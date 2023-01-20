https://sputnikarabic.ae/20230120/موسكو-هناك-أدلة-على-أن-الولايات-المتحدة-ترعى-داعش-سرا-1072502301.html

موسكو: هناك أدلة على أن الولايات المتحدة ترعى "داعش" سرا

موسكو: هناك أدلة على أن الولايات المتحدة ترعى "داعش" سرا

صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير الدائرة الثانية لآسيا في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، أن الجانب الروسي لديه أدلة على أن الولايات... 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T09:12+0000

2023-01-20T09:12+0000

2023-01-20T09:12+0000

روسيا

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وقال كابولوف على أثير القناة التلفزيونية "روسيا-24" اليوم الجمعة "نعم، توجد مثل هذه البيانات، فهي تفعل ذلك ليس من أجل الخير، ولكن للضرر، لأنهم يريدون حقا الانتقام من هزيمتهم العسكرية السياسية المخزية في أفغانستان وانتقاما منهم يفعلون كل شيء حتى لا يتم إحلال السلام في هذه الأرض التي طالت معاناتها، بل والأسوأ من ذلك، بالإضافة إلى الاتصالات مع المعارضة المسلحة في أفغانستان، الأنجلوساكسون يرعون سرا داعش الذي تم شحذه ضد استقرار ليس فقط شركائنا في آسيا الوسطى، جيراننا الآخرين لأفغانستان، ولكن أيضا ضد أمن روسيا".وأشار إلى أنه سيتعين على حركة "طالبان" (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) بطريقة أو بأخرى التعامل مع موضوع شمول الحكومة واحترام حقوق الأقليات القومية والمرأة.وبحسب قوله، ستجبر الحياة القيادة الأفغانية على التصرف بحكمة أكثر وتوجيهها بالمصالح الوطنية لشعب أفغانستان بأكمله، على الرغم من أن طالبان أظهرت مؤخرًا تقدما في قضية الشمولية وإشراك الأقليات القومية في هياكل السلطة. لكن كابولوف شدد على أن هذا لا يكفي. "كابول ستتعامل مع هذا. الوقت لا يناسبهم".

https://sputnikarabic.ae/20221116/روسيا-تطالب-الولايات-المتحدة-بالإفراج-عن-الأصول-الأفغانية-1070230865.html

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