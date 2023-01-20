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https://sputnikarabic.ae/20230120/ماكرون-يعلن-رفع-ميزانية-الجيش-الفرنسي-إلى-400-مليار-يورو-1072512138.html
ماكرون يعلن رفع ميزانية الجيش الفرنسي إلى 400 مليار يورو
ماكرون يعلن رفع ميزانية الجيش الفرنسي إلى 400 مليار يورو
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الموازنة العسكرية الجديدة لبلاده سترتفع إلى 400 مليار يورو، وذلك في إطار خطة لزيادة الإنفاق العسكري لتحديث الجيش. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T12:33+0000
2023-01-20T12:33+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
الجيش الفرنسي
العالم
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وقال ماكرون إنه سيتم تخصيص 400 مليار يورو (433.16 مليار دولار) للجيش في الفترة ما بين 2024-2030، ليرتفع من 295 مليار يورو في الميزانية السابقة. وأضاف خلال كلمة له في قاعدة مونت دي مارسان الجوية العسكرية، أن "فرنسا لديها وستكون لديها جيوش جاهزة لتحديات القرن". كما شدد على أنه يتعين على فرنسا أن تكون مستعدة لعصر جديد مع تراكم التهديدات، لافتا إلى أن بعضها كانت حروبا قديمة، وبعضها الآخر غير مسبوق.يأتي إعلان الرئيس الفرنسي تزامنا مع اجتماع مسؤولين دفاعيين من الولايات المتحدة وحلفائها في قاعدة رامشتاين بألمانيا لمناقشة المزيد من المساعدات لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221110/وزير-الدفاع-الفرنسي-يقول-إن-جيش-بلاده-غير-قادر-على-المشاركة-في-عمليات-عسكرية-كبيرة-1069999415.html
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أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, الجيش الفرنسي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, الجيش الفرنسي, العالم, أخبار العالم الآن

ماكرون يعلن رفع ميزانية الجيش الفرنسي إلى 400 مليار يورو

12:33 GMT 20.01.2023
© AFP 2023 / MEHDI FEDOUACHالجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / MEHDI FEDOUACH
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الموازنة العسكرية الجديدة لبلاده سترتفع إلى 400 مليار يورو، وذلك في إطار خطة لزيادة الإنفاق العسكري لتحديث الجيش.
وقال ماكرون إنه سيتم تخصيص 400 مليار يورو (433.16 مليار دولار) للجيش في الفترة ما بين 2024-2030، ليرتفع من 295 مليار يورو في الميزانية السابقة.
ووصف الرئيس الفرنسي ميزانية 2024-2030 الجديدة بأنها برنامج "تحول" لتجهيز الجيش مع احتمال نشوب صراعات شديدة الحدة، وهو الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا إثر الأزمة الأوكرانية.
وأضاف خلال كلمة له في قاعدة مونت دي مارسان الجوية العسكرية، أن "فرنسا لديها وستكون لديها جيوش جاهزة لتحديات القرن".
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كما شدد على أنه يتعين على فرنسا أن تكون مستعدة لعصر جديد مع تراكم التهديدات، لافتا إلى أن بعضها كانت حروبا قديمة، وبعضها الآخر غير مسبوق.
يأتي إعلان الرئيس الفرنسي تزامنا مع اجتماع مسؤولين دفاعيين من الولايات المتحدة وحلفائها في قاعدة رامشتاين بألمانيا لمناقشة المزيد من المساعدات لأوكرانيا.
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