعة، أكدت وزارة الخارجية اللبنانية عبر "توتير" أن "سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أُنجزت".

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