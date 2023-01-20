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https://sputnikarabic.ae/20230120/موسكو-هناك-أدلة-على-أن-الولايات-المتحدة-ترعى-داعش-سرا-1072502301.html
موسكو: هناك أدلة على أن الولايات المتحدة ترعى "داعش" سرا
موسكو: هناك أدلة على أن الولايات المتحدة ترعى "داعش" سرا
صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير الدائرة الثانية لآسيا في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، أن الجانب الروسي لديه أدلة على أن الولايات... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T09:12+0000
2023-01-20T09:12+0000
روسيا
أدلة
أخبار أفغانستان اليوم
واشنطن
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وقال كابولوف على أثير القناة التلفزيونية "روسيا-24" اليوم الجمعة "نعم، توجد مثل هذه البيانات، فهي تفعل ذلك ليس من أجل الخير، ولكن للضرر، لأنهم يريدون حقا الانتقام من هزيمتهم العسكرية السياسية المخزية في أفغانستان وانتقاما منهم يفعلون كل شيء حتى لا يتم إحلال السلام في هذه الأرض التي طالت معاناتها، بل والأسوأ من ذلك، بالإضافة إلى الاتصالات مع المعارضة المسلحة في أفغانستان، الأنجلوساكسون يرعون سرا داعش الذي تم شحذه ضد استقرار ليس فقط شركائنا في آسيا الوسطى، جيراننا الآخرين لأفغانستان، ولكن أيضا ضد أمن روسيا".وأشار إلى أنه سيتعين على حركة "طالبان" (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) بطريقة أو بأخرى التعامل مع موضوع شمول الحكومة واحترام حقوق الأقليات القومية والمرأة.وبحسب قوله، ستجبر الحياة القيادة الأفغانية على التصرف بحكمة أكثر وتوجيهها بالمصالح الوطنية لشعب أفغانستان بأكمله، على الرغم من أن طالبان أظهرت مؤخرًا تقدما في قضية الشمولية وإشراك الأقليات القومية في هياكل السلطة. لكن كابولوف شدد على أن هذا لا يكفي. "كابول ستتعامل مع هذا. الوقت لا يناسبهم".
https://sputnikarabic.ae/20221116/روسيا-تطالب-الولايات-المتحدة-بالإفراج-عن-الأصول-الأفغانية-1070230865.html
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روسيا, أدلة, أخبار أفغانستان اليوم, واشنطن
روسيا, أدلة, أخبار أفغانستان اليوم, واشنطن

موسكو: هناك أدلة على أن الولايات المتحدة ترعى "داعش" سرا

09:12 GMT 20.01.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف
المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير الدائرة الثانية لآسيا في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، أن الجانب الروسي لديه أدلة على أن الولايات المتحدة تحاول إقامة علاقات مع معارضي السلطات الأفغانية الحالية وترعى سرًا تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية).
وقال كابولوف على أثير القناة التلفزيونية "روسيا-24" اليوم الجمعة "نعم، توجد مثل هذه البيانات، فهي تفعل ذلك ليس من أجل الخير، ولكن للضرر، لأنهم يريدون حقا الانتقام من هزيمتهم العسكرية السياسية المخزية في أفغانستان وانتقاما منهم يفعلون كل شيء حتى لا يتم إحلال السلام في هذه الأرض التي طالت معاناتها، بل والأسوأ من ذلك، بالإضافة إلى الاتصالات مع المعارضة المسلحة في أفغانستان، الأنجلوساكسون يرعون سرا داعش الذي تم شحذه ضد استقرار ليس فقط شركائنا في آسيا الوسطى، جيراننا الآخرين لأفغانستان، ولكن أيضا ضد أمن روسيا".
المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
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وأشار إلى أنه سيتعين على حركة "طالبان" (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) بطريقة أو بأخرى التعامل مع موضوع شمول الحكومة واحترام حقوق الأقليات القومية والمرأة.

"حركة طالبان ليس لديها ما يكفي من الطاقات البشرية التي يمكن أن تضمن الانتعاش الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، في رأيي، السياسات المحلية الخاطئة، سواء من حيث المواقف تجاه عمل المرأة وتجاه تعليم الفتيات، كل هذا لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، الشمولية والتمثيل، من وجهة نظرنا، لا تزال غير كافية".

زمير كابولوف
المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان
وبحسب قوله، ستجبر الحياة القيادة الأفغانية على التصرف بحكمة أكثر وتوجيهها بالمصالح الوطنية لشعب أفغانستان بأكمله، على الرغم من أن طالبان أظهرت مؤخرًا تقدما في قضية الشمولية وإشراك الأقليات القومية في هياكل السلطة. لكن كابولوف شدد على أن هذا لا يكفي. "كابول ستتعامل مع هذا. الوقت لا يناسبهم".
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