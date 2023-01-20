عربي
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230120/مسؤول-أمريكي-على-الجيش-الأوكراني-التضحية-بأرتيوموفسك-لأفضلية-روسيا-1072531165.html
مسؤول أمريكي: على الجيش الأوكراني التضحية بأرتيوموفسك "لأفضلية روسيا"
مسؤول أمريكي: على الجيش الأوكراني التضحية بأرتيوموفسك "لأفضلية روسيا"
نصحت الولايات المتحدة أوكرانيا بسحب قواتها من أرتيوموفسك (باخموت) التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية من أجل بدء الاستعدادات لشن هجوم في جنوب البلاد. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T20:31+0000
2023-01-20T20:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067428124_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_608b7dfed453be96f2d5089aaecd63f7.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي كبير أن "تركيز كييف المتزايد على السيطرة على المدينة يعيق الاستعدادات لهجوم الربيع المتوقع".وقال المسؤول للوكالة إن "الولايات المتحدة تنصح أوكرانيا بسحب هذه القوات لإعادة تجهيزها للانضمام إلى البرامج التي تقودها الولايات المتحدة والتي تهدف إلى تطويرها بشكل جيد بحيث أن تكون قادرة على شن هجوم في الجنوب".ونوه المسؤول إلى أن "كييف قد لا تمتلك الموارد الكافية لإجراء العمليات العسكرية في المدينة والاستعداد للهجوم".
https://sputnikarabic.ae/20230119/القوات-الروسية-تتقدم-بنجاح-في-أرتيوموفسك-1072457730.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067428124_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_7b15dce40203c1b6e3607039c402b970.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مسؤول أمريكي: على الجيش الأوكراني التضحية بأرتيوموفسك "لأفضلية روسيا"

20:31 GMT 20.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
تابعنا عبرTelegram
نصحت الولايات المتحدة أوكرانيا بسحب قواتها من أرتيوموفسك (باخموت) التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية من أجل بدء الاستعدادات لشن هجوم في جنوب البلاد.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي كبير أن "تركيز كييف المتزايد على السيطرة على المدينة يعيق الاستعدادات لهجوم الربيع المتوقع".
في حالة أرتيوموفسك، الوقت لصالح روسيا، التي تمتلك المزيد الوافر من المدفعية والموارد العسكرية.
وقال المسؤول للوكالة إن "الولايات المتحدة تنصح أوكرانيا بسحب هذه القوات لإعادة تجهيزها للانضمام إلى البرامج التي تقودها الولايات المتحدة والتي تهدف إلى تطويرها بشكل جيد بحيث أن تكون قادرة على شن هجوم في الجنوب".
قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتقدم بنجاح في أرتيوموفسك
أمس, 08:27 GMT
التدريب يستغرق وقتًا، لذلك يجب على الأوكرانيين النظر في إمكانية التضحية بأرتيوموفسك مقابل التدريب.
ونوه المسؤول إلى أن "كييف قد لا تمتلك الموارد الكافية لإجراء العمليات العسكرية في المدينة والاستعداد للهجوم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала