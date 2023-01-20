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https://sputnikarabic.ae/20230120/مصدر-سوري-لـ-سبوتنيك-تصفية-متزعم-خطير-في-داعش-مع-مرافقيه-قرب-الحدود-مع-الأردن-1072526865.html
مصدر سوري لـ "سبوتنيك": تصفية متزعم خطير في "داعش" مع مرافقيه قرب الحدود مع الأردن
مصدر سوري لـ "سبوتنيك": تصفية متزعم خطير في "داعش" مع مرافقيه قرب الحدود مع الأردن
نجحت الأجهزة الأمنية السورية في تصفية "متزعم خطير" في تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية خاطفة قرب الحدود السورية- الأردنية، في ريف درعا الغربي. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T16:33+0000
2023-01-20T16:33+0000
أخبار سوريا اليوم
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وكشف مصدر أمني سوري لمراسل "سبوتنيك" في درعا عن أن "مجموعة مداهمة من عناصر القوى الأمنية، نفذت عملية أمنية خاطفة أسفرت عن مقتل متزعم خطير في تنظيم "داعش" الإرهابي مع اثنين من مرافقيه، بريف درعا الغربي".وأضاف المصدر الأمني أن "العملية أدت لمقتل المتزعم محمد علي الشاغوري الملقب بـ (أبو عمر الشاغوري)، وهو من القيادات المتبقية لتنظيم "داعش" الإرهابي في ريف درعا الغربي، والمسؤول عن عمليات الاغتيال والاعتداءات التي كانت تجري في ريف درعا الغربي".وأضاف المراسل أن "العملية أسفرت أيضا عن مقتل مرافقي الشاغوري، وهما: أحمد خالد المصري، و محسن زيتاوي".وأوضح المراسل أن العملية تمت عبر اقتحام مقر للشاغوري بجانب (المدرسة الإعدادية) في الحي الشمالي لبلدة المزيريب في ريف درعا الغربي، لتنتهي العملية بالقضاء عليه مع مرافقيه بعد اشتباكات مباشرة معهم".وتقع بلدة (المزيريب) أقصى جنوب سوريا (تبعد 3 كم عن الحدود الأردنية) وتتبع إداريا لمحافظة درعا (شمال غرب).وختم المصدر: "كما تمت مصادرة أسلحة القتلى الفردية التي كانت بحوزتهم".
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

مصدر سوري لـ "سبوتنيك": تصفية متزعم خطير في "داعش" مع مرافقيه قرب الحدود مع الأردن

16:33 GMT 20.01.2023
© Sputnik . Firas Al Ahmadمصدر سوري لـ سبوتنيك: تصفيه متزعم خطير في "داعش" مع مرافقيه قرب الحدود مع الأردن
مصدر سوري لـ سبوتنيك: تصفيه متزعم خطير في داعش مع مرافقيه قرب الحدود مع الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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نجحت الأجهزة الأمنية السورية في تصفية "متزعم خطير" في تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية خاطفة قرب الحدود السورية- الأردنية، في ريف درعا الغربي.
وكشف مصدر أمني سوري لمراسل "سبوتنيك" في درعا عن أن "مجموعة مداهمة من عناصر القوى الأمنية، نفذت عملية أمنية خاطفة أسفرت عن مقتل متزعم خطير في تنظيم "داعش" الإرهابي مع اثنين من مرافقيه، بريف درعا الغربي".
© Sputnik . Firas Al Ahmadمصدر سوري لـ سبوتنيك: تصفيه متزعم خطير في "داعش" مع مرافقيه قرب الحدود مع الأردن
مصدر سوري لـ سبوتنيك: تصفيه متزعم خطير في داعش مع مرافقيه قرب الحدود مع الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
مصدر سوري لـ سبوتنيك: تصفيه متزعم خطير في "داعش" مع مرافقيه قرب الحدود مع الأردن
© Sputnik . Firas Al Ahmad
وأضاف المصدر الأمني أن "العملية أدت لمقتل المتزعم محمد علي الشاغوري الملقب بـ (أبو عمر الشاغوري)، وهو من القيادات المتبقية لتنظيم "داعش" الإرهابي في ريف درعا الغربي، والمسؤول عن عمليات الاغتيال والاعتداءات التي كانت تجري في ريف درعا الغربي".
وأضاف المراسل أن "العملية أسفرت أيضا عن مقتل مرافقي الشاغوري، وهما: أحمد خالد المصري، و محسن زيتاوي".
© Sputnik . Firas Al Ahmadمصدر سوري لـ سبوتنيك: تصفيه متزعم خطير في "داعش" مع مرافقيه قرب الحدود مع الأردن
مصدر سوري لـ سبوتنيك: تصفيه متزعم خطير في داعش مع مرافقيه قرب الحدود مع الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
مصدر سوري لـ سبوتنيك: تصفيه متزعم خطير في "داعش" مع مرافقيه قرب الحدود مع الأردن
© Sputnik . Firas Al Ahmad
وأوضح المراسل أن العملية تمت عبر اقتحام مقر للشاغوري بجانب (المدرسة الإعدادية) في الحي الشمالي لبلدة المزيريب في ريف درعا الغربي، لتنتهي العملية بالقضاء عليه مع مرافقيه بعد اشتباكات مباشرة معهم".
وتقع بلدة (المزيريب) أقصى جنوب سوريا (تبعد 3 كم عن الحدود الأردنية) وتتبع إداريا لمحافظة درعا (شمال غرب).
وختم المصدر: "كما تمت مصادرة أسلحة القتلى الفردية التي كانت بحوزتهم".
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