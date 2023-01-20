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https://sputnikarabic.ae/20230120/وزارة-الدفاع-التايوانية-الصين-أرسلت-31-طائرة-و4-سفن-إلى-مضيق-تايوان--1072492118.html
وزارة الدفاع التايوانية: الصين أرسلت 31 طائرة و4 سفن إلى مضيق تايوان
وزارة الدفاع التايوانية: الصين أرسلت 31 طائرة و4 سفن إلى مضيق تايوان
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة في تايوان رصدت 31 طائرة وأربع سفن تابعة للجيش الصيني تقترب من الجزيرة. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T05:25+0000
2023-01-20T05:29+0000
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سبوتنيك. وكشفت الوزارة على تويتر: "تم رصد 31 طائرة و4 سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني قرب تايوان بحلول الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي".وأضافت الوزارة أن 12 طائرة صينية، من بينها ست مقاتلات من طراز J-11، وثلاث طائرات من طراز J-16، واثنتان من طراز J-10 وطائرة مسيرة من طراز BZK-007، عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان.وأشارت الوزارة إلى أن تايوان أرسلت بدورها دوريات جوية وبحرية لمراقبة الوضع ونشرت أنظمة صواريخ أرضية.وتصاعد التوتر بشأن تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكية آنذاك نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب، وأدانت بكين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية.وأطلقت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط الجزيرة، فيما أرسلت العديد من الدول، من بينها فرنسا والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، وفودها إلى الجزيرة مما زاد التوترات في مضيق تايوان.وتخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتعتبر بكين الجزيرة أنها ضمن أراضيها، بينما تؤكد تايوان، والتي لها حكومتها المنتخبة، أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال، فيما تعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
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أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان
أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان

وزارة الدفاع التايوانية: الصين أرسلت 31 طائرة و4 سفن إلى مضيق تايوان

05:25 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 05:29 GMT 20.01.2023)
© AP Photo / Chiang Ying-yingالردع العسكري - صواريخ تايوان (الصين)
الردع العسكري - صواريخ تايوان (الصين) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة في تايوان رصدت 31 طائرة وأربع سفن تابعة للجيش الصيني تقترب من الجزيرة.
سبوتنيك. وكشفت الوزارة على تويتر: "تم رصد 31 طائرة و4 سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني قرب تايوان بحلول الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي".
وأضافت الوزارة أن 12 طائرة صينية، من بينها ست مقاتلات من طراز J-11، وثلاث طائرات من طراز J-16، واثنتان من طراز J-10 وطائرة مسيرة من طراز BZK-007، عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان.
وأشارت الوزارة إلى أن تايوان أرسلت بدورها دوريات جوية وبحرية لمراقبة الوضع ونشرت أنظمة صواريخ أرضية.
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وتصاعد التوتر بشأن تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكية آنذاك نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب، وأدانت بكين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية.
وأطلقت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط الجزيرة، فيما أرسلت العديد من الدول، من بينها فرنسا والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، وفودها إلى الجزيرة مما زاد التوترات في مضيق تايوان.
وتخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتعتبر بكين الجزيرة أنها ضمن أراضيها، بينما تؤكد تايوان، والتي لها حكومتها المنتخبة، أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال، فيما تعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
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