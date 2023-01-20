https://sputnikarabic.ae/20230120/مسؤول-أمريكي-على-الجيش-الأوكراني-التضحية-بأرتيوموفسك-لأفضلية-روسيا-1072531165.html
مسؤول أمريكي: على الجيش الأوكراني التضحية بأرتيوموفسك "لأفضلية روسيا"
مسؤول أمريكي: على الجيش الأوكراني التضحية بأرتيوموفسك "لأفضلية روسيا"
نصحت الولايات المتحدة أوكرانيا بسحب قواتها من أرتيوموفسك (باخموت) التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية من أجل بدء الاستعدادات لشن هجوم في جنوب البلاد. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T20:31+0000
2023-01-20T20:31+0000
2023-01-20T20:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي كبير أن "تركيز كييف المتزايد على السيطرة على المدينة يعيق الاستعدادات لهجوم الربيع المتوقع".وقال المسؤول للوكالة إن "الولايات المتحدة تنصح أوكرانيا بسحب هذه القوات لإعادة تجهيزها للانضمام إلى البرامج التي تقودها الولايات المتحدة والتي تهدف إلى تطويرها بشكل جيد بحيث أن تكون قادرة على شن هجوم في الجنوب".ونوه المسؤول إلى أن "كييف قد لا تمتلك الموارد الكافية لإجراء العمليات العسكرية في المدينة والاستعداد للهجوم".
https://sputnikarabic.ae/20230119/القوات-الروسية-تتقدم-بنجاح-في-أرتيوموفسك-1072457730.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
مسؤول أمريكي: على الجيش الأوكراني التضحية بأرتيوموفسك "لأفضلية روسيا"
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نصحت الولايات المتحدة أوكرانيا بسحب قواتها من أرتيوموفسك (باخموت) التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية من أجل بدء الاستعدادات لشن هجوم في جنوب البلاد.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي كبير أن "تركيز كييف المتزايد على السيطرة على المدينة يعيق الاستعدادات لهجوم الربيع المتوقع".
في حالة أرتيوموفسك، الوقت لصالح روسيا، التي تمتلك المزيد الوافر من المدفعية والموارد العسكرية.
وقال المسؤول للوكالة إن "الولايات المتحدة تنصح أوكرانيا بسحب هذه القوات لإعادة تجهيزها للانضمام إلى البرامج التي تقودها الولايات المتحدة والتي تهدف إلى تطويرها بشكل جيد بحيث أن تكون قادرة على شن هجوم في الجنوب".
التدريب يستغرق وقتًا، لذلك يجب على الأوكرانيين النظر في إمكانية التضحية بأرتيوموفسك مقابل التدريب.
ونوه المسؤول إلى أن "كييف قد لا تمتلك الموارد الكافية لإجراء العمليات العسكرية في المدينة
والاستعداد للهجوم".