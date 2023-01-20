https://sputnikarabic.ae/20230120/نيبينزيا-87-مدنيا-قتلوا-نتيجة-انفجار-ألغام-ليبيستوك-الأوكرانية-منذ-صيف-2022-1072527058.html
نيبينزيا: 87 مدنيا قتلوا نتيجة انفجار ألغام "ليبيستوك" الأوكرانية منذ صيف 2022
نيبينزيا: 87 مدنيا قتلوا نتيجة انفجار ألغام "ليبيستوك" الأوكرانية منذ صيف 2022
صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن 87 مدنيا كانوا قد قتلوا نتيجة انفجار ألغام "ليبيستوك" التي زرعها الجيش الأوكراني، مؤكدا أن... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T16:55+0000
2023-01-20T16:55+0000
2023-01-20T16:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فاسيلي نيبينزيا
مقتل مدنيين
أخبار أوكرانيا
ألغام
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وقال نيبينزيا خلال اجتماع في الأمم المتحدة: "منذ صيف العام الماضي (2022)، تم تسجيل 87 حالة وفاة بين المدنيين، بينهم أربعة أطفال، نتيجة انفجار ألغام "ليبيستوك". اللغم غير ملحوظ على الأرض، ويمكن للأطفال أن يخطئوا في اعتباره لعبة، وللأسف، حدث ذلك أكثر من مرة".وأضاف أنه "ليس هناك أي معنى عسكري في تلغيم أراضي العدو بألغام ليبيستوك. هذا إلحاق ضرر متعمد بالسكان المدنيين".في الوقت نفسه، أشار نيبينزيا إلى أن الغرب يخفي عن الجمهور حقيقة أساسية، وهي أن الضربات الروسية باستخدام أسلحة عالية الدقة تستهدف حصريا المنشآت العسكرية والطاقة في أوكرانيا.هذا وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن "حزب الحرب" المسعور في كييف هو من يحدد النغمة، بعد أن فقد إحساسه بالواقع"، مضيفة أن في مثل هذه الظروف، تصبح المفاوضات مع أوكرانيا غير واردة.وقالت زاخاروفا: "لقد لفتنا الانتباه إلى عدد من التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأوكرانيين حول موضوع المفاوضات مع روسيا. السكرتير الصحفي لرئيس أوكرانيا نيكيفوروف أشار إلى أن كييف يمكن أن تنظر بجدية بالغة في مسألة المفاوضات مع روسيا إذا كانت تستند إلى مبادئ القانون الدولي. ومن بينها ذكر تقريبا جميع نقاط "صيغة السلام" سيئة السمعة التي طرحها زيلينسكي، والتي تتضمن مطالب بمحاسبة روسيا ومعاقبتهم".
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فاسيلي نيبينزيا, مقتل مدنيين, أخبار أوكرانيا, ألغام
روسيا, فاسيلي نيبينزيا, مقتل مدنيين, أخبار أوكرانيا, ألغام
نيبينزيا: 87 مدنيا قتلوا نتيجة انفجار ألغام "ليبيستوك" الأوكرانية منذ صيف 2022
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صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن 87 مدنيا كانوا قد قتلوا نتيجة انفجار ألغام "ليبيستوك" التي زرعها الجيش الأوكراني، مؤكدا أن استخدام هذه الذخيرة لا معنى له عسكريا وأن كييف تلحق الأذى بالمدنيين بذلك.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع في الأمم المتحدة: "منذ صيف العام الماضي (2022)، تم تسجيل 87 حالة وفاة بين المدنيين، بينهم أربعة أطفال، نتيجة انفجار ألغام "ليبيستوك". اللغم غير ملحوظ على الأرض، ويمكن للأطفال أن يخطئوا في اعتباره لعبة، وللأسف، حدث ذلك أكثر من مرة".
وأضاف أنه "ليس هناك أي معنى عسكري في تلغيم أراضي العدو بألغام ليبيستوك. هذا إلحاق ضرر متعمد بالسكان المدنيين".
في الوقت نفسه، أشار نيبينزيا إلى أن الغرب يخفي عن الجمهور حقيقة أساسية، وهي أن الضربات الروسية باستخدام أسلحة عالية الدقة تستهدف حصريا المنشآت العسكرية والطاقة في أوكرانيا.
"ومع ذلك، فإن أنظمة الدفاع الجوي (الأوكراني) التي يحاولون بها إسقاط الأهداف، غالبا ما يتم نشرها في مناطق سكنية في انتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي. ونتيجة لذلك، تسقط بعض الصواريخ التي تم إسقاطها أو صواريخ الدفاع الجوي نفسها في أهداف مدنية. كان هذا هو الحال في كريمنشوك ودنيبروبيتروفسك. فقد طارت الصواريخ الأوكرانية المفقودة إلى بولندا ومولدوفا".
فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة
هذا وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن "حزب الحرب" المسعور في كييف هو من يحدد النغمة، بعد أن فقد إحساسه بالواقع"، مضيفة أن في مثل هذه الظروف، تصبح المفاوضات مع أوكرانيا غير واردة.
وقالت زاخاروفا: "لقد لفتنا الانتباه إلى عدد من التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأوكرانيين حول موضوع المفاوضات مع روسيا. السكرتير الصحفي لرئيس أوكرانيا نيكيفوروف أشار إلى أن كييف يمكن أن تنظر بجدية بالغة في مسألة المفاوضات مع روسيا إذا كانت تستند إلى مبادئ القانون الدولي. ومن بينها ذكر تقريبا جميع نقاط "صيغة السلام" سيئة السمعة التي طرحها زيلينسكي، والتي تتضمن مطالب بمحاسبة روسيا ومعاقبتهم".