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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230120/مصدر-الاتحاد-الأوروبي-لم-يقرر-بعد-موعد-اعتماد-الحزمة-العاشرة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1072525132.html
مصدر: الاتحاد الأوروبي لم يقرر بعد موعد اعتماد الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا
مصدر: الاتحاد الأوروبي لم يقرر بعد موعد اعتماد الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا
ذكر مصدر أوروبي رفيع المستوى في بروكسل، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لم يقرر بعد موعد اعتماد الحزمة العاشرة الجديدة من العقوبات ضد روسيا؛ ويركز جهوده على... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T15:52+0000
2023-01-20T15:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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بروكسل - سبوتنيك. وقال المصدر: "أنا متأكد من أن دول الاتحاد الأوروبي لديها أفكار حول عقوبات جديدة، لكن لا يمكنني التعليق على القطاعات التي ستؤثر عليها. لقد اعتمدنا تسع حزم من العقوبات، ونركز الآن على تنفيذها ومنع التحايل عليها في جميع أنحاء العالم".كما أوضح المصدر أن الدفعة السابعة من المساعدات العسكرية المقدمة من صندوق السلام الأوروبي لتسليح أوكرانيا تبلغ 500 مليون يورو.وأشار المصدر إلى أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، سيسعى في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر في 23 كانون الثاني/ يناير، للحصول على حزمة جديدة من المساعدات لتسليح أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230120/المجر-توقف-الدفعة-السابعة-من-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1072491760.html
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, عقوبات أمريكية ضد روسيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, عقوبات أمريكية ضد روسيا

مصدر: الاتحاد الأوروبي لم يقرر بعد موعد اعتماد الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا

15:52 GMT 20.01.2023
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINأعلام دول الاتحاد الأوروبي، 2019
أعلام دول الاتحاد الأوروبي، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
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ذكر مصدر أوروبي رفيع المستوى في بروكسل، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لم يقرر بعد موعد اعتماد الحزمة العاشرة الجديدة من العقوبات ضد روسيا؛ ويركز جهوده على منع الالتفاف على القيود الحالية.
بروكسل - سبوتنيك. وقال المصدر: "أنا متأكد من أن دول الاتحاد الأوروبي لديها أفكار حول عقوبات جديدة، لكن لا يمكنني التعليق على القطاعات التي ستؤثر عليها. لقد اعتمدنا تسع حزم من العقوبات، ونركز الآن على تنفيذها ومنع التحايل عليها في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "نحن منفتحون على سن عقوبات جديدة، لكن ليس في مجلس وزراء الخارجية هذا. ومن المستحيل الآن تحديد متى سيتم تبنيها".

تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
المجر توقف الدفعة السابعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
04:45 GMT
كما أوضح المصدر أن الدفعة السابعة من المساعدات العسكرية المقدمة من صندوق السلام الأوروبي لتسليح أوكرانيا تبلغ 500 مليون يورو.
وقال المصدر: "مهمتنا تتمثل في مساعدة أوكرانيا باستمرار، والموافقة على حزمة جديدة بقيمة 500 مليون يورو".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
14:05 GMT
وأشار المصدر إلى أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، سيسعى في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر في 23 كانون الثاني/ يناير، للحصول على حزمة جديدة من المساعدات لتسليح أوكرانيا.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
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