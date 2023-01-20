https://sputnikarabic.ae/20230120/ما-هو-حجم-المبالغ-المالية-الذي-قدمته-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-إلى-أوكرانيا-في-عام-2022-1072498423.html
ما حجم المبالغ المالية الذي قدمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأوكرانيا في عام 2022؟
ما حجم المبالغ المالية الذي قدمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأوكرانيا في عام 2022؟
بالإضافة إلى 19.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الرسمية من وزارة الدفاع الأمريكية، خصصت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) 23 مليار دولار لأوكرانيا... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T08:04+0000
2023-01-20T08:04+0000
2023-01-20T08:16+0000
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أخبار أوكرانيا
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تم تخصيص 13 مليار دولار مباشرة للسلطات الأوكرانية الحالية. يشار إلى أن الغالبية العظمى من هذه الشريحة (10.7 مليار دولار) ليس لها غرض خاص في التقرير. وفقًا لحسابات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن الأموال المتبقية (2.3 مليار دولار) تهدف إلى "الحفاظ على القدرة الإدارية للحكومة الأوكرانية" و"الحفاظ على الاقتصاد".تم تخصيص 10 مليارات دولار للبرامج المستهدفة: الجزء الأكبر من هذه الأموال مخصص لتقديم "مساعدة اقتصادية" (8.6 مليار دولار). لذا، تندرج أموال دافعي الضرائب الأمريكيين أيضًا ضمن فئة "مساعدة أوكرانيا"، فتذهب إلى"المساعدات الإنسانية" و"دعم الديمقراطية وحرية الإعلام" و"تدريب القوات المسلحة لأوكرانيا" و"القطاع الاجتماعي" و"الترويج للقيم الأوروبية" ونفقات أخرى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
انفوجرافيك, инфографика, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
ما حجم المبالغ المالية الذي قدمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأوكرانيا في عام 2022؟
08:04 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 08:16 GMT 20.01.2023) تابعنا عبر
بالإضافة إلى 19.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الرسمية من وزارة الدفاع الأمريكية، خصصت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) 23 مليار دولار لأوكرانيا خلال عام 2022. فإلى أين تذهب هذه الأموال؟
تم تخصيص 13 مليار دولار مباشرة للسلطات الأوكرانية الحالية. يشار إلى أن الغالبية العظمى من هذه الشريحة (10.7 مليار دولار) ليس لها غرض خاص في التقرير. وفقًا لحسابات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن الأموال المتبقية (2.3 مليار دولار) تهدف إلى "الحفاظ على القدرة الإدارية للحكومة الأوكرانية" و"الحفاظ على الاقتصاد".
تم تخصيص 10 مليارات دولار للبرامج المستهدفة: الجزء الأكبر من هذه الأموال مخصص لتقديم "مساعدة اقتصادية" (8.6 مليار دولار). لذا، تندرج أموال دافعي الضرائب الأمريكيين أيضًا ضمن فئة "مساعدة أوكرانيا"، فتذهب إلى"المساعدات الإنسانية" و"دعم الديمقراطية وحرية الإعلام" و"تدريب القوات المسلحة لأوكرانيا" و"القطاع الاجتماعي" و"الترويج للقيم الأوروبية" ونفقات أخرى.