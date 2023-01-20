https://sputnikarabic.ae/20230120/ما-هو-حجم-المبالغ-المالية-الذي-قدمته-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-إلى-أوكرانيا-في-عام-2022-1072498423.html

ما حجم المبالغ المالية الذي قدمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأوكرانيا في عام 2022؟

ما حجم المبالغ المالية الذي قدمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأوكرانيا في عام 2022؟

بالإضافة إلى 19.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الرسمية من وزارة الدفاع الأمريكية، خصصت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) 23 مليار دولار لأوكرانيا... 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T08:04+0000

2023-01-20T08:04+0000

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تم تخصيص 13 مليار دولار مباشرة للسلطات الأوكرانية الحالية. يشار إلى أن الغالبية العظمى من هذه الشريحة (10.7 مليار دولار) ليس لها غرض خاص في التقرير. وفقًا لحسابات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن الأموال المتبقية (2.3 مليار دولار) تهدف إلى "الحفاظ على القدرة الإدارية للحكومة الأوكرانية" و"الحفاظ على الاقتصاد".تم تخصيص 10 مليارات دولار للبرامج المستهدفة: الجزء الأكبر من هذه الأموال مخصص لتقديم "مساعدة اقتصادية" (8.6 مليار دولار). لذا، تندرج أموال دافعي الضرائب الأمريكيين أيضًا ضمن فئة "مساعدة أوكرانيا"، فتذهب إلى"المساعدات الإنسانية" و"دعم الديمقراطية وحرية الإعلام" و"تدريب القوات المسلحة لأوكرانيا" و"القطاع الاجتماعي" و"الترويج للقيم الأوروبية" ونفقات أخرى.

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