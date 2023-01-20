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https://sputnikarabic.ae/20230120/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تحذر-تخلف-أمريكا-عن-سداد-ديونها-سيؤدي-إلى-أزمة-مالية-عالمية-1072530127.html
وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر: تخلف أمريكا عن سداد ديونها سيؤدي إلى أزمة مالية عالمية
وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر: تخلف أمريكا عن سداد ديونها سيؤدي إلى أزمة مالية عالمية
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الجمعة، من أن تخلف أمريكا عن سداد ديونها سيؤدي ‏إلى أزمة مالية عالمية، مع استمرار عدم وصول الحكومة الأمريكية... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T19:05+0000
2023-01-20T19:05+0000
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وقالت يلين في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "إذا حدث ذلك، فإن تكاليف الاقتراض لدينا سترتفع، وسيرى كل أمريكي أن تكاليف الاقتراض سترتفع أيضا"، في إشارة منها إلى تخلف بلادها عن سداد الديون.وأصبحت دراما الحد من الديون معركة سياسية سنوية داخل الكونغرس الأمريكي، بين الحزب الديمقراطي الحاكم (جانيت يلين من أعضائه)، والحزب الجمهوري المنافس له، وينتمي له رئيس مجلس النواب الحالي، كيفن مكارثي.وأدى الكفاح الذي طال أمده لرفع سقف ديون أمريكا في عام 2011 إلى أزمة مالية، بلغت ذروتها في وكالة التصنيف الائتماني الكبرى "ستاندرد آند بورز"، التي جردت الولايات المتحدة من مكانتها الائتمانية الممتازة من الدرجة الأولى.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، عن اتخاذها "إجراءات غير عادية" لتجنب التخلف عن سداد ديون الحكومة الأمريكية، عن طريق التعليق المؤقت للمدفوعات التي لا تحتاجها على الفور صناديق التقاعد الفيدرالية والعجز والمزايا الصحية، وتوجيه الأموال بدلا من ذلك إلى الخدمات العاجلة الأخرى اللازمة للحفاظ على عمل الحكومة، حتى شهر يونيو/ حزيران المقبل على أقل تقدير.
https://sputnikarabic.ae/20230120/خبراء-يوضحون-الإجراءات-التي-قد-تتخذها-واشنطن-لتجنب-التخلف-عن-السداد-1072521938.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر: تخلف أمريكا عن سداد ديونها سيؤدي إلى أزمة مالية عالمية

19:05 GMT 20.01.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBوزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الجمعة، من أن تخلف أمريكا عن سداد ديونها سيؤدي ‏إلى أزمة مالية عالمية، مع استمرار عدم وصول الحكومة الأمريكية إلى اتفاق داخل أروقة الكونغرس لتمديد حد ‏اقتراب الديون.‏
وقالت يلين في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "إذا حدث ذلك، فإن تكاليف الاقتراض لدينا سترتفع، وسيرى كل أمريكي أن تكاليف الاقتراض سترتفع أيضا"، في إشارة منها إلى تخلف بلادها عن سداد الديون.
"علاوة على ذلك، فإن الفشل في سداد المدفوعات المستحقة، سواء كان ذلك من حملة السندات أو لمتلقي الضمان الاجتماعي أو لجيشنا، سيؤدي دون شك إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي، ويمكن أن يتسبب في أزمة مالية عالمية"، بحسب توقعات يلين.
وأصبحت دراما الحد من الديون معركة سياسية سنوية داخل الكونغرس الأمريكي، بين الحزب الديمقراطي الحاكم (جانيت يلين من أعضائه)، والحزب الجمهوري المنافس له، وينتمي له رئيس مجلس النواب الحالي، كيفن مكارثي.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
خبراء يوضحون الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن لتجنب التخلف عن السداد
15:14 GMT
وأدى الكفاح الذي طال أمده لرفع سقف ديون أمريكا في عام 2011 إلى أزمة مالية، بلغت ذروتها في وكالة التصنيف الائتماني الكبرى "ستاندرد آند بورز"، التي جردت الولايات المتحدة من مكانتها الائتمانية الممتازة من الدرجة الأولى.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، عن اتخاذها "إجراءات غير عادية" لتجنب التخلف عن سداد ديون الحكومة الأمريكية، عن طريق التعليق المؤقت للمدفوعات التي لا تحتاجها على الفور صناديق التقاعد الفيدرالية والعجز والمزايا الصحية، وتوجيه الأموال بدلا من ذلك إلى الخدمات العاجلة الأخرى اللازمة للحفاظ على عمل الحكومة، حتى شهر يونيو/ حزيران المقبل على أقل تقدير.
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