https://sputnikarabic.ae/20230120/ماكرون-يعلن-رفع-ميزانية-الجيش-الفرنسي-إلى-400-مليار-يورو-1072512138.html

ماكرون يعلن رفع ميزانية الجيش الفرنسي إلى 400 مليار يورو

ماكرون يعلن رفع ميزانية الجيش الفرنسي إلى 400 مليار يورو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الموازنة العسكرية الجديدة لبلاده سترتفع إلى 400 مليار يورو، وذلك في إطار خطة لزيادة الإنفاق العسكري لتحديث الجيش. 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T12:33+0000

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2023-01-20T12:33+0000

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وقال ماكرون إنه سيتم تخصيص 400 مليار يورو (433.16 مليار دولار) للجيش في الفترة ما بين 2024-2030، ليرتفع من 295 مليار يورو في الميزانية السابقة. وأضاف خلال كلمة له في قاعدة مونت دي مارسان الجوية العسكرية، أن "فرنسا لديها وستكون لديها جيوش جاهزة لتحديات القرن". كما شدد على أنه يتعين على فرنسا أن تكون مستعدة لعصر جديد مع تراكم التهديدات، لافتا إلى أن بعضها كانت حروبا قديمة، وبعضها الآخر غير مسبوق.يأتي إعلان الرئيس الفرنسي تزامنا مع اجتماع مسؤولين دفاعيين من الولايات المتحدة وحلفائها في قاعدة رامشتاين بألمانيا لمناقشة المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221110/وزير-الدفاع-الفرنسي-يقول-إن-جيش-بلاده-غير-قادر-على-المشاركة-في-عمليات-عسكرية-كبيرة-1069999415.html

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أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, الجيش الفرنسي, العالم, أخبار العالم الآن