https://sputnikarabic.ae/20230120/مصدر-الاتحاد-الأوروبي-لم-يقرر-بعد-موعد-اعتماد-الحزمة-العاشرة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1072525132.html
مصدر: الاتحاد الأوروبي لم يقرر بعد موعد اعتماد الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا
مصدر: الاتحاد الأوروبي لم يقرر بعد موعد اعتماد الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا
ذكر مصدر أوروبي رفيع المستوى في بروكسل، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لم يقرر بعد موعد اعتماد الحزمة العاشرة الجديدة من العقوبات ضد روسيا؛ ويركز جهوده على... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T15:52+0000
2023-01-20T15:52+0000
2023-01-20T15:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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بروكسل - سبوتنيك. وقال المصدر: "أنا متأكد من أن دول الاتحاد الأوروبي لديها أفكار حول عقوبات جديدة، لكن لا يمكنني التعليق على القطاعات التي ستؤثر عليها. لقد اعتمدنا تسع حزم من العقوبات، ونركز الآن على تنفيذها ومنع التحايل عليها في جميع أنحاء العالم".كما أوضح المصدر أن الدفعة السابعة من المساعدات العسكرية المقدمة من صندوق السلام الأوروبي لتسليح أوكرانيا تبلغ 500 مليون يورو.وأشار المصدر إلى أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، سيسعى في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر في 23 كانون الثاني/ يناير، للحصول على حزمة جديدة من المساعدات لتسليح أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230120/المجر-توقف-الدفعة-السابعة-من-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1072491760.html
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, عقوبات أمريكية ضد روسيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, عقوبات أمريكية ضد روسيا
مصدر: الاتحاد الأوروبي لم يقرر بعد موعد اعتماد الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا
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ذكر مصدر أوروبي رفيع المستوى في بروكسل، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لم يقرر بعد موعد اعتماد الحزمة العاشرة الجديدة من العقوبات ضد روسيا؛ ويركز جهوده على منع الالتفاف على القيود الحالية.
بروكسل - سبوتنيك. وقال المصدر: "أنا متأكد من أن دول الاتحاد الأوروبي لديها أفكار حول عقوبات جديدة، لكن لا يمكنني التعليق على القطاعات التي ستؤثر عليها. لقد اعتمدنا تسع حزم من العقوبات، ونركز الآن على تنفيذها ومنع التحايل عليها في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "نحن منفتحون على سن عقوبات جديدة، لكن ليس في مجلس وزراء الخارجية هذا. ومن المستحيل الآن تحديد متى سيتم تبنيها".
كما أوضح المصدر أن الدفعة السابعة من المساعدات العسكرية المقدمة من صندوق السلام الأوروبي لتسليح أوكرانيا تبلغ 500 مليون يورو.
وقال المصدر: "مهمتنا تتمثل في مساعدة أوكرانيا باستمرار، والموافقة على حزمة جديدة بقيمة 500 مليون يورو".
وأشار المصدر إلى أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، سيسعى في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر في 23 كانون الثاني/ يناير، للحصول على حزمة جديدة من المساعدات لتسليح أوكرانيا.