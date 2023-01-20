https://sputnikarabic.ae/20230120/نيبينزيا-87-مدنيا-قتلوا-نتيجة-انفجار-ألغام-ليبيستوك-الأوكرانية-منذ-صيف-2022-1072527058.html

نيبينزيا: 87 مدنيا قتلوا نتيجة انفجار ألغام "ليبيستوك" الأوكرانية منذ صيف 2022

نيبينزيا: 87 مدنيا قتلوا نتيجة انفجار ألغام "ليبيستوك" الأوكرانية منذ صيف 2022

صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن 87 مدنيا كانوا قد قتلوا نتيجة انفجار ألغام "ليبيستوك" التي زرعها الجيش الأوكراني، مؤكدا أن... 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T16:55+0000

2023-01-20T16:55+0000

2023-01-20T16:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

فاسيلي نيبينزيا

مقتل مدنيين

أخبار أوكرانيا

ألغام

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وقال نيبينزيا خلال اجتماع في الأمم المتحدة: "منذ صيف العام الماضي (2022)، تم تسجيل 87 حالة وفاة بين المدنيين، بينهم أربعة أطفال، نتيجة انفجار ألغام "ليبيستوك". اللغم غير ملحوظ على الأرض، ويمكن للأطفال أن يخطئوا في اعتباره لعبة، وللأسف، حدث ذلك أكثر من مرة".وأضاف أنه "ليس هناك أي معنى عسكري في تلغيم أراضي العدو بألغام ليبيستوك. هذا إلحاق ضرر متعمد بالسكان المدنيين".في الوقت نفسه، أشار نيبينزيا إلى أن الغرب يخفي عن الجمهور حقيقة أساسية، وهي أن الضربات الروسية باستخدام أسلحة عالية الدقة تستهدف حصريا المنشآت العسكرية والطاقة في أوكرانيا.هذا وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن "حزب الحرب" المسعور في كييف هو من يحدد النغمة، بعد أن فقد إحساسه بالواقع"، مضيفة أن في مثل هذه الظروف، تصبح المفاوضات مع أوكرانيا غير واردة.وقالت زاخاروفا: "لقد لفتنا الانتباه إلى عدد من التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأوكرانيين حول موضوع المفاوضات مع روسيا. السكرتير الصحفي لرئيس أوكرانيا نيكيفوروف أشار إلى أن كييف يمكن أن تنظر بجدية بالغة في مسألة المفاوضات مع روسيا إذا كانت تستند إلى مبادئ القانون الدولي. ومن بينها ذكر تقريبا جميع نقاط "صيغة السلام" سيئة السمعة التي طرحها زيلينسكي، والتي تتضمن مطالب بمحاسبة روسيا ومعاقبتهم".

https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

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روسيا, فاسيلي نيبينزيا, مقتل مدنيين, أخبار أوكرانيا, ألغام